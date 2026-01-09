為什麼行程排滿了，心卻更空？想得到真正的快樂：你必須先學「1件事」

你是會享受獨處的人嗎？國際心靈導師肯特．納伯恩（Kent Nerburn）在《你想成為怎樣的大人》一書中，分享從生活中淬鍊而來的智慧，內容涵蓋婚姻、為人父、忠誠與背叛、對漂泊的渴望、人生的鬥爭、工作、衰老與死亡等重要課題。這不僅是一部人生智慧的分享，更是一位父親真誠面對兒子、直視內心的告白。以下為原書摘文：







孤獨是渺小，獨處是廣闊



要想在生活中真正快樂，你必須學會獨處。你應該花時間獨處。我指的不僅僅是幾分鐘或幾小時，而是幾天，如果有機會，甚至可以嘗試幾週。獨處時間是精神的試驗場，會帶給你百倍的回報。

你很快就會發現，自己是否內心平靜，還是你生命的意義只依附在於日常瑣事中。如果是後者，那麼獨處的時光會助你重新審視自我，迫使你面對內心，從而增長你的智慧與內在力量。

這絕非小小的發現。人們很容易用各種活動把日子填滿。我們到處買賣，四處奔波。總有更多事要做；總有辦法避免凝視那寧靜的池水——在那裡，生命超越了心中紛擾瑣碎的雜念。如果我們一不小心，就會開始把這些活動誤認為人生的意義。我們把生命活成了一連串的任務，佔據了所有的時間，卻仍感到工作尚未完成，喘不過氣來。









總有做不完的工作。我們終將帶著未完成的工作死去。試圖擊敗人生的勞苦毫無意義，因為它們是永無止境的。與其如此，你不妨接受生命的節奏，並明白無論你面前有多繁重的勞務，都有需要停下來喘口氣的時刻。

雖然這聽起來神祕而抽象，但宇宙有一種永恆的低鳴，超越了個人的生死。這股低鳴聲，在我們日常生活中越來越響亮、越來越近身的噪音中，難以聽見。它是一種超越我們所有人的合一，並盡可能地使我們與死亡的現實和必然性和解。它讓我們成為更宏大整體的一部分。

唯有在深邃而親密的獨處中，才能充分體驗這種認知。對很多人而言，「獨處」只是詩人用來形容「獨自一人」的詩意字眼。但僅僅「獨自一人」本身並不算什麼。它既可能滋生出孤獨（loneliness），也可能滋養出真正的獨處（solitude）。獨處是種平和的狀態，與孤單寂寞正好形成鮮明的對比。

孤獨就像坐在空蕩蕩的房間裡，清楚感受到周圍的空曠。那是種分離的狀態。而獨處則是與周遭的空間合而為一。這是種合一的狀態。孤獨是渺小的，獨處是廣闊的。孤獨會逼近你，將你包圍；獨處則向外無限延伸。孤獨的紮根在言語之中，在無人回應的內在對話裡；獨處則根植於永恆的寂靜。





害怕孤獨，是因為只理解孤單



大多數人害怕孤獨，因為他們只理解孤單寂寞。他們覺得，除非世界為他們提供一面鏡子，也就是另一個會回應他們的人，否則他們幾乎要消亡毀滅。沒有了自己的倒影，他們會感到恐懼，甚至慌亂。唯有當他們成為理解的中心時，世界才會讓他們感到舒適。當他們獨自一人時，沒有什麼能證實他們的存在，因為沒有人回應他們。

獨處意味著與存在的本質和平相處的狀態。它意味著將「我」從思緒的中心抽離，以便能充分體驗生活的其他部分。這一切都發生在寧靜清明的空間裡，在那裡，人們不再用語言思考，也不再讓希望和回憶限制我們的思維。

有些人比其他人更接近這片空間。有些人早在童年的沉思中就已找到它。有些人則在被迫的孤獨中發現了它，不知何故地意外迸發出了理解的陽光。有些人一生都在瘋狂地忙碌，卻從未意識到它的存在。但我們每個人都能到達那裡。

