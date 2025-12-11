為什麼穩定幣不一定穩？童子賢用兩段歷史、一個觀察 講給你聽

玉山科技協會今舉行穩定幣論壇。

玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢表示，他對穩定幣與去中心化的虛擬貨幣，向來是保守看待，原因有二，一是各國為了解決國債問題而力推的新產物，最後卻帶來風險，從歷史經驗來看所在多有，二是虛擬貨幣訴求之一就是去中心化，實際上很多政府反而想用科技做再中心化，去中心化的虛擬貨幣會碰到堅持再中心化、強大的經濟體時，資金的流動還是會受阻。

玉山科技協會今日舉行「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」研討會，玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢在致詞時表示，舉例，川普政府支持穩定幣的發行，讓他聯想起1720年南海泡沫事件，英國南海公司政府獲得政府授權、壟斷英國對南美洲與太平洋群島地區的貿易，這兩個地區在當時被視為商機無限後，1720年南海公司向英國國會推出以南海公司股票換取國債的計劃，就跟川普把美國國債跟穩定幣掛鉤差不多，南海公司股票大漲、全民炒股，數個月後炒股熱潮減退，南海公司股價重挫、股民血本無歸，還賠上英國民眾對政府的信賴感。

童子賢又舉另一個例子，黃金保值性高，二戰後44個國家成立布雷頓森林體系讓美元與黃金掛鉤，各國貨幣再與美元掛鉤，以求穩定，但隨著歐洲經濟復甦、歐洲各國紛紛利用制度換取黃金，讓美國儲備的大量黃金流失，好像麻將打一萬元的底，籌碼卻只有100、200元，70年代初布雷頓森林體系正式瓦解，這都是為了追求穩定、解決國債問題，反而造成風險的歷史教訓。

他在致詞中也反問，虛擬貨幣強調去中心化，可是，「去中心化是全世界政府都歡迎的嗎？」童子賢觀察到，「科技加上極權制度，是很可怕的力量」，很多國家的政府、中央監管機構本來就想用科技更集權，「搞個去中心化，不就是跟這些政府對著幹？」

他認為，自由世界在推行去中心化的虛擬貨幣時，會碰到很多矛盾，比如說，中國不願意加入、反而推行數位人民幣，印度莫迪政府上任之初不惜花費大量公帑，只是為了將全國法幣全部作廢、重新印製，透過逼人民換新鈔的方式，逼出地下經濟藏起來的錢，都顯示莫迪政府對於加強監管、再中心化的興趣，遠遠高過去中心化。

他提出假設，在科技供應鏈的世界裡，越南、印尼的貨幣體系接受科技業者以穩定幣接收或支付貨款，但當穩定幣金流跟著供應鏈要進入中國、印度時，這些強大的經濟體不願意往這個方向時，供應鏈又能奈何得了，「對中國政府來說，他們歡迎美元流入國內，卻不一定會接受穩定幣。」

童子賢提醒，穩定幣與虛擬貨幣的制度需要深度探討，不然就跟南海泡沫、布雷頓森林體系一樣，想要解決問題卻創造風險、想要追求穩定卻更不穩定。



