為什麼辦公室下午茶「常請吃3食物？」內行人給答案

不少上班族會靠下午茶來提振精神，有網友分享，經過觀察後發現，每次業務每次請吃下午茶，總是離不開豆花、仙草、紅豆湯三種類，對此原PO也忍不住好奇「難道大家都喜歡這點心三本柱嗎？」釣出不少內行人解答。

有網友在論壇Threads發文，表示 經過觀察後發現，每次業務每次請吃下午茶，總是離不開豆花、仙草、紅豆湯三種類，讓原PO相當納悶「就不能換個飲料或鹹酥雞之類的嗎？」、「辦公室最常吃什麼點心勒？難道大家都喜歡這點心三本柱嗎？」

不少內行人分析原因「因為冷，鹽酥雞一定會有『蛤，我想要甜不辣、蛤我想要甘梅薯、蛤冷掉好油、蛤這家又不好吃、蛤吃不夠啦、蛤這樣好胖、蛤要大辣啊、蛤我不吃辣耶』」、「之前公司月會吃過雞排，但送來都有點冷掉了，但有得吃就不錯了」、「因為飲料意見超多。『為什麼不是某家？為什麼不是純茶？為什麼是奶精？為什麼有糖？為什麼是小珍珠？』」

「因為穩，飲料有人喜歡半糖有人只接受無糖更有人只喝一分糖，還有有人喜歡少冰有人一定要去冰還有神人要正常冰，這樣算一算光甜度冰塊就有9種組合了，還不加上品項，鹹酥雞好吃的難吃的攤都有，冷掉也不好吃，很不穩定，豆花仙草紅豆湯屬於大眾都能接受的東西」、「安全牌」、「我有一次請我們部門吃下午茶，請了麻辣燙，結果有人說吃完之後拉肚子...」、「便宜、好買、不會有太多選擇、不容易雷」、「有效侷限品項客製化範圍XD」、「方便啊！而且就算人頭一人一份...」、「最安全最普羅大眾的三組合」。

