為什麼現代人總感到不幸福？他揭「5個幸福陷阱」沒錢根本不算什麼

為什麼現代人總感到不幸福？株式會社Carriageway Consulting公司代表今井孝，在《你與幸福的距離，只有2小時》一書中，從成功人士的經驗以及自身歷程歸納出一套系統化做法，並以平易近人的筆法，搭配實例與解決方案，引導讀者善用時間與精力等有限資源，從而成就充實而美好的一天，甚至整個人生。以下為原書摘文：







現代人不幸福5原因



明明只要騰出2小時就能獲得幸福，為什麼大多數的人卻過不了充實的人生呢？為什麼每天只覺得很忙，一點都不充實？另一方面，為什麼就算有一整段自己的時間，卻總是在浪費呢？答案很簡單。因為你不知道做什麼會感到充實又幸福。

你不知道自己想擁有哪種心情，也不知道怎麼做才能感受到那個情緒。所以從來都沒感受過自己想要的情緒，並在這種情況下漸漸變得無感，度過每一天。話說回來，為什麼現代人無法理解幸福是什麼呢？從我個人的研究可以整理出5個原因，分別是：

太想安心安定。

認為沒有錢就做不了事。

太重視「想做的事」遲遲無法行動。

認為做很多事才算充實。

太在意他人的想法。





1. 太想安心安定



比起自己想做的事，更優先考慮無風無浪地安心生活。可是，當你一旦決定只要有一點點風險就不做，人生就會變得很無聊。

不點沒吃過的菜色。

電影要等到有免費片源才看。

工作上把就算犯錯也不會被罵擺第一。

選擇較穩定的職業，而不是感覺很有趣的職業。

應該不少人都過著這種生活。人會陷入這種思維，說不定是因為這一生中旁人總是叮嚀著「千萬不要失敗」，或媒體、網路新聞總是灌輸著恐懼。每天過這種生活，也許不太會捲入大麻煩，但很難感受到挑戰時的興奮感。





2. 認為沒有錢就做不了事



「如果有錢就能吃好吃的了。」

「如果有錢就能去旅遊了。」

「如果有錢就能買喜歡的衣服了。」

說著這樣的話，卻什麼事都沒做的人應該不少。大部分的人都想著「要先賺錢」，然後為此拚命努力。讀好學校、到好公司上班、做副業或創業、或是投資賺錢，大家都覺得要等到有錢再來做自己喜歡的事。不過買漂亮的衣服、到餐廳吃飯、外出旅遊，需要花那麼多錢才做得到嗎？

想要變幸福，真的需要花那麼多錢嗎？其實大部分的情況都不是錢不夠用。嫌貴的高級餐廳，其實也只要幾千元，到高級飯店的酒吧喝飲料，雖然會花幾百元，但若問「你真的付不出來嗎？」，我想大家應該都出得起這筆錢。

能讓自己幸福的事情，其實不太需要那麼多錢吧？我最喜歡佃煮海苔醬。一吃到佃煮海苔醬就讓我覺得很幸福，而它只需要幾百日圓就買得到。人們大多只是一直說著要先賺錢，讓自己在幸福的路上繞遠路。





3. 太重視「想做的事」遲遲無法行動



太過重視想做的事，有時候會變得光說不練，讓事情一延再延。這是因為自己太重視那件事，不想讓它失敗。像是有人明明想靠唱歌維生，卻因為害怕大家會覺得不好聽，不敢挑戰。這種思維真的非常可惜。如果是自己很在乎的事，只要去做一定就會幸福。卻偏偏因為太過重視而無法行動。





4. 認為做很多事才算充實



網路上每天都充斥著許多資訊。或許你曾想過既然有這麼多新鮮事或有趣的事，不全部做過一遍就太吃虧了。嘗試各種事物雖然不是壞事，但若每一件都只是半吊子，可能最後完全感覺不到任何充實感。

了解讓自己幸福的事物後，不管是一個還是兩個，都去試試看，就可以增加人生中的滿足感。可是若受到太多資訊影響，結果可能會因此失去自我價值感。





5. 太在意他人的想法



不少人因為不想太顯眼、不想被排擠、不想被批評，於是生活中太配合身邊的人。不過，這麼做只會把時間花費在雖然對他人是好事，但對自己來說沒有那麼幸福的事情上。這也是為什麼有些人總是背負太多工作在身上的原因。

（本文摘自／你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做／方智出版）

