為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕

記者張浩譯、胡芷瑄 / 新竹報導

唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。

唾液快篩上路首日全台就查獲18起毒駕。

毒品唾液快篩全台上路，新竹警方還不用攔，聞到怪味即刻臨檢。

警方：「我現在發現有可疑物品，我現在要對你做檢查，麻煩你配合，而且你已經有違法物品了。」

騎士：「可是這個不是違法的吧？」

警方：「麻煩你配合，電子煙都是違法的。」

連法條都搞不清楚，還想說服警察，用拗的拗不成即刻上演三秒鐘落淚。

騎士上演三秒鐘落淚。

騎士：「可是我沒有，吼唷！為什麼要這樣子？」

警方：「那這是什麼？你是有什麼問題？」

警察大人沒打算配合演出，眼淚攻勢沒有用，B劇本裝可憐。

騎士：「不是啊！因為我之前才被騙錢啊。不是啊！為什麼（啜泣），為什麼要這樣對我？」

警方：「快點。」

騎士：「為什麼要這樣對我？」

警方：「快點。」

騎士：「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚。」

哭得再大聲但唾液快篩馬上揪出陽性反應，騎士百口莫辯，包包裡還有違禁品。

包包裡有違禁品。

警方：「我們回去再慢慢處理。」

事發在20日晚間10時許，28歲蔡姓騎士經過新竹這處攔查點時，身上散發出濃濃異味，看到警方神情緊張，說話語無倫次，不但抓包毒駕，他隨身還攜帶有安非他命殘留物的針頭和一包大麻。而唾液快篩上路首日全台就查獲18起毒駕，開出罰單金額高達110萬，拒測者一張罰單就是18萬，即便最後這名騎士戲劇性大哭大鬧。

拒測者一張罰單18萬。

警方：「這是不是依托咪酯？」

騎士：「不是，真的不是！」

但證據通通擺在眼前，這個例子也成了臨檢教材，哭鬧賣慘都無效還是得乖乖就範。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

