為什麼長輩會有老人臭？皮膚科醫：小心「1飲食習慣」讓新陳代謝變慢

林爺爺兒孫成群，年幼孫子都喜歡黏 在爺爺身上玩，但近來小孫子卻離爺爺遠遠的，還說爺爺身上有臭臭的味道，讓林爺爺十分沮喪，不知如何是好。為什麼人老了會有「老人臭」體味？跟身體健康警訊有關嗎？《優活健康網》特選此篇，醫師解答可能與重口味飲食中的蛋白質、醣類相關。







重口味食物讓新陳代謝變慢



皮膚科醫師趙昭明表示，老人家身上的臭味，是因為身體新陳代謝變慢以及老化因素，造成皮膚角質層累積過厚，又沒有作適當清潔，慢慢身體就會產生一些味道出來。這些味道伴隨著身體代謝產物如油脂分泌，再和角質層、皮膚代謝廢物融合在一起產生化學反應，即散發出腐敗如硫磺的氣味。

除了因皮脂腺功能退化、不平衡，導致皮膚產生具臭味的物質，與飲食習慣更是息息相關。吃過多動物性蛋白質、脂質食物、甜食，都易引起體味變重。

趙昭明解釋，蛋白質會分解出胺基酸，產生阿摩尼亞物質；脂質食物則產生脂肪酸，釋放出游離基物質，增加油脂分泌；甜食更是萬物之毒，對身體的副作用很大，可刺激皮膚脂肪酸以及皮脂腺分泌，再與過氧化脂質結合成二壬烯醛（2-nonenal）物質，因此形成難聞的發酵味道。

此外，一般老人家還喜歡吃重口味的食物，如大蒜、洋蔥、咖哩或辣椒等，過量食用後，所分泌的汗液味道會和進食的食物很像，若再疏於身體清洗，造成汗液與皮膚表面細胞接觸，進而分解酵素、角質增生，此時異味就產生了。





這些部位最易好發體臭



根據臨床觀察，老人臭大約從75歲開始，有老人臭的男性年長者比較多，男女比例為3比1。老人體臭大都發生在油脂分泌旺盛部位，如胸、背、耳朵、頭皮，腋下彎曲位置、鼠蹊部及腳部等。

趙昭明指出，尤其是腳部，很多老人家腳皮較厚形成「腳皮症」，又無妥善清理，再加上黴菌感染，就會產生嚴重腳臭。根據統計，有95%的70歲以上老人都患有黴菌感染或灰指甲，促使老人臭更易發生。





社交疏離、疾病恐身體氣味異常



由於老人家身上發出「油膩」的味道，會使得晚輩不願靠近，親密感減少，因此造成老人孤獨感，且與下一代幼童疏離更遠，沒落感更形嚴重。除了心理層面的困擾，老人臭還會引發身體疾病。趙昭明說，因油脂、角質所產生之皮膚表面細菌和汗水結合後，常見皮膚細菌感染，造成濕疹性皮膚炎、黴菌皮膚炎和皮膚病原菌感染等疾病。

不過，值得注意的是，老人氣味異常，也可能是因其他疾病引起。趙昭明提醒，內臟器官損壞、慢性疾病產生的臭味與老人臭氣味不同。老人臭屬於鹹魚臭、臭汗酸的味道，不似糖尿病患酸中毒的酮酸味道，像似蘋果酸敗味；鼻竇炎患者近聞，臉部會有腐臭味或是惡臭味；腎臟病患者則會發出阿摩尼亞的尿味。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：想消除身上老人臭，醫教「6招」有效改善！大推喝水、曬太陽 若飄這3種味道超不妙）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為什麼長輩會有老人臭？皮膚科醫：小心「1飲食習慣」讓新陳代謝變慢