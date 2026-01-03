為什麼華航不是 CA？ 每天查機票卻不知道的航空冷知識

中華航空的英文是 China Airlines，照理說應該是 CA 或 CH，但實際上的代號卻是 CI。（攝影／鄭國強）

在查機票、看航班資訊的時候，你有沒有想過，為什麼航空公司的代號永遠只有兩個字母？而且有時候，還跟你直覺想像的英文縮寫完全對不上。

最常被拿來舉例的，就是華航。中華航空的英文是 China Airlines，照理說應該是 CA 或 CH，但實際上的代號卻是 CI。這兩個字母，其實不是亂取的，而是藏著一段航空史的背景。

航空公司代號，不只是訂票時的辨識工具，更是一段段關於註冊、競爭、併購，甚至是時代更迭的紀錄。

航空公司代號從哪來？IATA 才是關鍵角色

全球航空公司所使用的兩碼代號，主要由國際航空運輸協會（IATA）統一分配與管理。最早的設計目的，是為了讓訂位系統、航班管理與票務流程更有效率，也讓旅客可以快速辨識航空公司。

在理想狀態下，代號通常會取自航空公司英文名稱的縮寫。像是英國航空的 BA、聯合航空的 UA、法國航空的 AF，這些都是一眼就能對上的經典例子。

但問題是——全球航空公司實在太多了。隨著航空業發展，常見的英文字母組合早就被「先搶先贏」註冊完畢，後成立的航空公司，只能另闢蹊徑。

為什麼華航是 CI、長榮是 BR？不是亂取，是沒得選

回到最常被問的華航代號 CI。原因其實很單純：大家直覺會想到的 CA，早就被中國國際航空（Air China）註冊走了。為了避免重複與混淆，中華航空最後才使用 CI 作為代號。

長榮航空的情況更常引發討論。EVA Air 聽起來理所當然應該是 EA，但 EA 早年已被美國的東方航空（Eastern Air Lines）使用。等到長榮成立時，EA 早已「名花有主」。

至於現在使用的 BR，據說是因為原本使用這個代號的航空公司在長榮成立前一年停止營運並被併入他社，IATA 在冷卻一段時間後，才釋出這組代號，轉而分配給長榮航空。這也是為什麼，有些代號看起來跟品牌完全對不上，背後卻往往藏著產業更替的痕跡。

不只兩個字母：數字代號、航班編號與 Code Share 的眉角

當兩碼英文幾乎用盡後，越來越多航空公司開始採用「英數混合」代號。像是捷藍航空的 B6、濟州航空的 7C，或是捷星航空的 3K，都是現在旅客相當熟悉的例子。

其中，「3K」還流傳一個有趣的說法：聽起來像是「3000 公里」，暗示捷星專注於中短程航線。雖然官方並未證實，但這樣的聯想，也讓代號多了一點記憶點。

另外，很多人也會對航班數字產生誤解。常聽到「去程是單數、回程是雙數」，但更準確的說法其實是：往西、往南通常是單數，往東、往北則是雙數。所謂的去回程，會隨著出發地不同而改變。

最後一個常讓旅客困惑的，是「航班代碼共享（Code Share）」。你可能買的是長榮航空的機票，登機證上卻出現另一家航空公司的航班編號，這並不是搭錯飛機，而是同一架飛機，同時掛上多家航空的代號販售。在共享機制下，代號的排序與曝光，甚至都可能成為航空公司之間談判的一部分。

結語從兩個字母開始，我們其實看見的是航空產業的歷史縮影。有些代號象徵品牌榮耀，有些則來自時代更迭，還有一些，只是因為「原本想用的被註冊走了」。

但就像名字一樣，代號本身或許只是代碼，真正讓它被記住的，還是後來寫下的故事。

