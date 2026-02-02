為什麼血糖像「雲霄飛車」最傷腦？35萬人研究警示：飯後暈碳，失智風險激增7成

空腹血糖正常，就能保證代謝健康嗎？英國利物浦大學分析35萬人基因數據，發現真正威脅大腦健康的隱形殺手是「飯後2小時血糖」。當血糖像雲霄飛車般劇烈波動，即便大腦結構尚未萎縮，認知功能可能已悄悄受損。專家建議3招避免。

很多人在年度健檢時，看到「空腹血糖」與「糖化血色素（HbA1c）」數值正常，以為自己沒有糖尿病與代謝疾病。然而，最新的國際研究示警，飯後血糖的劇烈波動才是損害大腦、增加阿茲海默症風險的「隱形殺手」。

影響失智風險的是飯後血糖

英國利物浦大學團隊近期發表在《糖尿病、肥胖與代謝（Diabetes, Obesity and Metabolism）》期刊的研究，分析英國生物資料庫超過35萬名中年人的基因數據，發現「飯後血糖」控制不佳與阿茲海默症風險有著驚人的關聯。

研究團隊採用「孟德爾隨機化」研究方法，這是一種利用遺傳變異作為代理變因，以排除生活型態等干擾因子的精準分析方式，以空腹血糖、空腹胰島素、胰島素阻抗，以及飯後2小時血糖等4項代謝指標，與參與者的基因進行分析，並且使用電腦斷層掃描影像觀察他們的腦部結構變化。

結果發現：

1. 飯後2小時血糖升高與阿茲海默症風險有著顯著關聯，風險增幅達69%。

2. 空腹血糖、空腹胰島素或胰島素阻抗在該研究模型中，與阿茲海默症或全因性失智症的關聯性未達顯著差異。

一森診所記憶健腦中心總監、神經內科醫師王培寧強調，該研究發現「空腹血糖」與「空腹胰島素」數值，在統計上並未顯示出與失智症有直接的因果關係。這意味著，過去大眾習慣只看空腹指標的觀念恐有漏洞，易忽略餐後血糖劇烈波動所產生的生理壓力。

為什麼大腦沒有萎縮，功能卻已經退化？

更讓人訝異的是，飯後高血糖所造成的風險，並不是來自於可見的腦部結構破壞。

王培寧解釋，研究也發現血糖飆升與大腦海馬迴萎縮、整體腦體積減少或白質損傷都沒有直接關聯。這暗示著，血糖對大腦的影響，可能發生在更微觀的層次，或許在出現明顯的腦部萎縮或是結構性病變之前，就已經透過其他路徑對腦功能產生影響。

她推測，損害可能源自於細胞代謝異常、微血管損傷、神經發炎，或是氧化壓力等生化代謝層面的影響，雖然影像學檢查看不出「粗結構性」的差異，但神經退化的風險卻實實在在地增加。

對此研究，內分泌暨新陳代謝科醫師陳潔雯認為，這個研究證實了臨床醫師最擔心的「血糖波動」問題。

「飯後血糖飆升意味著身體處理糖分的即時能力下降，」陳潔雯形容，這種劇烈的波動就像雲霄飛車一樣，比持續性高血糖更具破壞力。當飯後血糖失控，血管內皮與神經細胞會承受「急性」的氧化壓力傷害，風險因此大幅提升。

進一步從功能醫學角度分析，陳潔雯說，當大腦長期浸泡在「糖毒」與「發炎」的環境中，會造成粒線體（細胞能量工廠）功能障礙，引發胰島素阻抗，以致大腦神經細胞無法有效利用葡萄糖作為能量，最終走向認知功能衰退。

她強調，保護大腦，必須從平穩代謝做起，「我們不只要預防糖尿病，更要追求代謝靈活性。」

飯後「暈碳」是警訊！掌握3招護腦

許多人可能有過這樣的經驗：吃完便當或飯糰後，覺得比吃了安眠藥還好睡，異常疲倦、昏昏欲睡，這種近來被重視的「暈碳」現象，通常就是血糖飆升後驟降的警訊。

面對血糖波動帶來的神經退化風險，陳潔雯認為不需要過度焦慮，但強烈建議必須改變飲食與生活策略，追求「代謝靈活性」：

1. 改變進食順序：這是最簡單且有效的「削峰」手段。用餐時先吃膳食纖維（蔬菜），接著吃蛋白質（豆魚蛋肉），最後才吃碳水化合物（飯、麵）。這樣的順序能像水壩一樣，攔截糖分的吸收速度，避免血糖瞬間飆高。

2. 關注「飯後表現」與監測：如果飯後容易疲倦，特別是40歲以上的族群，建議可利用連續血糖監測（CGM）來了解自己對不同食物的反應，找出個人的血糖地雷。

3. 飯後「動起來」：飯後30分鐘內進行輕度散步，能直接幫助肌肉攝取血液中的葡萄糖，不僅能降血糖，更是保護大腦最天然的「藥物」。

血糖管理不該只看「點」（空腹數值），更要看「線」（波動幅度）， 透過正確的飲食順序與飯後活動，控制短時間內的血糖上升，將是未來降低阿茲海默症長期風險的關鍵新標的 。

（本文諮詢專家：神經內科醫師王培寧、內分泌暨新陳代謝科醫師陳潔雯）

