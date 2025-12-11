為什麼穩定幣不一定穩？童子賢用兩段歷史、一個觀察 講給你聽
玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢表示，他對穩定幣與去中心化的虛擬貨幣，向來是保守看待，原因有二，一是各國為了解決國債問題而力推的新產物，最後卻帶來風險，從歷史經驗來看所在多有，二是虛擬貨幣訴求之一就是去中心化，實際上很多政府反而想用科技做再中心化，去中心化的虛擬貨幣會碰到堅持再中心化、強大的經濟體時，資金的流動還是會受阻。
玉山科技協會今日舉行「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會，玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢在致詞時表示，舉例，川普政府支持穩定幣的發行，讓他聯想起1720年南海泡沫事件，英國南海公司政府獲得政府授權、壟斷英國對南美洲與太平洋群島地區的貿易，這兩個地區在當時被視為商機無限後，1720年南海公司向英國國會推出以南海公司股票換取國債的計劃，就跟川普把美國國債跟穩定幣掛鉤差不多，南海公司股票大漲、全民炒股，數個月後炒股熱潮減退，南海公司股價重挫、股民血本無歸，還賠上英國民眾對政府的信賴感。
童子賢又舉另一個例子，黃金保值性高，二戰後44個國家成立布雷頓森林體系讓美元與黃金掛鉤，各國貨幣再與美元掛鉤，以求穩定，但隨著歐洲經濟復甦、歐洲各國紛紛利用制度換取黃金，讓美國儲備的大量黃金流失，好像麻將打一萬元的底，籌碼卻只有100、200元，70年代初布雷頓森林體系正式瓦解，這都是為了追求穩定、解決國債問題，反而造成風險的歷史教訓。
他在致詞中也反問，虛擬貨幣強調去中心化，可是，「去中心化是全世界政府都歡迎的嗎？」童子賢觀察到，「科技加上極權制度，是很可怕的力量」，很多國家的政府、中央監管機構本來就想用科技更集權，「搞個去中心化，不就是跟這些政府對著幹？」
他認為，自由世界在推行去中心化的虛擬貨幣時，會碰到很多矛盾，比如說，中國不願意加入、反而推行數位人民幣，印度莫迪政府上任之初不惜花費大量公帑，只是為了將全國法幣全部作廢、重新印製，透過逼人民換新鈔的方式，逼出地下經濟藏起來的錢，都顯示莫迪政府對於加強監管、再中心化的興趣，遠遠高過去中心化。
他提出假設，在科技供應鏈的世界裡，越南、印尼的貨幣體系接受科技業者以穩定幣接收或支付貨款，但當穩定幣金流跟著供應鏈要進入中國、印度時，這些強大的經濟體不願意往這個方向時，供應鏈又能奈何得了，「對中國政府來說，他們歡迎美元流入國內，卻不一定會接受穩定幣。」
童子賢提醒，穩定幣與虛擬貨幣的制度需要深度探討，不然就跟南海泡沫、布雷頓森林體系一樣，想要解決問題卻創造風險、想要追求穩定卻更不穩定。
更多鏡報報導
鏡評／穩定幣並不穩定
獨家專訪／延續美元霸權 施俊吉：美國將打壓歐盟中國數位法幣
砍砍砍！加密市值蒸發33兆 幣圈重傷男麻吉大哥生日願望只求「不被清算」
其他人也在看
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 41
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 163
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
台積電1500買不下手？專家推翻傳統思維：風險比五年前更低、報酬仍甜
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電（2330）股價強勢站上1500元，引發市場再度討論「現在還能不能買」的經典難題。曾在2019年就開始布局台積電、一路見...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 13
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 127
台塑四寶「這2檔」11月營收年減逾20%...股價綠了 國家隊捧上億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收28,182.60點，跌121.18點或0.43%。八大公股昨日買超16.86億元，其買超前十大個股，包括4檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 181
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
子憑母貴？華邦電子公司華東漲5%飆新高 分析師爆加碼時機
記憶體指標股今（10）日出現拉回，華邦電（2344）在早盤股價創新高後，不敵賣壓沉重，截至上午10時30分，翻黑下挫逾2%，並以20萬張成交量高居台股第一名；其轉投資封測廠華東（8110）則是大漲逾半根停板，衝高至51.7元創新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
輝達25%分潤誰買單？台廠集體靜音怕站錯隊/外資翻臉台積電走弱 台股高檔震盪收黑/馬斯克喊太空AI算力計畫 衛星概念股全線沸騰｜Yahoo財經掃描
美股在公債殖利率走揚、投資人靜待本周聯準會（Fed）利率決策的觀望氣氛下，三大指數漲多拉回。道瓊工業指數下跌0.45%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.35%；不過受市場預期H200有望解禁出口中國等利多激勵，輝達股價走揚，帶動費城半導體指數上漲1.1%，創歷史收盤新高。 個股方面，谷歌因美國法院裁定未來與裝置商合作須「每年重談預設搜尋與AI服務」，股價壓回逾2%，網通IC設計大廠Marvell遭降評重挫近7%，博通則上漲近3%，台積電ADR同步收漲，反映市場對半導體供應鏈仍具信心。 亞股今日漲跌互見，日股上漲0.14%，韓股小跌，港股拉回整理，上證指數同樣走弱，整體區域市場多在FOMC會議前觀望。 台股今（9）日在台積電(2330)缺乏上攻帶動下，高檔震盪拉回，加權指數終場下跌121.18點、收28,182.60點，成交金額5,101.13億元。權值三王中僅鴻海(2317)走揚，收在235元，台積電(2330)與聯發科(2454)小跌收黑，壓抑大盤表現；盤面資金則明顯湧向矽光子與記憶體族群，華邦電(2344)盤中衝上71.6元改寫新高，終場站穩高檔並爆出逾59萬張巨量榮登成交王，光通訊廠波若威(3163)鎖住漲停創掛牌新高，穩懋(3105)、穎崴(6515)、華星光(4979)、旺矽(6223)、弘塑(3131)等個股輪流表態，成為指數回檔中仍維持火熱人氣的多頭主軸。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 22
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 369
美股輕鬆賺1／AI火車頭狂衝到2028年 達人：成長股才是下一個5倍大黑馬
近年美股雖持續上漲，但並非全面開花。根據統計，近一年指數上攻的主要動能集中在成長型企業上，標普500整體報酬中超過8成由成長股貢獻。專家指出，在降息循環啟動、資金輪動加速環境下，若能將投資焦點放在具備成長性的企業，可有效拉高長期累積報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 1
【11月ETF定期定額風雲榜】00919和00878退燒？ 雙雙月減破萬人
證交所今（10）日公布最新定期定額交易戶數，前20大人氣 ETF 中，國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）本月交易戶數分別減少約1 萬人及 1.24 萬人，為 20檔人氣ETF中下滑幅度最大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
籌碼／外資回頭大買台股！單週買超526億 光這檔就敲了近20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/1~114/12/5）外資在集中市場總買進金額為8,501.14億元，總賣出金額為7,974.49億元，買超為526.65億元，另統計自114年年初至12月5日止，外資總買進金額為32兆7,098.08億元，總賣出金額為33兆1,964.01億元，累計賣超為4,865.93億元。外資總持有股票市值為42兆8,903.62億元新台幣，占全體上市股票市值的47.10%，較11月28日的42兆2,705.57億元新台幣，增加6,198.05億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 194