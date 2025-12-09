為什麼狗狗只對某些人特別熱情？原來牠是靠「氣味」選擇的 !

火報記者 張舜傑/報導

有些狗狗對某些人特別親近，甚至見到陌生人也冷淡避開，其實這背後隱藏了狗狗獨特的感官選擇機制。狗狗的嗅覺極為靈敏，牠們透過氣味建立對人的認知與情感連結。

嗅覺決定第一印象

狗狗的鼻子比人類靈敏數萬倍，氣味對牠們來說就像是臉孔一般的識別標誌。當陌生人靠近時，牠會先透過嗅聞判斷對方的氣味是否熟悉或令人安心。這些氣味包含皮膚分泌物、衣物上的味道，甚至呼出的氣息。若氣味帶有安全感或讓牠聯想到正面經驗，狗狗自然會表現出熱情與親近。

熟悉的氣味帶來安全感。狗狗記住與自己互動過的人的氣味，這種氣味記憶讓牠願意靠近、撒嬌或主動互動。圖:istockphoto

熟悉氣味帶來安全感

狗狗會記住與自己互動過的人的氣味，當再次接觸時，這股熟悉的氣味能立即讓牠感到安心。這也是為什麼狗狗對家人或長期陪伴的人最為親近，而對剛見面的人則保持警戒。熟悉氣味會觸發牠的安全感，使牠願意靠近、撒嬌，甚至主動尋求互動。

氣味與情緒的連結

除了辨識人，氣味還能傳達情緒訊息。狗狗能嗅出人類散發的焦慮、緊張或愉悅感，並根據這些訊息調整自己的行為。當一個人的氣味帶有平和、友善或穩定的情緒訊號時，狗狗更容易對其表現出熱情；相反，緊張或不安的氣味可能讓牠保持距離。

建立良好互動的方法

飼主若希望狗狗對更多人友好互動，可以透過保持冷靜、穩定的氣味訊號來提升親和力。例如新朋友先以低調的方式接近狗狗，給予簡單的零食或玩具建立正向連結；同時避免驟然擁抱或大聲喚叫，讓氣味與情緒保持平和，增加狗狗願意靠近的機會。

氣味還能傳達情緒訊號，平和、穩定的氣息會讓狗狗表現熱情，而緊張或焦慮則讓牠保持距離。圖:istockphoto

氣味是狗狗選擇親近的關鍵

狗狗表現出的偏好並非隨意，而是靠著敏銳的嗅覺判斷安全感與信任。理解氣味在狗狗世界的重要性，不僅能幫助飼主解讀毛孩的喜好，也能改善與陌生人或新朋友的互動。當狗狗感受到安全與熟悉的氣息時，那份親近與熱情自然流露，也讓人與狗狗的關係更加和諧。