為什麼薑母鴨店都不賣白飯？知情人揭店家賺錢秘密：不賣很合理

隨著氣溫逐漸下降，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐等料理進補暖身。不過近日一名網友分享了薑母鴨店老闆的說法，聲稱全台沒有一家薑母鴨店會販售白飯。這個有趣的觀察引發網友熱烈討論，許多人紛紛回憶自己的用餐經驗，也有人提供反例證明確實有店家販售白飯。

薑母鴨店幾乎都不賣白飯

一名網友在Threads平台發文分享，近期造訪薑母鴨店時，聽到店家老闆語出驚人地表示，全台灣的薑母鴨店都沒有販售白飯，老闆甚至為此發誓保證。這番話激起了網友的好奇心，促使他在社群媒體上詢問其他人的經驗，希望能找到有賣白飯的薑母鴨店來推翻這個說法。

網友親身經歷證實

貼文發出後，引來眾多網友分享親身體驗。「昨天吃的帝王食補還真的沒有賣白飯」「羊肉爐也有這個問題，白飯控難過」「吃了30年的薑母鴨，還真沒有遇過有賣白飯的」「不都是配麻油麵線嗎」「我也想知道，我覺得這是世界謎題之一」。

愛吃飯族群另尋出路

面對薑母鴨店普遍不供應白飯的情況，熱愛白飯的消費者們發展出各種變通方法。「無飯不歡！去吃薑母鴨一定要先去熱炒店買一袋白飯，不然我沒辦法吃」「前陣子立冬去吃真沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」「我之前太想薑母鴨湯泡飯，所以有自備白飯過去」「所以我都買２份外帶，加白飯超好吃」「我們家附近的也沒有，不過他們說可以自己帶白飯去吃」。

少數店家會賣白飯

然而，仍有少數網友提供了有販售白飯的薑母鴨店資訊，成為討論串中的珍貴情報。網友們分享道，「岡山區有一間有賣」「我附近的有，在高雄阿蓮」「蘆竹有一間白飯麵線吃到飽的薑母鴨」「南部很多家有賣啊！這個老闆沒賣，不代表別人沒有」。

為什麼薑母鴨不賣白飯

至於不賣白飯的商業考量，內行網友也提出分析，「麻油麵線跟你收40元你能接受，白飯跟你收40元，肯定上新聞，１年只開相對少數時間的店面，利益最大化比較合理」「麵線40元１份，要吃飽要吃很多份。白飯20元１碗，１碗就飽了」「賣白飯很快就吃飽，要怎麼賺錢」「１碗飯賣你10元吃飽你就不會多點料了」。

