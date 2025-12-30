為什麼護照印章可能成為歷史？

隨著旅行日益數位化，在護照上蓋章這項深受喜愛的傳統可能會過時。 [Getty Images]

將護照交給邊境官員並蓋章以示抵達新國家的流程可能很快就會成為歷史。

2025年10月，歐盟開始推行其出入境系統（EES），這是一種全新的數位化邊境管理工具，用於記錄進出申根區的非歐盟公民的生物識別數據以及出入境日期。該系統將於2026年4月全面實施，屆時將以數位檢查取代人工護照蓋章，使流程更加高效安全，並標誌著部分旅客穿越歐洲邊境方式的重大轉變。

這一變化是全球趨勢的一部分。澳洲、日本和加拿大等國已經在邊境口岸使用生物辨識數據，而美國也宣布了擴大類似計劃。隨著數位化流程成為常態，收集護照印章這項長久以來的旅行儀式或許將悄悄終結。

「護照印章的雛形可以追溯到中世紀或文藝復興時期，」亞利桑那州立大學教授、著有《旅行許可證：護照文化史》一書的帕特里克·比克斯比（Patrick Bixby）說，「歐洲君主會在行為證書上蓋上蠟封。至少在我看來，這算是護照印章的起源。」

用於標記跨境旅行的印章起源可以追溯到中世紀。 [Getty Images]

旅行證件以及伴隨而生的各種印章雖然已經存在了幾個世紀，但直到20世紀初，現代護照才開始成形。第一次世界大戰後，隨著邊境管制日益嚴格，國際聯盟幫助規範了護照標準。

到了20世紀50年代，隨著世界進入旅行「黃金時代」，航班變得更加普及，人們可以更方便地乘坐飛機出行，而護照上的印章也逐漸成為流動性和身份的象徵。

「直到直到第二次世界大戰後，隨著國際旅行的恢復，印章才開始具有如今這種情感價值。」比克斯比說。

隨著護照印章可能消失，旅行者的反應不一。

「我真的會很懷念護照印章，」居住在倫敦的赫里斯蒂娜·納博斯尼（Hristina Nabosnyi）說，「對我來說，它們不僅僅是入境證明，更是我到訪過的地方和國家的記憶印記。」

紐約作家艾莉·布拉多（Elle Bulado）也表示贊同。「護照印章的消失讓人五味雜陳。雖然我理解需要更快捷高效的流程，但收到印章總感覺像是一份小小的認可，」她說，「它證明你跨越了國界，抵達了夢寐以求的地方。如果印章消失了，我會非常懷念這種習俗。」

歐盟的EES系統等新項目將使旅客更快通過海關。 [Getty Images]

另一些人則較為務實。新路徑探險旅行社（New Paths Expeditions）的總裁兼創辦人豪爾赫·薩拉斯-格瓦拉（Jorge Salas-Guevara）對新的數位化流程能夠節省大量時間感到興奮。

「我每年大約有250到300天都在路上，不斷跨境，所以像我這樣的人來說，這種改變簡直是解脫。」

雖然有些旅客會懷念收集護照印章的懷舊感，但許多人計劃用其他方式來紀念他們的旅程，例如收集冰箱貼或其他紀念品。

不過，對比克斯比來說，擁有旅行的實體記錄總有一種特殊的意義。

「這其實是一個關於替代物與數字化的更深層次的問題，」他說，「當你身臨其境時，手邊有一份記錄，這種感覺是不一樣的。它會在實物周圍營造一種光環，而這種光環會在一切都數字化後消失。」