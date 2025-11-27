為什麼越努力越想離職？小心掉入「假性努力」陷阱：用忙碌證明自己

當你每天加班、做到最晚卻依然無法停止腦中的「是不是該辭職」念頭，這並非單純的「職場倦怠」，而可能是陷入了所謂的「假性努力」陷阱——你看似拼命，卻始終無法將努力轉化為看得見的成果與滿足。當這場「拼命」變成你與工作的拉鋸，離職的念頭也便悄然生成。











心理學研究指出，過度的「形象勤勉」與「忙碌儀式」讓人誤以為自己在奮鬥，卻無助於真正掌握工作、提升效能或收穫成就感。以下將從4個面向剖析，為何越努力的人反而越想離職，並提供讓「努力」重新找回意義的方向，趕緊看下去。

想離職是掉入假性努力的陷阱



假性努力，是指那些看似高效率、實則無產出的行為——每天忙著回信、列清單、開會、打卡，卻忽略了這些行為是否能真正推動成果。心理學家指出，當人們將「忙」當成價值感來源，就會進入一種「努力表演」的循環，透過忙碌來證明自己值得被肯定。

然而這樣的努力往往徒勞無功，只換來精疲力盡與自我懷疑。根據相關職場調查指出，越是認真的員工越容易離職，因為當努力被視為理所當然，當付出無法轉化為被看見的成果，動力就會崩塌。

你以為自己在前進，其實只是被困在勤奮的假象裡，被習慣與期待拖著跑，直到有一天才驚覺：原來我並沒有更靠近目標，只是在毫無意義的忙碌中載浮載沉。





掌控感與成就感流失



在職場中，真正有價值的努力應該是「可掌控且有意義」的行動；然而，當你越投入卻越覺得無力，問題往往出在掌控感的流失。根據心理學中的自我效能理論（Self-Efficacy），當人感覺自己對結果產生的影響力下降，動力便會隨之崩塌，且挫折感會隨之提升。

許多勤奮的員工正是如此：提早完成、主動承擔、加班加點，卻仍被視為理所當然，甚至被要求做得更多。當努力得不到明確的回饋、升遷與認可，挫折感便會累積成無力感。

研究顯示，過度認真的人更容易失衡、影響身心健康。當你發現自己傾盡全力仍被困在原地，離職往往不代表逃避，而是重新奪回對人生的掌控權。換句話說，離職念頭往往不是因為抗壓性低，而是因為你深知「自己很努力卻被卡住了」。





焦慮性忙碌的情緒過勞



過去我們常以「倦怠」（Burn-out）形容職場疲乏，但「越努力越想離職」的根源，往往是焦慮在作祟。你不停工作，卻始終感覺空虛——安全感與成長感都沒有被填滿。心理研究指出，當代人容易陷入「假性進步」的陷阱：不停學習、更新、回覆訊息，卻沒有實質推進。這種「看似努力卻徒勞」的忙碌，會消耗意志、放大焦慮。

於是，我們在加班、拖延與自我懷疑的循環中耗盡能量。當努力再也無法帶來成就感，離職不只是逃離，而是一種重新找回節奏與方向的自我救贖。與其繼續陷在惡性循環的迴圈中，不如勇敢跳脫當下，給自己一個重新定位、從頭開始的機會。





想離職解方：讓努力回到正軌



既然問題從來不在於「努力不夠」，而是「方向錯了」，那麼走出困境的關鍵便在於三件事——清除假性努力、重建掌控感、找回意義。

首先，你可以先從小事開始著手，把每日儀式化的忙碌，轉化為能真正能推動成果的行動。其次，重建掌控感也很重要，可以藉由與主管明確討論回饋機制，讓你的付出與成果建立連結，重新感受到影響力。

最後，問自己：「我做這份工作是為了什麼？是為了成長、為了價值感，還是單純為了賺錢而被迫忙碌？」當你明確你的內在驅動，能讓你更好地修正努力的方向。而當努力瞄準你真正重視的事物時，迷失的感覺便不再如影隨形。





能者多勞其實不合理



讓人萌生離職念頭的，往往不是疲憊的身體，而是在不斷付出中卻看不到回饋、失去掌控，甚至覺得自己只是在扮演「很好用的員工」。所謂「能者多勞」看似讚賞，實則是一種制度化的剝奪——越有能力的人被分配越多工作，卻未必得到等值的尊重與回報。

真正的問題不在努力本身，而在於努力被誤用。好消息是，這一切都能被修正——當你開始區分「忙碌」與「有效行動」，重新掌握節奏與成果，並回想當初為何選擇這份工作，努力就能重新有意義。當努力服務於你的成長與價值，而非他人的期待，你就不再是被耗盡的「能者」，而是能主導自己職涯的人。

