為什麼自己洗頭撐不過2天？掌握6個沙龍級細節 讓妳在家洗出蓬鬆仙氣

不知道妳有沒有過這種疑惑：為什麼每次去髮廊洗頭，讓設計師梳洗頭髮之後，回家似乎可以撐三天不油，甚至連蓬鬆感都能維持到第三天下午？而自己在家洗，明明用了昂貴的專櫃洗髮精，洗完當下還行，隔天起床卻像被熱油淋過一樣，頭髮油油甚至非常扁塌。

這難道是設計師有什麼神祕的魔法？還是在吹頭髮的時候偷偷噴了什麼定型液？其實真相很簡單，問題通常不是出在產品，而是設計師有獨特的洗頭秘訣。小編要跟女孩們分享，6個髮廊不輕易告訴妳的洗頭秘訣，只要洗頭技巧對了，妳也能在家洗出乾淨秀髮。

1.洗頭前要梳頭

妳是不是進浴室水龍頭一開就直接把頭髮淋濕？在專業設計師眼裡，這簡直是災難。洗頭前的第一步應該是「乾梳」。用梳齒較寬的木梳，從髮根往髮尾輕輕梳理。這動作能把累積在髮根的髒污往髮尾帶，讓洗髮精能更有效地清潔秀髮。

2.重點在洗頭皮

妳進髮廊洗頭會發現，設計師會按壓頭皮，也會梳洗頭皮，沒錯，洗頭的重點其實在頭皮，髮絲並不是重點。當妳明白重點所在之後，妳也會洗得比較乾淨。

3.至少洗髮兩次

髮廊通常不會只洗一次頭髮，至少會洗兩次，第一次洗髮是在洗髒，重點在髮絲與表層油脂。第二次洗髮才是洗頭皮，這時候泡泡會變得異常綿密。設計師會用指腹細心地按摩每一吋頭皮。妳在家如果只洗一次，那只是把灰塵洗掉，沒辦法洗太乾淨。

4.泡沫綿密度是清潔力道的來源

很多人習慣把洗髮精直接倒在頭頂，這不是正確的洗髮方式。正確做法是在掌心加水搓出濃密泡沫後，再把泡沫抹上頭皮。髮廊之所以能洗得乾淨，是因為他們利用泡沫的「抓附力」去帶走細縫裡的髒污。

5.後仰式沖洗更乾淨

妳在家是不是習慣低著頭彎腰洗髮？這就是為什麼妳的後腦杓老是洗不乾淨！髮廊之所以讓妳躺著洗，不僅是為了舒服，更因為「後仰式」能讓水流順著髮絲生長方向徹底沖刷每一寸頭皮，特別是平時最難洗到的脖子後方與耳後。

低頭洗髮容易讓洗髮精殘留，在家建議儘量站直、微仰頭沖洗，讓水流帶走所有殘留，那種徹底清爽的感覺試過就回不去。

6.逆著髮根吹乾頭髮

洗完頭後，設計師會用毛巾按壓頭髮吸乾水分，絕對不會瘋狂搓揉。最關鍵的是吹髮方向，一定要逆著髮根吹。將吹風機由下往上、由後往前吹，讓髮根立起來。

結語

說到底，髮廊洗頭能撐三天的神話，其實就是「耐心」與「細節」的堆疊。妳不需要換掉整套洗髮精，只需要換掉妳那急急忙忙、亂抓一通的洗頭習慣。今晚進浴室，試著把這六個步驟走一遍，妳會驚訝地發現，原來妳在家也能輕鬆復刻出頭髮的清爽感。