我們只需在時間中為自己開闢一片空間，無人能觸及，無人能將我們從浩瀚的遐想中抽離。隨著年齡增長，被家庭和責任包圍，想這麼做會變得越來越難，甚至不可能。但身為年輕人，你只需珍惜這段時光，前往那些空曠迴響、寂靜歌唱的地方。

雖然這些地方隨處可見，但大自然才是最能讓你獨處之地。即使與他人相伴，大自然的偉大也能壓倒我們用來衡量大部分時間的瑣碎喧囂。如果你擁有智慧和勇氣，獨自走進大自然，那更宏大的韻律，那永恆的低鳴，將會更早地展現在你面前。

一旦你找到了，就會永遠在你身邊，無論你身在何方。外在的寧靜會轉化為內在的平和，你可以在需要時回歸其中，因為你知道在內心深處的某個角落可以找到它。

對大多數人來說，這種追尋就像齒輪緩慢運轉的過程，我們從匆忙到平靜下來，再到靜謐，最終達到平和。我們必須經歷一段孤獨的時期，在那段時間裡，時間如同重物懸在我們面前，我們瘋狂地撞擊著思緒的邊緣。

但這份掙扎是值得的。慢慢地，我們突破並進入了獨處的極致寧靜之中。這感覺就像走進一座五彩繽紛、鮮花盛開、芬芳四溢的花園。我們遠離了日常瑣事的尖銳稜角和刺痛摩擦。生命因此而重獲呼吸。

我們置身於一個超越思想之處——在這裡，我們聆聽每一個聲音，感受每一次心跳；在這裡，我們感受著周圍大地每一次陽光的變化，我們活在對生命持續存在的覺知之中。

在這種意識中，我們周圍整個世界都改變了。一棵樹不再是一個物體，變成了活生生的生命。我們可以聞到它濃鬱的氣息，聽到它沙沙作響的聲音，感受它與風永無止境地舞動的韻律。寂靜變成了一曲交響樂。時間從一連串的瞬間接連起來，變成了順著星辰韻律的無縫運動。孤獨被驅散，獨處在花中綻放，我們與生命的脈動和時間的流逝合為一體。





人際關係中真正愛的關鍵



這種覺察因其所能帶來的平和而彌足珍貴。而這也是我們在人際關係中真正愛的關鍵。當我們擁有堅定、自信，獨自一人時，我們不需要依靠別人來填補。

我們知道自己擁有充滿善意和自我價值的私人空間，我們也給予所愛的人同樣的空間。我們不會試圖窺探旁人生活的各個層面，也不會試圖用他們的存在來填補自己內心的空虛。

不懂獨處的人永遠不會理解這一點。他們耽溺於生活中的孤獨感，對所愛之人提出不切實際的要求，只因為指望別人來填補這種感受。他們以愛的名義，用自己的需求和期望扼殺周遭的人。他們要求別人完全投入這段關係，卻又害怕自己所愛之人失去自由。

事實上，他們想要的，是讓他們愛的人順應他們內在空虛的形態。他們生命中本應是豐盈而私密的庇護所，如今卻只剩下等待被填滿的無盡渴望。他們付出的愛反倒成了束縛，而他們從未意識到，那些原本如此純潔的意圖，正在吸取他們最愛之人的生命。

要想在生活中真正快樂，你必須學會獨處。這並不難做到。你只需學習靜下心來。你必須抵抗躁動、喧囂和紛擾，直到你能夠掙脫束縛，進入到擁有無限的時間、渴望不復存在的空間。要保持耐心，學會接受。獨處是一處你最終能到達的地方，而非一個你可以立刻做出的決定。

一如既往，看看你周圍的世界。山脈並不因孤獨而躁動。雄鷹在天空中盤旋，也不渴望與太陽融為一體。它們存在於永恆當下的寧靜之中，而這唯有在獨處中才得以體會。在你內心深處找到這個地方。去那些獨處支配之地。領受偉大寂靜的教誨，你的生命中將永遠不會再有孤獨的時刻。

（本文摘自／你想成為怎樣的大人【暢銷全球智慧經典】：一位父親充滿睿智與靈性的生命叮嚀／圓神出版）

