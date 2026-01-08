為什麼這四雙NIKE球鞋值得關注？Air Jordan 4 丹寧粉紅、AF1全黑情人節、Air Max 90…經典回歸一次看

Air Jordan 4 Denim「Iced Carmine」

丹寧面料製成的單品永遠有著高人氣，耐用中性的特質深受時髦精歡迎，在丹寧成為 Jordan Brand 2026 年關鍵字之際，經典 Air Jordan 4 也迎來全新演繹。繼 2025 年推出雙色丹寧版本後，這雙以粉紅色「Iced Carmine」為主調的新作，進一步開脫全新丹寧風格。鞋身以硬挺丹寧布完整包覆，呈現獨特的層次紋理，搭配「Coconut Milk」色網布、鞋帶與中底細節，柔化整體視覺重量。半透明後跟穩定片結合粉紅 Jumpman 標誌，為經典鞋型注入更輕盈、偏向時裝設計的輪廓。此鞋預計於 2026 年夏季登場，主打女裝尺碼，透過 Nike SNKRS 及指定店舖發售！

廣告 廣告

Nike Air Force 1 Triple Black「Valentine’s Day」

Nike 為情人節寫下全新註解，選擇用「全黑」取代粉紅，讓浪漫轉向低調而深沉的表達。這雙 Air Force 1 Triple Black 情人節版本，以高級荔枝紋皮革打造鞋身，增添鞋款精緻感，透過材質層次營造近乎 Noir 風格的神秘氣場。

看似簡約的外型，其實暗藏巧思：鞋面低調點綴細小愛心壓紋，鞋帶間垂掛一枚槍色鍍鉻心形鎖飾，介於珠寶與配件之間，成為整雙鞋的情感核心。內裡以 University Red 鞋墊作為節日暗示，讓這雙 AF1 即使脫離情人節檔期，依然具備高度日常穿搭價值～





Nike Air Max 90「Infrared Reflective」

Nike 再度回望 1990 年的經典起點，帶回 Air Max 90 最具代表性的「Infrared」配色，讓經典的九○風格以更偏向機能語境的方式重新詮釋。鞋款延續白、黑、灰與 Infrared 23 的標誌性色彩配置，但在物料上全面升級：原本的網布區域改為深灰色合成材質，提升耐用度之餘，也帶來細緻光澤感。層次結構依舊清晰，淺灰麂皮覆蓋於黑色皮革泥擋之上，勾勒出更立體的鞋身線條。本次最大亮點，則是加入 3M 反光細節，讓這雙經典跑鞋在夜間同樣具備強烈存在感，預計於 2026 年春季正式回歸！

Nike Pegasus Premium「Year of the Horse」

迎接 2026 年，新年來臨，Nike 以 Pegasus Premium 向中國生肖「馬」致敬，結合文化象徵與頂級跑鞋科技，打造一雙兼具性能與意義的特別版鞋款。鞋身採用高級工程網布，色彩由深翡翠綠漸層至灰階，呈現內斂卻充滿力量的視覺張力；Swoosh 上細膩紋理靈感來自水墨與書法筆觸，外底則以亮眼粉紅色作為速度象徵。

性能配置上，全掌 Zoom Air 搭配多層 ZoomX 泡棉，提供高度回彈與穩定緩震表現，專為長距離訓練而生。這不只是一雙生肖限定，更是一雙真正能陪跑者迎向新一年的嶄新球鞋。





更多最新球鞋資訊：

2026球鞋盤點搶先看：Air Max 95 OG回歸、Samba時裝化、Pendleton x NIGO x Nike...鞋頭必留意！

鞋頭必留意！「全球僅兩雙」Sashiko Gals x New Balance 1300JP、CNCPTS x New Balance 997...本週球鞋盤點

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款

● 陳妍希《狙擊蝴蝶》6個同款職場手袋推薦：從Celine到Roger Vivier…這樣挑最減齡