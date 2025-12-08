為什麼越來越多Z世代對復古科技情有獨鍾？

21歲的凱爾買了一台PSP來重溫童年 [BBC]

Z世代正在走向復古。越來越多10幾歲到20出頭的年輕人選擇舊式科技，試圖從線上世界中抽離。

亞馬遜英國（Amazon UK）向BBC蘇格蘭分部透露，在其「黑色星期五」活動期間，復古風產品的銷量激增，其中便攜式黑膠唱片機、電子寵物（Tamagotchi）和一次性相機成為熱銷商品。

英國電器零售商「Currys」和百貨公司「約翰路易斯」（John Lewis）等也表示，他們看到復古小工具強勢回歸，收音機、拍立得相機和鬧鐘的銷售量大幅增長。

「擁有DVD有種真實的感覺」

德克蘭說DVD最大的賣點是外盒 [BBC]

當有些人無止境地在Netflix（網飛）上滑動尋找下一部影片時，17歲的德克蘭（Declan）更喜歡手中握著DVD的傳統方式。

他從小被奶奶的收藏包圍，後來和朋友逛店時買了自己的DVD。

「對我來說，最大的賣點是外盒，」他說。

「我就是喜歡那些乾淨整齊的盒子。」

雖然網飛和「Disney+」等串流服務主導市場，但德克蘭認為擁有感更重要。

「擁有自己的東西比一直付訂閱費好，」他說。

「如果明天串流服務停掉，我還能看我最喜歡的電影。」

他承認DVD是「逐漸消失的觀影方式」，但這也讓它們更便宜。

「我覺得它們很酷，擁有DVD有種真實的感覺，」他說。

「這些東西已經有幾代人的歷史，能擁有它們很不錯。」

「唱片上的刻痕讓它更真實」

索爾已經在舊黑膠唱片上花費超過1000英鎊 [BBC]

20歲的索爾（Saul）自2016年開始收藏黑膠唱片。

雖然新黑膠專輯平均要價約35英鎊，相比串流服務顯得昂貴，但索爾認為值得。

「它的聲音更真實，」他說。

「唱片上的刻痕讓它更有感覺，你能聽出差異。這是擁有實體物品的感覺，而不是無腦地滑手機。」

對索爾來說，吸引力不僅在於音質。

「你能看到封面藝術，自己把唱片放上去，這是一種親手操作的體驗，」他說。

索爾承認，黑膠的流行可能不會永遠持續。

「對很多人來說，黑膠只是潮流，」他說。

「就像社交媒體上的各種趨勢，來了又走。一旦價格太高，人們就會退場，」他說。

「但我還是會收藏，因為我喜歡擁有它們，喜歡有選擇去聽。」

「實體相機永不過時」

艾菲安最喜歡的相機是一台舊款「賓得Espio」（Pentax Espio）底片相機 [BBC]

當大多數人本能地拿起手機拍照時，21歲的艾菲安（Aoibheann）更喜歡傳統相機刻意成就的藝術感。

「它們的質感和照片風格無法被手機取代，」她說。

「底片拍攝有壓力，因為你不能馬上看到照片，要等，但這就是它的趣味。」

「我會帶相機去生日派對、假期，甚至散步，」她說。

艾菲安認為傳統相機的魅力不僅在於審美層面。

她說，它更源於懷舊情懷。

「很多人對使用實體相機的體驗感到好奇，因為他們小時候看過父母用它，」她說。

「Z世代喜歡這種我們平常沒有的東西，這是一種擺脫手機和即時滿足的方式。」

「實體相機是永恆的，它們不會過時，因為過去的世代就曾依靠它們。」

「它比我PS5上的任何遊戲都更讓人上癮」

PSP在2005年上市的頭四天內，在英國售出18.5萬台 [BBC]

21歲的凱爾（Kyle）買了一台PSP，重溫童年，享受沒有更新或下載麻煩的簡約懷舊遊戲體驗。

PSP（PlayStation Portable）是索尼（Sony）推出的掌上遊戲機，2005年在英國一上市就大受歡迎，但隨著科技進步，10年後停產。

「它是我成長過程中的第一台遊戲機，這種感覺很奇怪，就像家的安慰，你懂嗎？它很復古，」他說。

「當然螢幕不如現在好，按鈕也不如現在好，可靠性差很多，但這不是重點。」

「玩現代的PlayStation或Xbox，你不能直接玩，必須下載更新。但PSP只要放入遊戲就能開始玩。」

凱爾說：「自從買了它，我幾乎每天都用。我一直在PSP上玩《極品飛車》（Need for Speed，另譯《極速快感》），它比我PS5上的任何遊戲都更讓人上癮。」

PSP擁有2000年代初科技產品的流線外觀，它的回歸可能只是另一個短暫潮流。

「我覺得這裡面確實有表演的成分，對某些人來說幾乎像是一種配件，」他說。

「對大多數人來說，這只是風潮。但對我這種人，我會一直玩到它壞掉。」