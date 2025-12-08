為什麼生技更需主動選股？投資生技 與其買整包盲盒 不如讓專業幫你選

生技產業估值具吸引力，臨床試驗成果持續帶來正向催化，再加上併購動能與 AI 應用加速落地，多重利多同步發酵，市場正迎來難得的長期布局良機。富蘭克林坦伯頓生技領航基金以「大小通吃、掌握題材、精準選股」為核心投資策略，結合主動選股與量化分析雙引擎，嚴選具高成長潛力與勝率優勢的標的，協助投資人掌握生技醫療產業的成長契機。尤其在高度專業、資訊密集的生技領域，主動投資管理往往較被動式投資更有效率，也更具成本效益。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金績效表現突出，今年以來、近3個月、近6個月、近1年、近2年、近3年、近5年的績效均為同類型的第一名。（詳如下圖，理柏資訊，截至2025/11/30）

資料來源：理柏資訊，本基金以美元A股累積型股份為例，取原幣計價績效，單位:%。截至2025/11/30，波動風險為過去三年美元計價月報酬率的年化標準差。同類型基金取生技產業型基金平均績效。基金過去績效不代表未來績效之保證。

一、生技產業何以重返舞台焦點？

評價面超甜

今年來生技股表現不俗，但相對於標普500指數的22.33倍預估本益比，生技股的預估本益比僅有16.86倍，仍較整體大盤便宜不少，意味投資人正在用相對較低的成本，布局未來的新藥開花結果。 (資料來源：彭博資訊，截至2025年12月1日)

富蘭克林坦伯頓生技領航基金 經理人艾齊瓦‧菲爾特(Akiva Felt)表示，那斯達克生技指數(NBI)總市值佔研發支出比重仍處於近15年低位，代表投資人購買這類創新藥物的成本處於非常低的水準。 (資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2025年9月10日)

臨床成功率回升

二期與三期臨床試驗出現正面結果的比例在第二季達51.8%，第三季更進一步突破62.2%，遠高於過去五年(2020 Q1-2025 Q1)的40%平均值。(資料日期：2025年9月。資料來源：Jeffries)

富蘭克林坦伯頓生技領航基金 經理人艾齊瓦‧菲爾特(Akiva Felt)認為，2022年、2023年緊縮的高利率環境造成自然選擇作用，體質較差的公司被迫淘汰出局，唯有成功機率最高的公司、扎實的研究團隊和藥品，才有機會取得資金，這也使後期臨床試驗成功率提高，從而增強了市場信心。

併購活動增溫

富蘭克林坦伯頓生技領航基金 經理人艾齊瓦‧菲爾特(Akiva Felt)看好未來生技產業併購潮將持續，因為在2030年之前，大型藥廠將面臨高達1500億美元的專利懸崖，這讓大型藥廠更有動機積極併購中小型生技公司，以補齊旗下產品線，同時維持藥品的獨佔權，這也為中小型生技公司帶來收購溢價機會。

AI應用效率革命

AI廣泛應用於藥物研發、臨床試驗預測與病患篩選，大幅縮短研發時程、降低失敗風險，使資本回報率結構性提升。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人艾齊瓦‧菲爾特(Akiva Felt)指出，隨AI融入生技產業各個環節，看好AI滲透將幫助大幅提升生產力與改善投資回報，如：辨識可能受益於新療法的潛在患者群體、改進藥品行銷策略、藥物發現等。

二、生技ETF vs 主動式基金，哪個更聰明？

富蘭克林證券投顧表示，表面上看來，ETF費用理應較主動式管理的共同基金低廉，然而，ETF在投資上被動地「好壞全收」買入生技全產業，由於生技產業臨床試驗成敗落差極大，被動配置容易買到高失敗風險企業，看似便宜卻承擔「賠錢公司一起買進」的隱形成本。

相較之下，主動式投資與管理的富蘭克林坦伯頓生技領航基金透過公司實地拜訪、基本面分析、臨床數據分析、量化方法來找出估值具吸引力、臨床試驗成功機率較高的公司。由於這些公司往往擁有潛力最大的藥物，因此很可能比投資生技ETF更有利，可說在生技產業此一高度專業度的領域，主動投資管理是比被動式投資還要更好的選項。

三、基金三大投資優勢打造生技領航力

優勢一、美國為主、大小通吃、全面卡位、分散風險

富蘭克林坦伯頓生技領航基金看好美國為全球最大藥品市場，不僅美國生技產業發展較為成熟，美國生技廠商具產品及技術領先優勢，又有頂尖人才及創投資金支持，因此在美國投資比重約八成。

