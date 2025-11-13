為什麼現代人總感到不幸福？他揭「5個幸福陷阱」沒錢根本不算什麼

根據衛生福利部統計，慢性阻塞性肺病（COPD）已連續10年位居國人十大死因，每年超過6,000人因COPD失去生命。適逢今（114）年11月19日「世界COPD日」前夕，臺北市政府衛生局呼籲市民：「遠離COPD，戒菸及拒絕所有菸品就對了！」臺北市衛生局黃建華局長指出，任何形式的菸品，包括電子煙與加熱菸，都會對健康造成傷害。菸品中的有害物質會破壞呼吸道黏膜與纖毛，導致咳嗽、咳痰、免疫力下降，甚至演變成支氣管炎或肺炎。COPD則是呼吸道長期發炎、氣道阻塞的疾病，典型症狀包括「咳、痰、悶、喘」。今年「世界COPD日」主題為「感到呼吸困難，請思考COPD（Short of Breath, Think COPD）」，黃局長提醒民眾，若出現呼吸困難症狀，應及早戒菸並就醫，以延緩病情惡化、改善生活品質。國泰綜合醫院張嘉修醫師表示，吸菸是罹患COPD的最大危險因子。研究顯示，吸菸者罹患肺阻塞的風險比非吸菸者高6.3倍。COPD患者會隨病情惡化出現喘、咳嗽，甚至走幾步路就氣喘，且肺功能受損後難以恢復。目前台灣約有十多萬名COPD患者，但仍有不少人未被診斷，常把「慢性咳嗽」或「容易喘」誤以為是老化或感冒。

常春月刊 ・ 1 天前