為什麼要簽婚前協議？婚前協議要談什麼？律師列「4關鍵」保障彼此

一名音樂老師準備與交往多年的男友結婚，男方希望婚後能與父母同住，女方卻堅決反對。雙方僵持不下之際，女方發現自己懷孕了，這時男方安撫她：「你先安心養胎，孩子出生後，我們就搬出去住。」

一晃眼，小孩都快5歲了，夫妻仍與男方父母同住。某天，女方終於受不了，提起當年的協議，男方卻說：「我沒答應過這件事。」雙方爭吵後，女方在離家時與婆婆發生了肢體衝突，因此被婆婆提告傷害。

交往時說好的承諾，婚後卻有一方不認帳，因而成了爭吵的導火線——也許我們對這樣的情節都不陌生。其實，這正是婚前協議存在的意義：在兩人最理性、最平和的時候，一起好好把彼此的期待和責任白紙黑字寫下來，不僅保障雙方，也可以避免未來出現爭議。





簽婚前協議，會不會太勢利？



許多人聽到「婚前協議」第一反應是：你是不是不夠愛我？是不是不相信我？但其實我們需要建立起健康且正確的觀念：婚姻生活需要先建立起秩序，才能在平安的家中談情說愛，而簽訂婚前協議，正是為了讓兩人能一起打造一段穩定婚姻的基礎。

先講清楚，再委託終身，才是一種成熟的表現，也是對婚姻的尊重。其實，我們在談戀愛的時候，或多或少都會提到自己的期待，像是：結婚後，兩人是否都工作？住哪邊？租房子，還是買房子？若買房，要登記在誰名下？女方懷孕生小孩後，由誰負責照顧子女？女方還要工作嗎？誰負擔家計呢？

有許多事，男方、女方其實各自都有想法或期待，只是「害怕」講出來，怕提出自己的期待後兩人會吵架，所以就把自己的期待給封閉起來。還有一種恐怖的情形，就是一方以為自己在戀愛中曾經提過，對方一定會知道、記得，或以為對方已經答應，婚後才發現對方根本忘記了。

例如：女方在雙方剛戀愛時提到，希望找到一位愛她、且願意負擔所有家庭生活費的男人，男方當時也點頭，但結婚後，男方卻只願意負擔家庭水電費與管理費，其他部分要共同負擔。這種失落的吵架，也是因為沒有先把生活秩序確認好造成的。

就像合夥創業要先談好股份和責任分工，婚姻即是找人組隊、一起面臨往後人生的各種關卡，當然也要先講好「遊戲規則」。有些人會擔心談這些傷感情，但其實，步入婚姻前「沒談清楚」才是真正的問題。很多婚後的糾紛，都是因為當初不好意思談、懶得談，結果留下無數的誤會。





婚前協議可以談什麼？



婚前協議書沒有一定格式，但可以根據每對伴侶的情況，針對以下幾個方向來討論：

1. 生活安排

婚後住哪裡？是否與公婆同住？

洗碗、倒垃圾、打掃等家務，怎麼分工？

每年是否安排旅行、慶祝紀念日？

2. 財務規劃

日常生活費用如何分攤？

房子買了要登記誰的名字？頭期款、貸款誰負責？

是否要登記「夫妻分別財產制」？

3. 子女安排

是否要生小孩？

子女從父姓，還是跟母姓？

教育方式與教育費用的分配？

4. 忠誠與責任條款

若有外遇，是否需要賠償？金額多少？

訂立「忠誠條款」，例如限制與異性過從甚密的行為。





婚前協議是婚前的「總體檢」



談婚前協議，也是在檢視彼此價值觀、生活觀與責任感的過程。如果在這個環節就發現彼此在重大議題上無法達成共識，那也許可以思考一下，兩人是否真的適合進入婚姻。反之，若能坦誠討論、互相體諒，並完成一份雙方都能接受的協議，那麼這段婚姻的基礎就會更加穩固。

婚前協議沒有標準答案，重點是兩人願意一起討論。每對伴侶的背景、期待都不一樣，婚前協議也應該「量身訂做」：有人希望婚後能共同理財，有人堅持各自獨立；有人希望一週有兩次約會日，有人則在意孩子怎麼教養。如何選擇都沒有對錯，只有適不適合的問題。

提前寫下共識，把雙方的想法、原則講清楚，除了能彼此更加認識、理解對方的需求，也更能避免婚後才發生爭執、撕裂了情感。

我們可以把婚前協議看成是愛的延伸，兩人一起坐下來，把彼此最愛的感覺，未來想過的生活寫下來。兩人攜手寫下的是真實的夢想，更是對彼此的理解與體貼，這份婚前協議會提醒你們當初是如何用心開始的，把被遺忘的初心給找回來，或保護起來。

（本文摘自／在愛情裡，守好你的法律陣線：結婚、離婚、不婚、再婚，感情裡的法律幸福指南／寶瓶文化）

