為什麼特朗普要起訴BBC？

[Getty Images]

美國總統特朗普已對BBC提起一宗數十億美元的訴訟。

他指控該公司在《廣角鏡》（Panorama）紀錄片中，對其在美國國會山莊騷亂前的演講進行剪輯，構成誹謗。

這宗在佛羅里達州提起的訴訟，要求賠償50億美元（約37億英鎊），並指控BBC「故意、惡意且欺騙性地篡改」特朗普的演講內容。

BBC表示將為此案進行抗辯。

該公司此前曾就剪輯一事向特朗普道歉，但不同意存在構成誹謗指控的依據。

紀錄片內容是什麼？

《廣角鏡》欄目這部名為《特朗普：第二次機會？ 》的紀錄片於2024年10月28日播出，距美國總統大選僅幾天。

廣告 廣告

在2021年1月6日的演講中，特朗普對華盛頓特區的群眾說：「我們將步行前往國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」

在同一演講中，超過50分鐘後，他又說：「我們將戰鬥。我們將拼死戰鬥。」

在《廣角鏡》節目中，一段剪輯顯示他說：「我們將步行前往國會大廈……我會和你們在一起。我們將戰鬥。我們將拼死一搏。」

對這段剪輯的批評在一年多後出現，《每日電訊報》刊登了一份洩露的內部備忘錄。

這導致BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）和新聞主管黛博拉·特內斯（Deborah Turness）辭職。

BBC主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）就此剪輯道歉，並稱這是「判斷錯誤」。

訴訟內容是什麼？

特朗普的律師11月向BBC發送了一封信，要求立即撤回該紀錄片、公開道歉並賠償損失，回覆期限為11月14日。

信中補充，如果BBC不遵守，總統可能採取法律行動。

在期限前，BBC向特朗普道歉，並確認該節目不會重新播出，且不會以相同形式在任何BBC平台再次播出，但拒絕了他的賠償要求。

一個月後，即12月15日，特朗普的法律團隊在佛羅里達州提起訴訟。

訴狀指控BBC：

在《廣角鏡》紀錄片中剪輯特朗普的演講，構成「故意且帶有實際惡意」的誹謗；

違反佛羅里達州貿易行為法，因在剪輯演講時從事「欺騙性行為。

訴狀引言稱，《廣角鏡》的剪輯是「公然試圖干預並影響（2024年）選舉結果，對特朗普不利」。

他要求賠償50億美元（約37億英鎊）。

BBC如何回應？

在特朗普提起訴訟後，BBC發言人表示：「如同我們先前已明確指出，我們將為此案進行抗辯。我們不會對正在進行的法律程序作進一步評論。」

此前，該廣播公司曾表示「我們強烈不同意這存在構成誹謗指控的依據」。

在11月向特朗普道歉時，BBC稱該剪輯造成「誤導性印象，讓人以為特朗普總統直接呼籲採取暴力行動」。

BBC主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）另外向白宮寄送了一封私人信件，明確向特朗普表示他本人及公司對此感到抱歉。

然而，BBC拒絕特朗普的賠償要求，並列出了為什麼它認為沒有理由回應的五個主要論點：

BBC並未擁有權利，也未在美國頻道播出《廣角鏡》節目，且該節目在iPlayer上僅限英國觀眾觀看； 該紀錄片未對特朗普造成損害，因為他已再次當選； 剪輯並非故意誤導，而是為縮短長篇演講，且並非出於惡意； 該片段從未打算單獨呈現，而是整個一小時節目中的12秒，節目中還包含許多支持特朗普的聲音； 對公共事務及政治演講的觀點在美國誹謗法律下受到高度保護。

案件可能如何發展？

BBC已表示將就此案進行抗辯。

近期，特朗普起訴的一些美國新聞機構已向他支付數百萬美元的和解金。

在此案進入審判前，法官可能會駁回訴訟。今年9月，一名美國聯邦法官駁回了特朗普對《紐約時報》提出的150億美元誹謗訴訟，理由是提交的表格「不當且不被允許」，但允許特朗普重新提交更簡短的訴狀。

法律專家表示，司法管轄權的爭議可能成為核心，案件關鍵在於佛羅里達州是否有人觀看過該紀錄片。訴狀稱，該節目可能透過VPN或BritBox串流服務在佛羅里達州可供觀看。

如果案件進入審判，美國憲法第一修正案對言論自由和新聞自由提供重大保護。

特朗普必須證明三個主要要素：所發布內容在事實上是錯誤的，且具有誹謗性；他因該事實錯誤和誹謗性報導而遭受損害；媒體機構明知內容錯誤，仍出於「實際惡意」行事。

保守派媒體《極限新聞》（Newsmax）創辦人、特朗普盟友克里斯·魯迪（Chris Ruddy）在BBC廣播四台節目《今日》（Today, BBC Radio 4）表示，在美國要贏得誹謗訴訟的「門檻非常高」。

但他指出，訴訟過程可能損害BBC的聲譽，且費用昂貴，可能達到5,000萬美元（約3,700萬英鎊）至1億美元（約7,400萬英鎊）。

目前尚不清楚案件何時、或是否會進入審判，以及BBC可能付出的成本。

BBC前廣播主管馬克·達馬澤（Mark Damazer）表示，「若對此案不進行抗辯，會對BBC的聲譽造成極大損害」，並認為此案「關乎BBC的獨立性」。