為什麼這雙球鞋值得收藏？New Balance x Rich Paul ABZORB 2010「Interstellar」聯名重點一次看

全球跑鞋領導品牌 New Balance 持續拓展潮流版圖，再度攜手 NBA 頂級經紀人，同時也是時尚圈重要風格人物的 Rich Paul，正式推出全新聯名鞋款 New Balance ABZORB 2010「Interstellar」。繼今年 2 月 Rich Paul 於 NBA 湖人對決獨行俠賽事中，搶先曝光粉色版本後，雙方合作迎來更成熟且令全球鞋頭關注的全新篇章。

風格鮮明的千禧美學

自 ABZORB 2010 初次登場以來，除了舒適好穿，憑藉鮮明輪廓與科技基因，迅速成為 New Balance 近年最受矚目的新世代鞋型之一。設計靈感源自 2000 年代初期的跑鞋美學，延續 2002R、1906R 等千禧經典的設計語彙，並透過現代比例重塑，打造更具張力的結構線條與立體雕塑感！

廣告 廣告

標誌性緩震系統

中底配置方面，ABZORB 2010 採用分段式 ABZORB 緩震系統，後跟更放大配置半透明 ABZORB SBS 緩震模組，提供優異的吸震回饋與穩定支撐，同時成為整體視覺的核心亮點。自 1993 年問世以來，ABZORB 一直是 New Balance 最具代表性的科技之一，本次亦在性能與美學之間取得精準平衡。

紅酒般的大人成熟魅力

在 Rich Paul 鮮明的風格詮釋下，聯名鞋款選用專屬配色「Interstellar（Midnight Violet × Burgundy）」，將深邃星際紫與溫潤酒紅交織呈現，營造沉穩內斂卻極具吸引力的視覺層次。鞋面以高品質皮革覆蓋菱形網格結構，透過材質對比堆疊，展現細膩且富深度的質感表現。

整體設計在低調中蘊含奢雅氣息，不僅呼應 Rich Paul 一貫的大人感成熟品味，也為 ABZORB 2010 注入更具都會感與潮流高度的全新詮釋！

鞋款發售資訊

New Balance U2010RP1鞋款，售價NT$ 5,880，將於2025年12月17日上午11點於New Balance官網和NB GREY 台北形象店、NB GREY 台中形象店限量發售。





延伸閱讀：

鞋頭必留意！「全球僅兩雙」Sashiko Gals x New Balance 1300JP、CNCPTS x New Balance 997...本週球鞋盤點

ASICS GEL-KAYANO為什麼受到時髦精和鞋頭歡迎？12.1、16、14新型號重點一次看

鞋頭必留意！JJJJound x New Balance 990v4、美製NB 993...重量級鞋款盤點搶先看！

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它

● 開箱勞力士最新專賣店在麗晶精品！三角坑紋、3255型機芯都是空間隱藏巧思