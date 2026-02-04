為什麼總是沒自信？專家：關鍵不是能力 你可能是少了這一步

【健康醫療網／編輯部整理】「重複練習」是培養自信心不可缺少的一步。無論是在舞臺上發表，還是帶領團隊，甚至只是製作一杯卡布奇諾，重點都是要「實際體驗」，光用想像或憑空計畫都是不夠的，一旦反覆數百次、數千次，就會越來越熟練，最終成為自己的一部分。

害怕很正常 開始做之後才會慢慢有底氣

人在缺乏信心的時候會感到害怕，但當你面對恐懼、開始行動之後，信心就會逐漸增強。剛開始或許會覺得自己是在演戲，但反覆幾次後會越來越有自信。

有人認為自信是對某件事有百分之百可以完成的心理狀態，但實際上自信也會表現在日常生活的小細節中，例如精準地在牙刷上擠好牙膏、喝水不會灑出來等簡單的行為，那也是一種自信。這些行為雖瑣碎，但因為是每天都必須反覆做的事，很自然地就會產生自信。

因此，人生並不是用「成功」和「失敗」二分法組成，而是由「嘗試」和「改變」這種動態結構組成，如果你心中有什麼目標，比起擔心會不會失敗，更應該擔心的是「不嘗試」。

歐美和亞洲學生成績差不多 為什麼自我評價差這麼多？

在一次講座中，我問歐美學生和亞洲學生對自身成績的看法。兩組成績差不多（或者亞洲學生高了一點），然而回答大不相同。多數亞洲學生表示「還可以」，而歐美學生則自信地說「我覺得很棒」。

接下來從上班族的角度來看。每天朝九晚五、解決工作上的各種問題，也會和同事合作一起完成專案，當主管問「你覺得自己的工作表現如何」，你會怎麼回答？許多亞洲人應該會說「努力中」或「我覺得自己還有很多不足的地方」，但在歐美文化圈，對於同樣的問題，相信大多會肯定地說：「我覺得自己做得還不錯。」「我還有很多不足的地方」這種回答應該不多。

謙虛的文化 讓我們習慣先看到不足

這項差異是從何時開始的呢？也許是因為亞洲文化強調謙虛，如果成果不完美，就會先檢討自己。但仔細想想，其實有很多值得引以為傲的地方，例如在期限之內完成工作、幫助遇到困難的同事、在會議上提出建設性意見等。是這些瑣碎的時刻聚集在一起，大家才能達成現在的成果。

所以即使不完美，也要認可每天都有一點進步的自己，尤其是在職場中。或許剛開始不熟練、繞了很多遠路，但現在已經能駕輕就熟了，這就是值得驕傲的成就；又或者學習了新技術，並分享給團隊成員，讓大家一起成長，對組織也會產生正面的影響。

看見自己的進步 信心才會真正長出來

我們往往用過於批判的眼光看待自己，但在自我評價「還可以」之前，先回顧一下已經取得的成就，你會發現其實你做得很好。只有意識到並承認自己做得好才會建立信心，也才更有力量去挑戰，自尊心就是在這當中成長的—你已經做了很多足以令自己驕傲的事。

本文來源：《找到你的甜蜜點：尋找人生隱藏機會的9種洞察力》，究竟出版

