為什麼韓國女生素顏這麼美？從毛流矯正膏到潤色眼霜，韓妞們不說的偷偷變美真相快筆記
為什麼許多韓國女生即使在社群平台上分享「素顏照」，看起來依然皮膚透亮、五官精緻？這種看似「老天爺賞飯吃」的自然美，其實背後藏著許多極度細膩、甚至連妳都沒發現的精緻管理。這篇文章介紹韓國女生不說的 7 個變美小心機，揭開她們「偽素顏」天花板的真相。
1.半永久美瞳線：眼睛亮亮的秘密
許多韓國女生即便眼睛不大，素顏時雙眼依然亮麗有神，秘密就在於眼尾睫毛根部的「半永久美瞳線」。這項技術會根據每個人的眼型進行客製化調整，而非傳統粗黑的眼線。她們通常會順著最後一根睫毛的陰影做自然拉長，這種技巧讓眼線看起來毫不突兀，就像是睫毛自然長出的陰影，即便在近距離下也極度自然。
2.睫毛燙：隨時維持美容室級捲翹
素顏也看起來很有神的另一個細節是「睫毛燙」。彎彎的睫毛能有效放大雙眼，營造出一種剛從韓國美容室給化妝師夾過的效果。這種燙睫毛效果讓女生們在不需要刷睫毛膏的情況下，依然能維持優雅的弧度，是打造清純眼神、同時省去上妝麻煩的必備小心機。
3.卡其色染眉膏：打造溫柔氛圍感
想要擁有韓國「氛圍感美女」的效果，眉毛與髮色、膚色的和諧度至關重要。為了避免眉色過重顯得生硬，韓國女生在使用染眉膏時，特別偏好「卡其色」。卡其色調能讓眉毛看起來更輕盈、不突兀，這種柔和的視覺感比黑色或深咖啡色更能修飾臉部線條，是讓整體妝感顯得自然且高級的隱形關鍵。
4.居家毛流矯正：髮絲的精緻管理
韓系髮型那種順滑且具有高級感的秘密，來自於每半年一次的「毛流矯正」。除了定期去髮型工作室，現在她們也流行在家自己動手。透過市面上販售的毛流矯正膏，不用花大錢就能修正髮絲生長方向，解決亂翹或扁塌的問題，確保髮型隨時都像是經過專業打理般整齊有序。
5.矯正色眼霜修飾瑕疵的保養級粉底
素顏最怕眼周出現乾紋、黑眼圈或色素沉澱。韓國女生的聰明之處在於選用「具有矯正膚色功能」的眼霜。這種眼霜質地非常潤澤，不會卡進毛孔或顯細紋，更沒有假白的困擾。由於效果極佳，許多人會將其直接拿來塗抹全臉，當作不需要卸妝的保養型素顏霜使用，在護理眼周的同時也提亮了整體氣色。
6.紋唇線賦予雙唇粉嫩紅潤
嘴唇形狀不夠完美或唇色蒼白的人，在韓國非常流行「紋唇線」。她們追求的是極致自然的粉嫩色調，施作後的顏色通常能維持一年左右。這種技術能讓雙唇在完全不擦唇膏的情況下，依然展現出宛如原生的健康光澤，是目前韓國極具人氣、能大幅提升素顏精緻度的變美秘密之一。
7.學院風穿搭：素顏與色系的視覺平衡
韓系淡顏系美女特別喜歡穿著「學院風」、「校園休閒」服飾，特別是奶白色、卡其色或寶寶藍這類色系。這些清新、低飽和度的顏色能與乾淨的素顏完美搭配，讓整體造型顯得溫柔且知性，即便沒有化妝，也能散發出一種剛從校園走出來般的清純亮麗感。
看更多 CTWANT 文章
ITZY Lia 天鵝頸＋直角肩體態超完美！「不盲目增肌」減法運動與「零壓力」飲食清單全公開
44歲依舊是顏值巔峰！宋慧喬「小男孩短髮」造型帥翻，揭秘同款彩妝打造頂級奶油肌＋粉嫩唇頰
《玉茗茶骨》最美掌門人！古力娜扎超愛「臉部瑜伽」與「內服調理」，6個保養法維持超白膚色＋零死角精緻臉
其他人也在看
44歲依舊是顏值巔峰！宋慧喬「小男孩短髮」造型帥翻，揭秘同款彩妝打造頂級奶油肌＋粉嫩唇頰
宋慧喬最新造型是叛逆與優雅並存的「小男孩短髮」宋慧喬此次造型最震撼之處在於那頭極致輕盈的小男孩風格短髮。這款髮型不僅更突顯了她精緻的五官比例，透過蓬鬆且具層次感的剪裁，將女性的嬌柔與少年的英氣完美揉合。擺脫了繁重長髮的束縛，短髮讓她的眼神顯得更加深邃、靈...styletc ・ 1 天前 ・ 6
51歲楊采妮狀態超驚人！公開「妝前5分鐘臉部運動」，幫助消水腫、減少細紋及肌肉下垂
楊采妮的保養哲學：效率至上的「臉部有氧運動」楊采妮認為，幫臉部做運動就像身體健身一樣，能有效提升肌肉線條並減少阻塞。對於時間有限的現代女性，這5分鐘的刮痧按摩儀式能促進血液循環，讓臉色在化妝前就呈現自然紅潤，並同步解決水腫、細紋及肌肉下垂的困擾。楊采妮的保...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
染燙後學會「正確護髮技巧」真的有差！從髮肌管理開始，捲度、髮色才撐得久
也正因為護髮觀念逐漸走向「髮肌管理」，專業養護也開始進入更完整的體驗場域！Hair Rituel by Sisley選於台北信義新光三越A8開設全台首間品牌旗艦櫃位，結合髮肌檢測、法式養護流程與放鬆按摩體驗，打造一站式的專業髮肌養護空間。透過頂級專業髮肌檢測，從髮肌敏感度、髮絲...styletc ・ 18 小時前 ・ 3
平價、專櫃盤點5款「免沖洗護髮」推薦！張員瑛也愛用它，這款宛若迷人偽體香
使用，方便快速的免沖洗護髮產品也相當必備，多管齊下照護、保養髮絲，才能有效養出最漂亮的夢幻逸髮，BEAUTY編盤點2025「免沖洗護髮」產品，不同劑型、用髮與族群通通詳解，且平價、專櫃通通有！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 發表留言
遮瑕最高段位是「看不出來」！高端美女都在用的6款零破綻遮瑕清單
