為什麼沒有始皇后？「四大原因」讓千古一帝秦始皇終身不立皇后
生活中心／唐家興報導
提及古代帝王，大眾腦海中總浮現後宮佳麗三千、皇后母儀天下的奢華景象。然而，橫掃六國、唯我獨尊的「千古一帝」嬴政，卻留下了一個懸宕兩千年的歷史謎團：為什麼沒有始皇后？四大原因讓歷史第一帝秦始皇終身未立皇后。從13歲即位到39歲統一全國，在位長達37年的歲月裡，他有極其充裕的時間挑選伴侶，最終卻選擇讓帝國的后位永遠懸空，這背後究竟隱藏著怎樣的無奈與執念？
【母親荒淫背叛！童年陰影扭曲婚姻觀】
心理學家常說，童年的傷痛需要一生去治癒，對秦始皇而言更是如此。他那貴為太后的母親趙姬，行為極其不檢點，不僅與呂不韋關係曖昧，後來更與嫪毐私通並生下兩個私生子，甚至意圖謀反。這段來自至親的背叛，在年幼的嬴政心中烙下了無法抹滅的屈辱與創傷。由怨憤轉為對天下女性的猜忌與仇視，這種極度缺乏安全感的病態心理，成為他拒絕讓任何女人共享尊榮的首要關鍵。
【功蓋三皇五帝！尋不到匹配的奇女子】
除了內心的情感創傷，秦始皇無與倫比的自負，也是他終身不立后的重要主因。他認為自己「德高三皇，功過五帝」，開創了前無古人的雄圖霸業。站在權力巔峰的他，眼光自然高於頂天，尋常的庸脂俗粉根本無法走入他的法眼。在他看來，世間根本沒有任何一個女子，有資格與他並肩站上帝國的頂峰，承受「皇后」這份至高無上的榮耀。
【性格多疑刻薄！嚴防外戚干政掣肘】
生長於權謀詭計環境中的嬴政，養成了刻薄寡恩、極度多疑的性格。他一生的精力與熱情，早已全數奉獻給了政治理想。為了鞏固中央集權，他敏銳地察覺到，一旦冊立皇后，背後必然會牽扯出龐大的外戚勢力，甚至可能像當年的嫪毐、呂不韋一樣掣肘自己的皇權。為了確保大秦帝國絕對掌控在自己手中，他寧可犧牲個人情慾，不立后、不分權。
【迷戀修仙長生！獨寵守貞寡婦成謎】
到了晚年，秦始皇的精力幾乎全投入在尋找長生不老藥與修仙問道上，世俗的男女之情對他而言已如過眼雲煙。諷刺的是，雖然他鄙視後宮裡六國遺留的女眷，卻對一名恪守婦道、名字叫「清」的年輕寡婦展現出超乎尋常的尊重。他不僅賜予她與自己平起平坐的特權，甚至在清過世後為她修築「懷清台」。
這種異乎尋常的讚賞，或許正投射了他對母親不貞的痛恨，又或者是兩人之間有著不為人知的感性情愫。在當時封建宗法尚未完全束縛皇帝的背景下，這位唯我獨尊的暴君隨性而為，最終讓秦朝的后位，成為歷史上永遠填不滿的空白。
【專家觀點論證】
歷史學者郭志坤指出：秦始皇遲遲不立皇后，主因在於其生母趙姬行為不檢，與呂不韋、嫪毐私通並叛亂，使他對女性產生極大的仇視與不信任。此外，秦始皇自認功蓋三皇五帝，對皇后的標準要求極高，且後期沉湎於長生不老與修仙，最終將立后大事置之腦後。（出處來源：秦漢史專家郭志坤所著之《秦始皇大傳》）
歷史學者廖富源表示：秦始皇性格刻薄多疑，在險惡的政治環境中長大。他一生將全部精力投入於大一統的政治理想，因擔心立后會產生外戚勢力，進而掣肘皇權、干涉朝政，因此主觀上抗拒立后。這種對權力的極致追求，使他情願放棄世俗的婚姻與家庭。（出處來源：源自中國秦漢史專題研究，探討秦代中央集權與外戚政治之相關學術評論與歷史科普文獻。）
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