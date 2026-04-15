為什麼沒參加《浪姐》？ 田馥甄親曝原因笑：那就不是我的選擇啦

田馥甄親曝沒參加《浪姐》原因。（台灣麒麟提供）

中國人氣綜藝《浪姐7》近期開播，節目中的藝人演出、內容引起了熱議。過去常被傳要參加的歌手田馥甄日前受訪時也曝不參加的原因，「每個人喜歡的、想要的真的不太一樣，所以那就不是我的選擇啦」。

《浪姐7》近日開播，台灣歌手包含曾沛慈、范瑋琪等人均有參加，而藝人的表現等也成為近期民眾熱議的話題。中國知名節目包含《浪姐》《歌手》等在播出前都會有「網傳名單」，常常也能看見田馥甄的名字。

田馥甄昨（14）日受訪，記者提問，姐姐（浪姐）最近很紅，他們有曾經邀約過妳嗎？對此，田馥甄表示，有啊，好像很多其實都有邀約過，就是大家聽過、知道的節目，其實幾乎都有邀請過。

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記者再問，那沒有踏出去的那個關卡是什麼？對此，田馥甄先是笑喊，「那不叫關卡，那就是不想踏」，隨後又說，「每個人喜歡的、想要的真的不太一樣，所以那就不是我的選擇啦」。

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