為什麼要穿醜毛衣？2025五款聖誕毛衣推薦：醜得剛好的時髦款式有這些！

為什麼要穿聖誕醜毛衣？

聖誕醜毛衣英美國家備受重視，過去許多母親會在聖誕節親手織件毛衣給孩子，通常都會是以媽媽的審美與兒童風格混合（像是哈利波特第一集裡的榮恩穿上的R毛衣！）才會讓青少年們特別抗拒。

80年代美國諧星、主持人會在節目中穿上聖誕主題圖案的毛衣來慶祝聖誕節，讓圖案毛衣成為節慶的一部分，同時也有著土氣的印象；千禧年後因《BJ單身日記》中Colin Firth穿著的醜毛衣，而開始讓聖誕毛衣走向「越醜越好」的趨勢，並在名人們之間掀起風潮。

廣告 廣告





2016年，英國倫敦杜莎夫人蠟像館與英國王室和兒福單位一起合作，為蠟像換上聖誕裝期盼更多人響應慈善活動，讓聖誕醜毛衣又火了一把！

到了現在，醜毛衣成了家人好友們在聖誕節期間團聚時的派對遊戲，透過彼此嘲笑、玩樂增進感情，就像東方國家過新年要穿紅色一樣，已經是一項節慶儀式。當中最正統的聖誕毛衣，通常織有聖誕應景圖案：包括聖誕老公公、雪花、雪人、聖誕樹、麋鹿、企鵝……顏色也以醒目扎眼的紅色、綠色、雪白色為主；以下就為你推薦幾款聖誕毛衣：

2025聖誕醜毛衣推薦：

購物網站醜毛衣

國外大型網站上有非常多聖誕醜毛衣的選擇，隨手一查便能出現眾多搜尋結果，聖誕樹、薑餅人、拐杖糖、雪人……設計一應俱全，其中也不乏加入人物肖像、搞笑台詞的款式，以及適合情侶、夫妻一起穿的款式，非常有趣。

直達官網

SPORT b. 聖誕毛衣

SPORT b. 為聖誕推出的限定系列中，將經典恐龍Dino與閃電、Logo一起滿版的遍佈於毛衣上頭，不僅掌握了聖誕毛衣的繽紛、歡樂氛圍，平常穿出門也很OK！

直達官網

Ralph Lauren雪花毛衣

想要時髦一點的聖誕毛衣也不是不行！Ralph Lauren的毛衣單品中便有許多雪花圖騰設計的款式，在基礎色調中加入點亮眼的紅，在聖誕節穿再適合不過。

直達官網

Charles Jeffrey Loverboy

以叛逆、次文化風格著稱的英國品牌Charles Jeffrey Loverboy，其動物耳朵設計的帽飾最為出名，而這回品牌將巴拉克拉法帽與毛衣相連，把撞色的綠、藍、棕色條紋，配上立體耳朵，也算是一件搶眼的聖誕裝扮了！

直達官網

ZARA小鬼當家聖誕毛衣

ZARA推出一系列以經典聖誕電影《小鬼當家》為主題的聖誕毛衣，這件點綴聖誕裝飾的豪宅圖案，還飄著片片雪花，散發溫馨的氣息；經典麋鹿、聖誕樹、雪花毛衣，ZARA也有提供不出錯的選擇。

直達官網

直達官網





延伸閱讀：

CRASH BAGGAGE × The Standard 聖誕聯名行李箱上市：義大利凹痕搭配潮流酒店，用「不完美哲學」重新定義旅行風格

路易威登聖誕貼圖免費下載！用LV吉祥物Vivienne送祝福，還能寫天燈賀卡超暖心！ 2025奢華聖誕禮物推薦：愛馬仕耳機多少錢？子瑜同款大衣、宋雨琦時髦斗篷…都是滿分選擇！













【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 勞力士CEO罕見「出聲」談AI與零售體驗，如何定調製錶產業未來？

● 從Netflix《不良一族尋愛記》深度解析日本暴走族的時尚起源與文化美學