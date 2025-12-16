為什麼美妝界開始流行出盲盒？克蘭詩、肌膚之鑰、雅詩蘭黛、巴黎卡詩、海洋拉娜…超療癒吊飾娃娃比萌
哪些美妝保養品推出了盲盒娃娃？
從2025年中開始一路到年底聖誕季，許多美妝品牌紛紛推出超可愛的精緻娃娃。
克蘭詩美唇油絨毛娃娃
克蘭詩2025年為了慶祝明星商品之一的「彈潤植萃美唇油」10週年，特別將將全球熱銷的4大人氣色號(#01、#02、#03、#04)化身為「擬人化美唇油小精靈」。推出限量「美唇油絨毛娃娃」盲盒。
美唇油絨毛娃娃只送不賣 ，獲得條件是2025/8/1起在克蘭詩全台專櫃或官方網站消費，即可獲得驚喜盲盒一個。
肌膚之鑰週年慶獨家盲盒
肌膚之鑰在2025週年慶時也正式推出品牌首款限量盲盒。獲得方法是在週年慶開打首四日期間於全台櫃點消費滿NT8,000，即可獲得「光采盲盒」抽獎機會一次。
光采玩偶吊飾一共推出3款，分別是小鳥、鹿、瓢蟲，可愛又帶有奢華質感的設計，呼應近年「潮玩×精品」的跨界趨勢，讓消費者藉此帶走一份象徵「光采」的療癒小物。
DR.WU美力樂園主題盲盒
DR.WU在官網推出相關活動，讓雙膠原胜肽飲搖身一變成為超Q盲盒娃娃，而且不只外型可愛，裡面還能裝東西。
獲得方法是在官網購買全系列商品(不限產品、不限金額)，每筆訂單皆可參加抽獎。每週抽出10名可獲得「美力樂園主題盲盒」。
雅詩蘭黛小棕瓶化身超萌小棕娃
搭上聖誕送禮風潮，雅詩蘭黛小棕瓶也化身超萌娃娃。
2025年12月起凡購買任一聖誕系列慶時刻禮盒、小棕瓶正貨、或含有小棕瓶的特定組合，即可獲得限量聖誕包裝以及「小棕娃」一隻(實際贈送日期依各櫃點為準，數量有限，贈完為止)。
巴黎卡詩小粉球盲盒
巴黎卡詩為Gen Z世代量身打造「釉光香頌系列」，系列中有著「小粉球」稱號的釉光香頌玫瑰護髮精油最為熱銷。
為了抓住更多年輕世代的心，巴黎卡詩在2025/12/4上市期間開設的快閃店中，特別推出購買「小粉球」釉光香頌玫瑰護髮精油+髮乳(或髮香水)，就能獲得超可愛盲盒吊飾的活動。
盲盒吊飾一共有四款，分別是小粉球寶寶、玫瑰寶寶、代表巴黎卡詩的小K寶寶、以及隱藏版「精緻女孩小粉球」。
海洋拉娜毛絨霜寶吊飾
海洋拉娜也為年末送禮祭推出超療癒吊飾娃娃，以經典的乳霜為靈感，有日霜寶、夜霜寶兩款。
12/1至12/31購買乳霜60ml即享「任一限量毛絨霜寶吊飾」、滿NT18,000加贈「任一限量毛絨日夜霜寶吊飾+乳霜7ml」。
期間加入海洋拉娜LINE官方帳號再享「毛絨綠寶盒吊飾」。
為什麼美妝界開始流行出盲盒？
美妝界的盲盒娃娃不僅僅療癒，其實有著將明星商品IP化、製造社群話題、拉近與年輕客群等用意。
1.從送試用品到明星商品IP化
以前美妝品牌，靠櫃贈品不外乎試用品、化妝包以及一些相關周邊，現在變成「把明星商品做成娃娃」，討論度大增。
明星商品本來就有許多鐵粉擁護，擬人化後，更多了一個可以收藏、帶在身上的IP，可以增加品牌的親近度(尤其是本來定價較的頂級品牌來說)。同時，也讓本來功效導向的產品，多了療癒、可愛、陪伴等附加價值。
2.公仔經濟成熟
這幾年從Labubu、Cry Baby、蒙奇奇、放克牙寶、Jellycat…輪番出現，大家已經習慣收集公仔、盲盒、可愛娃娃，美妝品牌在此時跟進也是順應潮流，把本來的明星商品「角色化」，更能與年輕族群貼近。而且買美妝保養品還能得到一個可愛娃娃，也是種日常生活中的小確幸。
3.製造社群話題
盲盒還有種魅力，就是拆盲盒的瞬間帶來的期待感，很讓人上癮，打開來才知道是什麼款式更增添了驚喜感，也強化了消費過程的愉悅感，遠勝於單純購買產品而已。
而這些可愛的娃娃，也能激發大家的分享慾，在社群媒體上成為熱門的開箱話題，連帶讓品牌獲得更多的曝光。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
2025聖誕交換禮物送什麼？50+款推薦，千元以下到萬元禮盒都有！
