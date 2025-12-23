為什麼靈感總在快睡著時出現？科學證實：半夢半醒15秒，大腦創造力飆3倍
腦袋卡住不是熬夜就能解決。科學證實，當人處於淺眠（N1）階段，半夢半醒間，是大腦最具有創造力的黃金時刻。能提升創意的「15秒斷電法」究竟該怎麼做？哪4招能讓靈感源源不絕？
1965年的一個早晨，披頭四成員保羅‧麥卡尼在介於夢境與清醒的瞬間，腦中突然響起一段完整的旋律。他跳下床，在鋼琴上快速記錄下來，起初，他甚至懷疑自己是在潛意識中剽竊了別人的作品，於是花了一個月的時間向音樂界人士請教是否聽過這段旋律，最終確認這完全是原創。
這首歌曲便是舉世聞名的《Yesterday》。
無獨有偶，許多科學家也把突破性靈感歸功於同樣的時刻。物理學家尼爾斯・波耳曾在恍惚間夢見電子繞著原子核轉，像縮小版的太陽系，啟發了他對原子結構的理解；化學家門德列夫連續熬夜3天為元素排列而苦惱，卻在小睡的夢境中，看見所有元素自動掉入格子裡，醒來後便寫出了元素週期表。
連Google的共同創辦人賴利‧佩吉，也是在23歲的某個夢裡，突然想到「如果我能下載整個網路呢？」醒來後，他花半小時寫下了這個後來改變世界的點子。
半夢半醒間，大腦最容易產生靈感火花
這種激發無數天才靈感的狀態，科學上稱為「hypnagogic state」，意指入睡前的過渡狀態，也就是我們常說的「半夢半醒之間」。在睡眠生理學中，這屬於非快速動眼睡眠的第一階段（N1），是整個睡眠過程中最淺、也最短暫的時刻。
睡眠科學專家、哇賽心理學創辦人蔡宇哲解釋，睡眠分為淺眠（N1、N2）、深睡（N3）以及快速動眼期（REM）。
大多數夢境發生在REM，但N1的獨特之處在於，它是一種混合狀態，也就是大腦開始抽離外界、產生鮮明的幻覺、影像或聲音，但仍保留一定的邏輯能力來識別這些靈感火花；在這個狀態下，意識邊界變得模糊，潛意識的點子得以「越界」，湧現到意識中。
心理學家弗雷德里克‧邁爾斯形容，這個狀態像一扇隱形的通道，把潛意識與意識連接起來，也是為何靈感總在這時候「突然出現」。
過去外界多半把這些故事當作天才軼聞，但近年來的科學研究證實，半夢半醒確實能讓創造力大幅提升。
小睡讓大腦更靈活！科學證實：睡15秒，解題成功率變3倍
法國索邦大學與巴黎腦研究所的研究團隊，邀請103位受試者挑戰一項困難的數字邏輯題，題目中隱藏了一個可以快速解題的規則。
實驗中，參與者嘗試失敗後可休息20分鐘，這時他們必須坐在椅子上放鬆，並且握住一個瓶子。結果發現，幾乎睡著至少15秒的人，之後解出隱藏規則的機率高達83％，是維持清醒者的3倍。
研究也指出，睡眠時，當代表放鬆的Alpha波和代表尚未深睡的低階Delta波同時出現時，創造能力最容易被激發。
蔡宇哲解釋，當我們進入睡眠狀態時，大腦並非單純休息，而是在進行資訊整合、記憶重組。
這時，大腦會拋開現實與邏輯的框架，進行天馬行空的腦力激盪，因此得以跳脫既有思考模式。這種狀態像是更自由、更無拘束的心靈遊走，能讓看似不相關的記憶重新連結，激發全新的組合。
睡眠專家：思緒卡關時小睡，不會破壞夜間睡眠節奏
有人可能擔心，刻意在半夢半醒時驚醒，會不會打亂睡眠節奏？
蔡宇哲表示，這種做法最適合用在白天，特別是遇到思考卡關時的小睡，而不是在夜間睡眠中刻意中斷。
N1的時間極短，有時幾十秒就足夠，不會影響晚間的深層睡眠。他進一步區分2種不同的創造力來源：
1. 半夢半醒（N1）創造力：適合白天解決特定、即時的問題。
2. 快速動眼期（REM）創造力：發生在整晚睡眠的後半段，有助於長期記憶整合與深層靈感。
因此，只要維持晚上睡好睡滿，讓REM睡眠自然展現，再搭配白天的半夢半醒練習，以短暫小睡引導靈感，兩者可以兼顧，並不會損害長期的健康。
4個練習，抓住半夢半醒間的靈感
如果你也想向科學家看齊，在半夢半醒間捕捉靈感，不妨試試以下方法：
‧ 愛迪生式小睡法：坐著放鬆，手裡拿著會掉落發聲的物品（如球或杯子），手懸在椅子外。一旦真的睡著，物品掉落的聲音會喚醒你，讓你處在半夢半醒間。
‧ 掌握「15秒～1分鐘」原則：進入N1睡眠不需很久，太久反而會掉入更深的N2，使創意效果明顯下降。研究就發現，若進入更深的N2階段，解題成功率反而會下降到僅剩14%。
‧ 準備好記錄工具：半夢半醒間的點子轉瞬即逝，可在旁邊放紙筆，或預先開啟手機的錄音App，在驚醒的第一時間將腦中殘留的影像、聲音或感受紀錄下來。
‧ 設定10～20分鐘短鬧鐘：可避免睡過頭進入深眠，也能確保你在N1停留足夠時間。
培養突破框架的創意思考，2招輕鬆助攻
半夢半醒雖然迷人，但科學家與睡眠專家提醒，真正的創造力仍建立在良好的作息上。
充足睡眠是大腦修復及整合記憶的基礎，也是讓REM夢境自然帶來靈感的前提。
除了睡覺，蔡宇哲也分享2種有助於打開思緒、打破認知框架的活動：
1. 散步或跑步：這能讓大腦從聚斂性思考轉為擴散性思考，同樣具有讓思緒「解開束縛」的效果。
2. 冥想與正念：深度的放鬆能帶動心情與認知上的放鬆，讓你不帶批判地觀察心靈中跑來跑去的各種念頭，這本身就是豐富的靈感來源。
創造力往往發生在人們刻意放下手邊工作、讓大腦進入那個短暫又朦朧的時刻，只要在霧氣散去之前伸手捕捉，或許就能抓到下一個足以改變世界的想法。
延伸閱讀：
瘦瘦針雙雄對決！猛健樂vs週纖達，誰才是減重王牌？差異、效果、副作用一次看
家人需要申請身心障礙手冊？怎麼申請、能補助什麼？你該知道的5件事
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 4 小時前 ・ 56
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 6 小時前 ・ 103
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 104
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 56
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 101
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 5
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 7 小時前 ・ 238
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 58
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 391
棒球》前獅隊傳奇洋投瑞奇之子 加入CPB深圳藍襪
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月立春聯賽開打，近期各隊招攬新戰力，深圳藍襪隊就補強2位洋將，分別是右投手布爾戈斯（Enrique Burgos Arosemena）和華裔內野手馬庫斯．邱。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 200
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 8
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 21