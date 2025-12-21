為什麼這次憲法判決很重要？ 一份給所有台灣人的說明書

為什麼這次憲法判決很重要？

一份給所有台灣人的說明書

一、這件事到底發生了什麼？

2025 年 12 月，台灣的 憲法法庭 作出一個非常重要的判決。

簡單說就是：立法院修了一部法律，讓憲法法庭幾乎「不能正常開會、不能作出判決」。

憲法法庭說：這樣做，不可以，違憲。

這不是政黨輸贏的問題，而是國家制度能不能繼續運作的問題。

二、為什麼修一部「程序法」，會變成憲法問題？

有些人會說：「那只是程序規定而已，又不是廢掉法院。」

但問題在於——

🔴 如果程序設計到「怎麼樣都開不了會」，那跟廢掉法院有什麼不同？

就像這個例子：

你說學校沒有關門

但你規定「要全校老師到齊才能上課」

結果明明知道永遠到不了齊

➡️ 學校在名義上存在，實際上卻停擺

憲法法庭就是在說：不能用「合法的程序」，做出「實質上讓制度死掉」的事情。

三、這個判決在保護誰？

不是在保護某些大法官

不是在幫某個政黨

是在保護「你不被多數隨便決定一切」

在民主制度裡，有一個很重要的原則：就算是多數，也不能為所欲為。

所以才需要：

法院

憲法

憲法法庭

它們的工作不是討好選民，而是在必要時踩煞車。

這次判決真正想保護的是：

當政治吵到失控

當國會變成全面對抗

至少還有一個地方，能讓憲法繼續活著

四、什麼是「民主自殺」？為什麼會發生？

「民主自殺」不是政變、不是軍事接管。

它通常長這樣：

民主選出來的國會

用合法投票通過法律

一條一條削弱法院、監督機制

最後 沒有人能阻止權力

結果是：

看起來還有選舉

實際上沒有制衡

憲法法庭這次說的很清楚：民主不能用民主的程序，把自己殺掉。

五、這個判決對立法院說了什麼？

對 立法院 來說，這個判決不是羞辱，而是一個提醒：

👉 你有很大的權力，但你也有很大的責任。

立法院可以：

不同意人事

表達政治立場

反對某些大法官

但是 不能做到這一步：

❌ 讓整個憲法機關無法運作



❌ 讓國家陷入「沒有裁判」的狀態

六、那行政院跟司法院呢？

行政院的角色是什麼？

行政院 的責任是：

不偏袒任何一邊

確保國家機器不要停擺

當衝突太大時，出來降溫

它不是旁觀者，而是制度的穩定器。

司法院和大法官要注意什麼？

司法院 與大法官，也不是「想怎麼解釋就怎麼解釋」。

這次判決給了他們更大的責任：

只能在「制度快壞掉」時出手

不能變成日常政治玩家

必須說清楚、講明白，讓人民看得懂

👉 權力越大，越要克制

七、這件事，跟一般人民有什麼關係？

你可能會想：「我又不是大法官，也不是立委，關我什麼事？」

但如果沒有憲法法庭正常運作，會發生什麼？

法律被亂修，沒地方申訴

多數說了算，少數只能忍

政治對抗沒有終點

這次判決確保的是：不論你支持哪個政黨，國家至少還有一個底線。

八、一句話總結這個判決

這不是法院對抗國會，

而是憲法提醒所有掌權的人：



「你不能為了贏，讓制度死掉。」

九、給公民的一個重要提醒

民主不是只靠選票維持的。



它還需要：

有人守規則

有人願意踩煞車

有人在不受歡迎時，說「不可以」

這次憲法判決，就是這樣的一次煞車。