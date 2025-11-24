為什麼貓咪特別愛紙箱？這「五種原因」讓牠們瞬間上癮

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信許多鏟屎官都一定有過類似經驗，當你特地為家中貓咪購買了昂貴又漂亮的貓窩，結果卻遭到牠們完全無視，遠遠不如隨意放在地上的一個普通紙箱，其實對牠們來說，紙箱可不只是「箱子」而已，更是一個充滿魅力的秘密基地，以下為大家整理出貓咪鍾愛紙箱的「五個理由」，讓我們趕緊一起來看看吧。

一、紙箱能提供滿滿安全感

貓咪天生喜歡躲在狹窄封閉的空間，因為這樣能讓牠們感到更安心，而紙箱剛好能隔絕視線，又有適當的邊界，能讓貓咪覺得自己不容易被發現，宛如一處的天然「安全堡壘」。

二、紙箱是最佳的保暖小屋

紙箱的材質能保留溫度，比起開放空間，貓咪待在紙箱裡不僅更舒服，還能保持體溫，尤其在冬天，牠們更願意窩在箱子裡睡覺，將自己鎖進溫暖的小房間。

紙箱能滿足貓咪的好奇與探索慾，也是能提拱牠們溫暖的庇護所

(示意圖/Unsplash)

三、紙箱能滿足好奇與探索慾

貓咪的天性就是喜歡鑽洞、探索與巡視領地，紙箱裡的角落、轉彎處，以及開口都能刺激牠們的好奇心，因此當飼主搬個新紙箱回家時，貓咪通常會立刻靠近聞一聞、踩一踩，就是在探索「新領地」。

四、紙箱是完美的輔助工具

紙箱的材質剛剛好能讓貓咪滿足抓咬的需求，不管是磨爪、啃咬邊角，又或者是拍打箱子，牠們都能從中獲得樂趣，對貓咪來說，紙箱就是一種便宜又多功能的「玩具」。

五、紙箱能幫助減少壓力

有研究指出，紙箱可以幫助貓咪降壓、緩和情緒，尤其是當牠們在新環境或緊張狀態的情況下，紙箱的包覆感會讓貓咪覺得自己有一個可以躲避壓力的地方，就像人類擁有自己的房間一樣。