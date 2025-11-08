為什麼沒抽菸，卻得了肺癌？破解「非吸菸者肺癌」真相與預防關鍵

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌







很多人以為肺癌一定跟吸菸有關，但最新數據告訴我們，非吸菸者肺癌的比例其實比你想像中高，尤其是台灣女性肺腺癌患者中，有八成都沒有抽菸習慣。這篇文章將帶你了解非吸菸者肺癌的原因、危險因子、症狀以及如何早期偵測，並提供日常預防建議。





你身邊是否有人沒抽菸卻罹患肺癌？歡迎在留言分享你的故事，讓更多人意識到這個隱形健康威脅。

一、數據揭露：非吸菸者肺癌在台灣的真相

根據衛福部癌症登記資料，女性肺癌患者中約有 80% 是非吸菸者；男性比例雖低，但仍有近三成屬於此類型。

廣告 廣告

在亞洲地區，這個現象更顯著，顯示肺癌的成因已不僅限於吸菸，還與空汙、油煙、基因突變等息息相關。





你曾以為「不抽菸就不會得肺癌」嗎？看到這個數據後，你的想法有改變嗎？

二、非吸菸者肺癌的五大成因

二手菸與三手菸

即使自己不吸菸，長期吸入二手菸的有害物質（如多環芳香烴、亞硝胺）仍可能引發肺部細胞突變。三手菸則是附著在家具、衣物上的殘留化學物，可能在日常生活中被吸入或接觸吸收。 室內空氣污染——油煙危害

亞洲家庭常見的高溫爆炒會釋放油煙中的揮發性有機化合物（VOCs）與多環芳香烴（PAHs），長期吸入會提高肺腺癌風險。 空汙與職業暴露

PM2.5、工業排放、石棉粉塵及氡氣（Radon）等，都可能是長期肺癌風險因子。 基因突變與家族遺傳

EGFR 突變與 ALK 基因融合在亞洲女性非吸菸肺腺癌患者中特別常見。 慢性肺部疾病

如結核後遺症、間質性肺病或慢性支氣管炎，都會讓肺部長期處於發炎與修復狀態，增加細胞突變機會。

你覺得以上哪一項原因在台灣最需要被大眾關注？留言告訴我們。

廣告 廣告

三、非吸菸者肺癌的特徵與診斷困境

高風險族群：中年女性、長期暴露於油煙或空汙者、有肺癌家族史者。

好發型態：肺腺癌為主，位置多在肺部外圍。

症狀隱匿：早期幾乎無症狀，容易延誤就醫。

這也是為什麼專家強調早期篩檢的重要性。

四、日常預防與早期偵測建議

廚房排煙設備要到位：炒菜時務必使用強力排油煙機，並保持空氣流通。 降低空汙與二手菸暴露：外出戴口罩、避免密閉空間吸入二手菸。 定期健康檢查與低劑量電腦斷層（LDCT）：對高風險族群，建議每年一次。 基因檢測與精準治療：有家族病史者可考慮基因檢測，早一步掌握健康主動權。

你會考慮主動做低劑量電腦斷層檢查嗎？你的理由是什麼？

五、結語：肺的健康，需要主動守護

肺癌早期幾乎沒有警訊，因此不抽菸並不代表絕對安全。透過健康管理、降低環境暴露、定期篩檢，才能真正降低罹患風險。

請記住：照顧肺的最好時機，就是現在。





參考資料

衛生福利部國民健康署．2022 年癌症登記報告．

Sun, S., Schiller, J. H., & Gazdar, A. F. (2007). Lung cancer in never smokers — a different disease. Nature Reviews Cancer, 7(10), 778–790.

Thun, M. J., Hannan, L. M., Adams-Campbell, L. L., et al. (2008). Lung cancer occurrence in never-smokers: An analysis of 13 cohorts and 22 cancer registry studies. PLoS Medicine, 5(9), e185.

Lam, W. K., White, N. W., & Chan-Yeung, M. M. (2004). Lung cancer epidemiology and risk factors in Asia and Africa. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 8(9), 1045–1057.

Zhou, F., Zhou, C. (2018). Lung cancer in never smokers — The East Asian experience. Translational Lung Cancer Research, 7(4), 450–463.

美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）．Radon and Cancer．

International Agency for Research on Cancer (IARC). (2012). Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. World Health Organization.

中華民國肺癌學會．肺癌防治與診斷指引（2023 版）



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥為什麼沒抽菸，卻得了肺癌？破解「非吸菸者肺癌」真相與預防關鍵