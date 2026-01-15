為什麼理解比風格更重要？設計團隊 用 5 大關鍵問題，陪你打造有時間厚度的家
編輯 Jessie Chang | 圖片提供 吾他川室內設計
「我只希望十年後，你還會愛這間房子。讓生活的價值成為一種經典，然後傳承下去。」
好看的裝修，不一定好住，這往往是許多人在入住之後，才慢慢體會到的事。動線不順、收納不足、家人各自待在不同角落，入住期待已久的新家，生活卻沒有變得更輕鬆。其實問題很少出在風格本身，而是在設計是否真正貼合生活。擁有超過2000次諮詢經驗的新竹室內設計公司 吾他川室內設計蔡億霖總監認為：「比起風格，更應該在意的是，這間房子能不能承接你未來十年的生活。」今天吾他川室內設計將透過 5 個關鍵問題，陪你重新思考什麼是能隨時間累積、真正住得久的家。
Q1. 為什麼有的室內設計看起來很漂亮，卻越住越不舒服？
許多屋主在裝修初期，往往會陷入風格至上的迷思，看著社群媒體上精緻亮眼的完工照，便希望原封不動地複製進自己的家。其實一個空間好看卻不好住的關鍵，往往不在設計本身，而是設計是否回應了真實的生活需求。當裝修前未釐清需要與想要的差異，或忽略老屋管線、收納機能與日常動線等基礎條件，空間便難以承載長時間的使用。深耕新竹室內設計多年的吾他川認為家不該是由設計師單方面定義的作品，而是透過深度對話與理解，將家人的需求妥善安放，才能讓家成為盛載情感與記憶的容器，越住越自在。
Q2.為什麼吾他川認為「好的設計」不該只談風格？
漂亮的東西若沒有考量到實際需求，那就很可能變得華而不實，居住體驗也會大打折扣。因此吾他川認為「風格，走在生活後面」。最早從工程出發的吾他川，隨著屋主的設計需求增加，才開啟室內設計服務，而吾他川這個名字，也在發展過程中慢慢成形。
「吾」象徵一家五口的初心，「他」代表對他人生活需求的關注，而「川」則寓意川流不息的能量，象徵設計不設限、靈感源源不絕。吾他川從家庭出發，將設計的視野延伸至每一位居住者，相信好的設計並非單向定義風格，而是與屋主共同創作的過程；在談論美感之前，先理解生活的節奏，以及未來五年可能發生的轉變，時間的厚度才能逐漸累積，並被長久地延續下去。
Q3.為什麼吾他川在品牌升級時，選擇把「理解屋主」放在第一位？
「空間不該只是圖紙上的配置，而是一種被用心傾聽、被誠實回應的生活狀態。」在熱鬧而蓬勃的設計市場中，吾他川逐漸意識到，真正動人的設計不在於華麗的設計語彙，而是來自真誠的理解。蔡總監分享，學生時期參與設計競賽，創作往往是一種單向輸出的過程，重心多半放在如何被看見、被評價，而非真正回應生活本身。重新梳理「設計對屋主究竟代表什麼」後，吾他川在 2025 年進行品牌升級，將獨立作業轉化為團體合作，讓設計師親身感受屋主日常，從生活裡尋找答案。
在團隊實務上，吾他川也從一人主導的模式，轉換為術業有專攻的團隊協作，透過分工彼此補足視角盲點，讓設計更面面俱到。每當屋主看見成果並感嘆：『這個我沒想到，但你們想到了』時，正是需求被真正理解的時刻。如果說過去吾他川心中的好設計更接近個人的藝術創作。轉型之後，吾他川心中的好設計則成為一場與屋主共同完成的互動藝術，在理解、對話與信任之中，慢慢成形。
Q4.「時間的厚度」是什麼？在室內設計中可以怎麼呈現？
所謂的時間厚度，可以把家想像成一個瓶子，回憶與生活物件會像沙漏般，隨著時間一點一滴累積，慢慢形塑出專屬於這個家的空間故事。若設計只解決當下的需求，卻沒有為未來留下彈性，生活狀態一改變，空間便會立刻失去適應性，難以成為真正歷久彌新、長久好住的家。
在室內設計的實務中，吾他川室內設計團隊會在討論初期，先深入理解屋主真正的生活需求。設計思考不只停留在當下，而是同步為五年、十年後的生活樣貌做準備。例如管線配置、結構安全與收納規劃這些不顯眼、卻攸關長期居住品質的細節，吾他川都會納入考量。讓屋主在多年後回頭看，依然能認同當初的選擇，不必因為生活改變而急著重新裝修或搬離原本的家，時間的厚度與屬於這個家的故事，也就自然累積下來。
Q5.新手裝修前一定要先問自己的 5 件事？
第一次裝修新家，最燒腦的往往不是選什麼風格，而是設計到底適不適合自己。吾他川室內設計 蔡億霖總監特別整理了『裝修前一定要想清楚的 5 件事』，陪大家一起從生活習慣出發，打造出一個懂你的家。
1.我五年後的生活，會長什麼樣子？
未來五年的生活樣貌，決定了空間大方向的設計，無論是家庭成員的變化、工作型態的轉換，或生活重心的調整，都值得提前思考。想像時可以天馬行空，也可以回歸現實，重點在於為可能的改變留下餘裕。
2.這個家是為了誰而存在？
許多設計的出發點往往就像長輩的關心「阿嬤怕你冷」，但那未必是使用者真正需要的。在規劃空間時，不妨重新檢視每一個場域是為了誰而存在。與設計師討論時，也建議全家人一同參與，讓每位成員的需求都能被溫柔的理解。
3.哪一個空間，我願意為了誰而妥協？
在有限的預算與坪數下，必須清楚區分需要與想要。例如，有人願意為了伴侶的更衣室調整自己的使用空間，或為了整體預算捨棄非必要的裝飾。透過彼此的妥協與溝通，才能凝聚共識，完成真正屬於「我們」的家。
4.現在的家，有沒有什麼讓我不喜歡的地方？
舊家住起來不舒服的地方，往往正是最真實也最需要被解決的痛點，例如，收納不足、動線不順、插座配置不良等遺憾。若擔心自己遺漏細節，也可以在諮詢時提供舊家的照片，交由專業設計師協助全面分析。
5.如果十年後回頭看，我希望這個家留下什麼？
空間不只是使用的容器，更承載著情感與記憶。若期望留下的是家人緊密相處、和樂融融的回憶，那麼公領域的配置就不該讓彼此過於疏離。唯有先思考希望被時間保存下來的價值，並以設計回應，時間的厚度才能真正的累積。
走過無數次的諮詢與設計實務，吾他川室內設計始終相信：「家不是被設計出來的，家是被理解出來的。」
吾他川室內設計／蔡億霖、吾他川設計師團隊
地址：新竹市香山區中華路六段637號
電話：0906007811、03-5370725
Email：368winxa@gmail.com
網站：https://wootahousedesign.com/
