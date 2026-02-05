為什麼老公不理我？被伴侶忽視的「5大原因」：因為他已經放棄希望

「忽視配偶」是對關係中潛在問題的常見反應，問題並不一定和關係本身有關。你的老公可能正在嘗試尋找一些私人空間，如果你們有年幼的孩子，並且你們倆一直都忙得不可開交，則這種情況尤其可能發生，他可能正因為工作或生活的其他方面感到壓力，覺得他現在沒有精力維持你們的關係。《優活健康網》特摘此篇分享被伴侶忽視的5大原因。











「我已經不記得上次我和他說話時，他有真正地在聽我說話是什麼時候了。」

「也不記得他和我開玩笑，或者努力告訴我他今天過得如何。」

「我感覺我的丈夫完全不理我，我感到被忽視和羞辱，他到底為什麼要這樣做呢？」

廣告 廣告





被伴侶忽視的5大原因



理解人有一個簡單的關鍵，通常人們做某件事，是為了某些利益或為了避免痛苦，理解你老公行為的關鍵是找出以下原因中的哪一個：

可能性1：你的老公不說話，因為他想要更多的愛和感情（快樂動機）

他不和你說話可能是因為：他覺得他沒有得到你足夠的關注。這是心理學上「貧困行為」的本質，這種行為通常只有在他真的沒有得到足夠的關注時才會發生。重要的是要問問自己，您是否像過去一樣給予老公足夠的愛戴和關注呢？

可能性2：你的老公不說話，因為他不喜歡衝突（避免痛苦的動機）

你的老公可能會因為某些事情對你生氣，但又不想說出來，因為害怕會引起衝突。雖然你可能會說，如果他說出他的煩惱，那麼問題就可以解決，然而，老實說，情況往往並非如此，如果他告訴你是什麼在困擾著他，那可能會導致比你現在更多的衝突。

回想一下你老公何時分享了困擾他的事情，當他告訴你困擾他的事情時，你是否有好好地幫助他解決，提供給他有效的建議，來讓他感受到「被支持」？

可能性3：你的老公不說話，因為他已經放棄了希望

也許你的老公曾多次嘗試與你談論，那些你們關係中一些持續存在的問題，他可能已經放棄了真正的改變。當男人停止努力改變時，通常不是因為他們已經接受了現狀，而是因為他們不再抱有希望。有什麼問題是你老公過去關心的，但現在不再關心了嗎？

可能性4：你的老公不說話，因為他在懲罰你

你做了你老公不喜歡的事嗎？如果他知道不和你說話會讓你很煩惱，那麼他也知道這是一種懲

罰你的有效方式。使用這種風格的男人也經常對他人進行懲罰，您的老公是否經常覺得自己是受害者？他總是覺得自己的方式是正確的嗎？

可能性5：你的老公不說話，因為他想強迫你做點什麼

人們可以做很多事情來試圖達到自己的目的，不幸的是，隱瞞愛、感情、關注或談話是其中的一些，而這些總是會造成傷害。就像屈服於一個發脾氣的孩子，以獲得他想要的東西一樣，屈服於「心理操縱」只會使這個問題變得更糟。





改變情況先練習「愛的語言」



我們能做些什麼來改變這種情況？如何與老公溝通？隱藏的潛在問題是男性和女性的交流方式不同。例如：即使是「愛」這個詞對你和你的配偶來說也有著顯著不同的含義。

對你來說，愛可能意味著欣賞、無條件的接受和在家裡的幫助，對他來說，愛可能意味著給他自由去做他想做的事。如果你說英語，而他說法語，你們就無法交流。第一步是找出：情感聯繫對你們來說意味著什麼。

婚姻需要更深的情感聯繫，我們都想要在婚姻中更親密，感受到被愛、被欣賞、被重視、被承認、被理解等，「忽視」的源頭是不了解，建議您可以下載 Huizenga 博士的「情感聯繫清單」，這是婚姻的新語言：愛的語言。

和你的伴侶一起做，除了可以察覺自己在婚姻中重視的部分，也可以檢視伴侶在意什麼，這份清單可以幫助夫妻「保持」在同一個語言上，「理解」彼此是破解「忽視」伴侶的開端。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：為什麼老公不理我？忽視伴侶的5個原因）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：為什麼老公不理我？忽視伴侶的5個原因）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

不看孩子、與母親分居…福原愛冷淡家庭觀，其實是「原生家庭」惹的禍？

別因為一時的疏忽造成永遠的遺憾，搶救青少年心理危機



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼老公不理我？被伴侶忽視的「5大原因」：因為他已經放棄希望