1.彩妝天王小凱老師必用款遮瑕刷由彩妝天王小凱老師親研的KAIBEAUTY高訂遮瑕刷，從工具就把遮瑕質感拉到專業級。最新研發的高訂無痕遮瑕刷#C01以一字型平口刷頭結合側鋒雙V立體切角，能順著臉部凹凸推開遮瑕，點、線、面一筆完成，邊界自然融入底妝，特別適合修飾泛紅與不均...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
頻繁染髮竟讓白髮越長越多？ 染髮劑化學物質恐傷毛囊製造黑色素細胞
演員陳庭妮日前在社群分享從19歲開始染髮，一路染到某天照鏡子突然被冒出的白髮嚇到，這才驚覺該讓頭皮好好喘口氣，決定暫時停止染髮。這番話引起許多人共鳴，因為在追求時尚造型與遮蓋白髮的同時，往往忽略頻繁染髮對身體帶來的潛在負擔。NOW健康 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
什麼是「肌膚香水」？從白麝香到龍涎香，貼膚香氣為何成為新世代香氛趨勢
隨著世代與生活經驗的更迭，人們與氣味的關係也不斷演變——從張揚甜膩的香草調，到低語般的麝香與礦物香氣，嗅覺的審美正從外放轉向內斂。 「乾淨香」的重新定義過去被視為平淡的「乾淨香」正在重新被理解。它不只是清新marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
2026美妝控必收這套「顯嫩公式」！Melvita 提拉噴霧＋心機妝前乳＋YSL嫩唇凍打造完美光澤感
肌質超前升等：Melvita 蜜葳特摩洛哥堅果活酵緊提雙效露抗老不再是繁瑣的程序，Melvita 以 7:3 的黃金油水比例，為亞洲肌膚量身打造這款噴霧型前導。核心科技融合發酵摩洛哥堅果油、米蛋白胜肽與植萃玻尿酸，輕搖後瞬融，能強化保護屏障並向上緊提輪廓。對於懶人而言，它是縮...styletc ・ 20 小時前 ・ 發表留言
2026美妝快閃活動！Jo Malone、M.A.C、DR.WU用香氣、美妝、美食開啟馬年好運氣
2026美妝快閃活動！Jo Malone、M.A.C、DR.WU用香氣、美妝、美食開啟馬年好運氣～造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【熱賣Top5】MUJI無印良品美妝類什麼賣最好？超音波芬香噴霧器破萬台、基礎洗卸也超有人氣
Top 5. 米糠發酵化妝水將米糠發酵液取代水而製成的臉部保養系列，為肌膚帶來緊緻和滋潤感。含有保濕成份的玻尿酸鈉和兩種植物萃取精華，讓肌膚呈現柔嫩細緻的觸感。2025年度銷量突破2萬瓶。延伸閱讀：化妝水推薦24款！保濕、煥膚、抗老、舒緩通marie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
《玉茗茶骨》最美掌門人！古力娜扎超愛「臉部瑜伽」與「內服調理」，6個保養法維持超白膚色＋零死角精緻臉
陸劇《玉茗茶骨》古力娜扎保養法：日常會補充黑芝麻與紅蔘、燕窩古力娜扎深信美麗源於體內的氣血平衡。她有一套行之多年的內服清單：養髮能量粉： 她習慣將熟芝麻與核桃磨成粉，每天空腹食用 2 至 3 勺。這不僅能提供優質油脂讓皮膚有光澤，更是維持她那頭驚人髮量的秘密武器...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
膠原蛋白怎麼補？醫揭口服與注射型差異 教你找對方法
身為資深講師並致力於專業教育訓練的張豫苓醫師指出，現代注射型療程趨勢在於追求自然且不僵硬的修飾感。以聚雙旋乳酸自體膠原蛋白增生劑「精靈針」為例，其可針對老化部位進行精準評估，並在術後1至3個月內逐步引導自體膠原蛋白新生，提供柔軟且具彈性的自然質地。與原生皮膚幾乎無異，且白色材質還能改善黑眼圈，具輕度遮瑕效果，約可維持18到24個月。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
保健》臉上黑斑恐是皮膚癌 防曬預防
75歲陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓也沒有明顯疼痛或不適，直到黑色斑塊逐漸變大才警覺異常。就醫後，經皮膚切片及病理檢查，確診為基底細胞癌，進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術，術後恢復良好，目前僅需定期回診，並落實日常防曬降低復發風險。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
臉上突長黑斑，恐是皮膚癌徵兆！醫揪「基底細胞癌 」好發曝曬部位
75歲陳先生，一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。優活健康網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 7
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 74