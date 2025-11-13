「為什麼要減胎」男同志代孕4胞胎遭炎上！細思極恐言論被起底 醫重批：下體剪一刀塞絲瓜試試

男同志夫妻開設帳號「壹零出4啦」分享赴墨西哥代孕4胞胎的經歷遭網友炎上。（翻攝自Threads＠2dad.4madness）

全球代理孕母議題未停，多數國家包含台灣都法律明文禁止，而印度、泰國更分別自2021年、2015年起禁止外國人與商業代孕，而義大利更是擴大禁令，禁止一切前往海外進行代孕。而近日台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」在社群平台分享赴墨西哥代孕4胞胎的經歷，原想溫馨博流量的文章，卻意外引爆網路輿論，更讓網友聯想到反烏托邦小說及影集《使女的故事》。

台灣立法院於2019年5月24日正式通過同婚專法，同志族群能夠依法結婚，並開始朝「養育下一代」的目標前進，衛福部去年曾提出修法草案，擬將代孕納入，但引發高度爭議，最後決定將代孕部分與《人工生殖法》脫鉤處理。目前台灣在《人工生殖法》下仍不允許代孕，所有形式的代孕都屬違法行為。

台灣一對網紅同志在IG和Threads開設帳號「壹零出4啦」粉絲專頁，以「愛的冒險」陸續分享海外代孕的心路歷程，指2022年結婚後決定展開代孕計畫，起初曾考慮烏克蘭、哥倫比亞等地，但最終選擇流程較合法、透明的墨西哥生殖中心，並在今年9月接獲醫師通知代理孕母提早生產，隨即前往墨西哥接回4名新生兒，過程中卻因語言不通、手續不順一度陷入混亂。

不過「壹零出4啦」被網友發現分享代孕說詞反覆，如今更被質疑「拿不出出生證明」懷疑代孕合法性，甚至4胞胎疑似「不減胎」，事後又改口解釋是找2名代理孕母，「怎麼可能兩人都剛好懷雙胞胎、又都早產在同一天生？這是在騙誰？」以及在醫院坐輪椅抱小孩離開醫院太煽情等，讓網友紛紛痛批，「什麼叫你們懷了四胞胎？從頭到尾你們兩個男的都沒經歷懷孕的過程，根本不叫懷了，而是買了四個寶寶」「你們到底把人類當什麼啊？讓孕母懷四胞胎，至少待產期在國內等接生吧？生了你們都還沒落地？」「現在是覺得花一次錢可以獲得4個小孩好划算嗎？這心態真的超級噁心」，並同時檢舉、抵制後續該同志網紅的代言產品。

網友起底「壹零出4啦」說詞反覆言論。（翻攝自Threads＠2dad.4madness）

針對「壹零出4啦」海外代孕4胞胎爭議，就連澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也在臉書發文痛批，有男網友竟在他們的影片下方留言鼓勵「生容易、養育難」，他則反諷「你先讓醫師從蛋蛋到肛門剪一刀，再塞顆絲瓜試試『容易不容易』。」留言一曝光，隨即掀起大票女性網友共鳴紛紛大呼，「不能領養嗎，有繁殖癌？」「不管是什麼性傾向啦，反正我身為男同志，覺得去找代孕、剝削女性都不是什麼好東西」「一對伴侶零個子宮四個寶寶 代孕已經很無恥了 不讓孕母減胎更無良」。

眼見爭議持續延燒，「壹零出4啦」也發布聲明回應，解釋實際並非「四胞胎」，而是2位孕母各自懷上雙胞胎，指影片內容因未交代清楚導致誤會，「因為有血緣的關係，我們影片中提及『四胞胎』造成誤解，非常抱歉。」同時表示，選擇墨西哥代孕除了經濟考量外，也考量合法性與醫療流程完備，最後強調代孕這個議題在社會上仍有不同觀點，也並非每個人都能接受或適合，「經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程」。聲明一曝光，仍持續遭大票網友批評，質疑前後說持反覆，且不願公開小孩出生證明等，痛批同志夫妻開設新帳號的心態。

