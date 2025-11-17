為什麼電梯一定要有鏡子？廠商揭「3大原因」 不是為了整理儀容

根據英國電梯供應商Gartec Lifts的說法，電梯裡鏡子主要有3大功能。（翻攝自pexels）

許多人發現，電梯裡通常都會設有鏡子，有些會是3面環繞式的大鏡子，就連老公寓的電梯通常也會在面對出口處設置 1面鏡子；有民眾感到不解提問「 為什麼電梯都要放鏡子啊？」事實上，電梯裡的鏡子不只是讓人整理儀容這麼簡單，背後還有心理、安全、便利等多重考量。

電梯裡為什麼有鏡子？

根據英國電梯供應商Gartec Lifts的說法，電梯裡鏡子主要有3大功能：保障人身安全、無障礙設計、以及舒緩心理壓力。

首先，鏡子的反射讓乘客能看到自己背後以及電梯內其他人的動向，有助於預防偷襲、盜竊等風險。

其次，國家人權委員會指出，輪椅使用者常常需要倒退出電梯；鏡子可以清楚映照出口方向與障礙物，有助於安全進出電梯，避免發生碰撞。

第三，電梯本身是個窄小、封閉的金屬空間，容易讓人感到壓迫或幽閉，鏡子可以製造出視覺上的擴張感，讓乘客覺得空間較為寬敞、安心。

且有研究指出，電梯的鏡子有分散注意力、減少焦慮的作用，當人們等待獲乘坐電梯時，鏡子能讓人有東西看、不只盯著牆壁，能降低候梯焦慮，覺得搭乘時間變短。

此外，根據我國內政部的《建築物無障礙設施設計規範》，電梯機廂內的後側壁應裝設安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式廣角鏡。鏡子的下緣應距地面85公分，高度大於90公分，寬度不得小於出入口淨寬；若使用懸掛式廣角鏡，寬度則應為30至35公分、高度至少20公分以上。

