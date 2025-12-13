為什麼膽結石不能用胃鏡取？專科醫師一次講清楚

膽結石與膽管結石雖僅一線之隔，治療方式卻大不同。（圖片來源／freepik）

「醫師，我的膽結石可不可以用內視鏡（胃鏡）拿出來？聽說不用開刀？」、「醫師，我都要做微創手術切掉膽囊了，為什麼不能順便把膽管的結石一起清一清？」

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰指出，臨床上經常遇到民眾將「膽結石」與「膽管結石」混為一談。要釐清這個問題，首先要認識膽道系統：肝臟製造膽汁，儲存在膽囊（如同儲水槽），進食後膽囊收縮，將膽汁經由總膽管（如同主要水管）排至十二指腸幫助消化。結石「長的位置」不同，引發的症狀、治療方式與急迫性也截然不同。

黃柏翰解釋，膽結石是指結石安靜地待在「膽囊」內，許多人可能終身沒有症狀。但當結石卡住膽囊出口時，會造成「膽囊炎」，其典型症狀為右上腹（膽囊位置）在進食油膩食物後感到悶痛或絞痛，有時伴隨發燒，主要治療以外科「腹腔鏡膽囊切除術」為主。然而，當結石從膽囊掉落，卡在「總膽管」這條主要幹道上，就稱為膽管結石。這會導致膽汁無法排出，進而引發細菌感染，演變為「膽道炎」，這是較為兇險的急症。其典型症狀包含：發燒畏寒、右上腹痛，以及黃疸（皮膚變黃、眼睛變黃、茶色尿），若不及時處理，可能引發敗血症，危及生命。

「內視鏡取石」是什麼？

那麼，民眾常問的「內視鏡取石」是什麼？

黃柏翰說明，這指的是「逆行性膽胰管攝影術及取石術」(ERCP)。ERCP是一種經由口腔的「進階版胃鏡」技術，醫師會將內視鏡伸入十二指腸，找到膽管的開口，再透過X光攝影確認結石位置，並使用特殊的器械將「總膽管」中的結石取出，使其排入腸道。這也解答了民眾的兩大疑惑：第一，ERCP主要用於處理「總膽管」，無法伸入「膽囊」內取出膽結石，因此膽囊炎仍需外科手術。第二，腹腔鏡手術是處理腹腔內的「膽囊」，而ERCP是從消化道「內」處理「膽管」，兩者位置與路徑完全不同，因此難以在膽囊手術時簡單地「順便」處理膽管結石，若要同時處理，手術範圍及傷口勢必會擴大，手術時間也會延長。

他提醒，如果病患同時有膽囊結石與膽管結石，特別是已經出現發燒、黃疸等「膽道炎」症狀時，通常會建議「先做ERCP」。目的是優先打通阻塞的總膽管，引流受感染的膽汁，解除敗血症的危機。等到感染控制穩定後，再由外科醫師安排膽囊切除手術，移除結石的根源。

黃柏翰補充，目前和平院區在其帶領的消化內科團隊努力下，已積極發展逆行性膽胰管攝影術及取石術。團隊並已成功完成多例針對癌症患者（如胰臟癌、膽管癌）所致之膽道阻塞，執行逆行性膽胰管攝影術與金屬支架置放術（健保給付）。未來，也將進一步結合「內視鏡超音波技術」(EUS)與ERCP，期望能為困難性膽道阻塞的患者提供更精準的診斷與治療，成功打通膽道，有效改善其生活品質。

逆行性膽胰管攝影術示意圖。（圖片來源／黃柏翰醫師提供）

最後呼籲，預防膽結石應從日常飲食做起。平時應定時定量，避免暴飲暴食、別吃太過油膩的食物，並應控制膽固醇及避免長時間空腹。如此能讓膽囊適度收縮運作，膽汁較不濃稠、不易沉積，以減少膽結石的產生。對於已知有膽結石或曾發生膽道結石的民眾，建議應定期接受腹部超音波檢查追蹤，也特別提醒民眾，若突然出現持續性的右上腹劇痛（尤其是飯後）、發燒畏寒，或是觀察到皮膚變黃、茶色尿等黃疸症狀時，這可能是膽囊炎或膽道炎的急性發作。此時切勿忍耐，應立即尋求消化內科專科醫師的診斷與協助，以免錯過黃金治療時機。

