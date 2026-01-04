「為什麼要花錢買陌生人照片？」 南韓大學生不做畢業紀念冊

南韓越來越多學校不印製畢業紀念冊。圖為畢業示意圖。Pexels



據南韓媒體週六（1/3）報導，畢業季到臨之前，拍攝畢業紀念冊照片，已經不是常態，南韓許多大學生認為：「為什麼要花錢買陌生人照片？」決定不花錢做畢業紀念冊，請朋友或攝影師幫自己「快拍」，反而更能拍出自然氛圍感。

據韓媒《中央日報》報導，今年24歲的首爾大學畢業生金某，放棄拍攝畢業紀念冊照片，他表示：「我不想花10萬韓元（約2100元台幣），去買一本全是陌生臉孔的畢業紀念冊。」

金某在畢業前10個月，以校園的櫻花樹為背景，拍下照片留念，由從事攝影工作的朋友幫忙拍攝，畢業袍則是用租借的，「很多課程都是遠距，和系上同學、學長姐不太熟，感覺沒有必要買畢業紀念冊，用較低的價格，就能拍出有自然氛圍的照片。」

報導指出，近來在南韓的大學校園中，畢業紀念冊正在消失，去年8月延世大學畢業生及今年2月預定畢業生當中，僅有1052人申請拍攝畢業紀念冊，佔全年學士畢業生的25%。

一名負責製作畢業紀念冊的業者透露；「過去的申請人數大約為2500至3千人，今年人數下滑特別多」、「高麗大學今年的畢業紀念冊申請人數，預計不到1千人。」

分析指出，經歷新冠疫情的大學生，在學校的實體聚會次數下降，對學校的歸屬感降低，自然不想購買滿是陌生臉孔的畢業紀念冊。

除此之外，也有部分學生認為，公開自己的照片，恐會遭人濫用，24歲的大學生金相圭（김상규，音譯）說道：「近來AI深偽（Deepfake）的數位犯罪猖獗，因此很多人不願意拍畢業紀念照。」

雖然南韓大學生們不流行做畢業紀念冊，但仍會請攝影師或朋友，在畢業前幫自己「快拍」（Snapshot），與擺拍的畢業紀念冊照片相較，快拍在攝影時，不擺出刻意姿勢、著重自然氛圍，成為畢業生之間的新常態。

