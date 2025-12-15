為什麼財劃法是惡法？馬郁雯：花蓮特定預算飆增200倍

記者李鴻典／台北報導

行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法，相關話題持續在台北政壇延燒；投入2026台北市第五選區（中正、萬華）議員選戰的媒體人馬郁雯今（15）天指出，為什麼財劃法是惡法？花蓮特定預算飆增200倍。

馬郁雯在社群平台貼出多張圖表是，藍白聯手惡修財劃法，讓中央在明年需舉債超過5千億，這筆錢花到哪裡去？她說，花蓮縣議員楊華美日前在議會質詢時所揭露的資料，特定預算飆增200倍，特定補助飆增15倍。

從特定利益團體來看，客語薪傳師開班，從今年45萬預算，明年為499萬，暴增11倍；鄉鎮市老人文康中心修繕10萬預算，暴增200倍，為2000萬；而老人會老人文康中心修繕經費15萬，也暴增近67倍變成1000萬。

農漁會系統，農損未達標補助100萬，暴增20倍為2000萬；農團推廣也暴增10倍，從200萬變成2000萬；補助產銷班會議從40萬，暴增15倍變成600萬等。

另外在村里基層系統，鄰長為民服務會，從今年4300萬暴增超過1倍，變成8900萬；基層工作費也從2700萬要變成5400萬，近一倍；活動中心修繕也從1600萬變成4100萬，暴增2.56倍。

更是大舉辦一次性的活動，增加經費從900萬到3298萬不等。

同時也針對補助宗教、社福團體進行大幅補助，宗教團體從今年預算2350萬，增加1.5倍，為3600萬；社福團體則是1727萬，增加3.5倍，預計明年補助6100萬。

針對長者綁樁可以說是砸錢不餘遺力，健保補助，從今年4942萬，明年預算為4億6000萬，暴增9.3倍；重陽禮金部分也加碼從今年7100萬，明年提高為9300萬，增加1.3倍；愛心計程車補助則從今年的5000萬要提高到1億1000萬，足足增加2.2倍。

馬郁雯說。光是一個花蓮縣，藍白惡修的財劃法，讓地方建設經費毫無上限的大撒幣，撒的是中央的錢，做的是地方綁樁，為往後選舉鋪墊，癱瘓中央財政大舉債，這樣的惡法，如何不讓人憤怒？