著眼於生技大型股產品線多元、營運穩健，中小型股擁題材、潛在爆發力強，富蘭克林坦伯頓生技領航基金採取由下而上(Bottom-Up)、大小通吃的投資策略，精選具競爭優勢、發展潛力、技術領先、臨床數據及市場發展策略良好的個股，以及擁有龐大市場機會和強大知識財產權的生技公司，兼顧大型穩定藥廠與中小型潛力新星，捕捉成長與防禦雙重收益。

以估值來說，生技大型股的估值相對中小型股較高，這也代表中小型生技股相對大型生技股是呈現折價狀態，富蘭克林坦伯頓生技領航基金因有近7成持股為中小型生技股，在估值上更具優勢。而併購浪潮有望使本基金持有之許多中小型生技股受到大型藥廠青睞。

也因為採取這種「大型龍頭＋潛力新藥雙軌並進、多線布局」策略，投資範圍橫跨美國市場、各治療領域與全市值規模，富蘭克林坦伯頓生技領航基金能同時擁有防禦力與爆發成長潛能，有效分散單一藥物與單一公司失敗風險。

優勢二、掌握題材

富蘭克林坦伯頓生技領航基金投資邏輯不是追逐短期話題，而是提早卡位長期醫療需求主線。投資團隊偏好技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域：看好癌症免疫療法、精準腫瘤、孤兒藥、發炎性腸道疾病(IBD)、抗體藥物複合體(ADC)、細胞療法、基因療法等領域的投資機會。重點鎖定 GLP-1 減重藥、精準腫瘤治療、AI 研發與併購受惠標的，提前押注長期需求主線。

舉例來說，美國幾乎每州都面臨肥胖者過多的問題，部分州符合肥胖標準的人口甚至占該州總人口40%以上，也為GLP-1減肥藥提供了一個巨大的市場，根據​Insights10的預估，美國減肥藥市場規模可望從2022年的12億美元成長至2030年的52億美元。（本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。）

每個人體內都有類升糖素胜肽1(GLP-1)，GLP-1較多者較少思考飲食或感到飢餓，但較少者將更專注於飲食。在悠久的減肥藥歷史中，GLP-1藥物是首款直接調節大腦中有關食物攝取和儲存的藥物，讓使用者不會渴望進食或感到飢餓，並證明是一種有效的減肥方式，若即將進行的23項研究全部成功，至2028年美國可能有近7000萬人服用GLP-1藥物，而2030年全球減肥藥市場可望達1050億美元，多頭情境下甚至超過1400億美元。（本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。）

優勢三、精準選股

不同於ETF的「全收式投資」，富蘭克林坦伯頓生技領航基金結合基本面評價模型、臨床數據分析與風險情境模擬量化選股量化試驗模擬，聚焦高勝率、估值合理公司。基金經理人會與富蘭克林股票團隊旗下量化團合作，該量化團隊可對某公司某項臨床試驗進行200萬次模擬並預測試驗成功機率，有助經理人判斷並提前在實際數據公布前進場卡位。

四、當大家獲利了結，反而更該冷靜想一想

近期不少投資人因帳面獲利亮眼選擇贖回基金「先落袋為安」。這樣的心情可以理解，但歷史反覆驗證：真正的大行情，往往不是在第一波上漲結束，而是從投資人開始猶豫是否續抱時才正式展開。

許多科技股、AI 主題與電動車產業都曾歷經「上漲—整理—再攻高」循環，過早下車往往賣在半山腰；反而視市場環境決定耐心持有或搭配定期定額，才能完整參與產業長線成長。

生技產業現正位於類似的早期階段：估值仍低、臨床進展快速、併購與 AI 持續加持。與其問「要不要獲利了結」，不如問：「醫療革命尚未走完，我真的想提早下車嗎？」行情難免震盪，但產業正向趨勢不變。真正的累積報酬來自耐心持有與定期定額，而不是進出時點的猜測。(過去績效不代表未來績效, 投資時應審慎評估)

資料來源︰理柏資訊，原幣計價，以NBI生技指數CR進行計算，統計期間為1993年11月至2025年11月。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

五、結語：不是保證獲利，而是管理勝率

投資從來不是水晶球，而是管理機率與嚴守紀律的長期競賽。生技產業風險高、潛力大，單押個股如同賭博；透過專業主動式基金分散布局與勝率選股，才是真正「用制度對抗不確定性」的智慧投資。

對希望參與醫療科技變革、卻無法日夜盯臨床報告的投資人而言，富蘭克林坦伯頓生技領航基金正是一張兼顧專業、效率與分散風險的長線門票，投資人無須天天追臨床公告，也能透過專業團隊與量化系統，參與醫療科技成長曲線。

