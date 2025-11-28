為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
每次搭乘韓系航空，總會被空服員那白皙透亮、彷彿自帶反光板的好膚質所吸引。在機艙這種極度乾燥、紫外線強烈且作息日夜顛倒的環境下，她們究竟是如何維持完美的肌膚狀態？韓國空姐「藝真」大方分享，養出好膚色並非一蹴可幾，比起不斷疊加繁複的保養步驟，「堅持最基本的微習慣」才是勝負關鍵。從內在調理到外在防護，只要將這些細節融入生活，妳也能養出令人稱羨的透亮牛奶肌！
韓國空姐推薦美白方法：維他命C + 穀胱甘肽吃出透亮感
藝真認為，內在調理與外部保養同等重要。她每天都會固定補充維他命C，幫助抗氧化與提亮膚色；此外，她也跟隨身邊朋友的腳步，補充穀胱甘肽，這有助於代謝黑色素，讓膚色看起來更均勻淨白。透過持續的營養補充，為肌膚打好發光的底子。
韓國空姐推薦美白方法：分區卸妝與鎮定管理養出健康角質層
針對容易泛紅敏感的膚質，藝真在清潔上極度講究。她會「看當天膚況」決定卸妝產品，淡妝使用清爽的卸妝水、濃妝選擇卸妝力強的卸妝油、敏感期改用溫和的卸妝膏減少摩擦。此外，她選擇溫和質地的去角質產品，並搭配每個月1-2次的皮膚科管理，深層調理膚況。長期堅持下來，皮膚不僅更穩定，也因為角質代謝正常而顯得通透。
韓國空姐推薦美白方法：研究成份最近喜歡 PDRN 與菸鹼醯胺
從高中就開始鑽研變白方法的藝真，現在挑選保養品時會嚴格檢視成分。她近期最推崇含有 PDRN與菸鹼醯胺（維生素B3）的精華液。PDRN能幫助肌膚修復再生，菸鹼醯胺則是公認的美白與強健屏障成分。她強調，選對成分後，最重要的就是「堅持長期使用」，才能看到真實的改變。
韓國空姐推薦美白方法：起床就擦防曬，物理遮蔽不可少
「防曬是美白的最大關鍵！」藝真的防曬習慣堪稱教科書等級。她從早上起床開始就會擦上防曬乳，即使沒化妝，也會每隔3-4小時補擦一次，確保防護力不減弱。出門時，遮陽傘與防曬衣更是標準配備，透過物理性遮蔽隔絕紫外線，徹底斬斷變黑的源頭。
韓國空姐推薦美白方法：高質量睡眠與戒糖飲食幫助拒絕暗沉與泛紅
身為空服員作息往往難以固定，但藝真對睡眠品質絕不妥協。她隨身攜帶眼罩與耳塞，確保即使在短暫的休息時間也能擁有高品質的深層睡眠，並盡量維持在12點前入睡、睡滿7小時。 飲食方面，她嚴格忌口，少吃零食、甜食、炸物與酒精。她曾親身試過連續幾天吃甜食後發現臉上泛紅變得更嚴重。因此，清淡飲食不僅是為了身材，更是維持肌膚澄淨透亮的秘訣。
看更多 CTWANT 文章
韓妞「高顱頂」整型級秘術！只要一支圓梳拯救扁塌髮根，手殘黨也能學會的詐欺級「頭包臉」效果
半年狂瘦6公斤不復胖！日本模特兒早餐必吃納豆加「這物」瘦身超有感，腸道養瘦法＋皮拉提斯根本神級減肥公式
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
其他人也在看
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 6 天前
稀釋漂白水竟可治異位性皮膚炎！新療法2周見效
讀小學的林小弟患有中重度異位性皮膚炎，雖曾接受治療但每到季節轉換時，皮膚就癢到受不了，被他抓到傷口流血和組織液，高雄醫學大學附設醫院讓他採用漂白水浴搭配漂白水濕敷療法後，終於不會癢到全身抓破皮。健康2.0 ・ 1 天前
中醫也有美顏針 多吃這些可再生華髮
好醫師新聞網記者游尚智／台北報導 圖：美顏針治療頭髮稀疏／林在裕主任提供 35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。擔心掉髮症狀會惡化好醫師新聞網 ・ 1 天前
不用跑醫美！盤點4款「院線級」保養神物：未來美PDRN、舒特膚肽金瓶、利特愛用安瓶，在家也能養出水光肌
術後修護神隊友：MIRAE未來美 PDRN 麗珠肽修護新生乳如果妳是醫美常客，或是肌膚正處於敏弱不穩定期，這款絕對是必備！未來美與韓國首席醫美集團合作，繼爆紅的針管精華後，再推這款集結四大王牌成分的新品。它含有超高濃度的20,000ppm 鮭魚 PDRN、獨家REJUTIDE® 麗珠肽、牛...styletc ・ 3 小時前
拒絕大媽體態！日本51歲美魔女擁有名模身材，透露放鬆「頭皮這裡」對抗老超有幫助，加碼睡前揉腹照樣有少女腰
和田裕子保養方法：30歲開始的「內服抗氧」投資和田裕子的透亮肌膚並非憑空而來。她深知氧化是衰老的元兇，因此從30歲開始，就養成了攝取營養補充品的習慣。她每天固定補充維生素C、維生素E以及芝麻素。維生素C與E是經典的抗氧化搭擋，能幫助肌膚抵禦自由基；而芝麻素則有助...styletc ・ 1 天前
1500元以下耶誕禮物推薦！實用不踩雷 TOP3：美妝蛋、玫瑰保養組、人氣香氛保濕禮盒一次收
1500元以下聖誕禮物超值嚴選 TOP31 Beautyblender 原創美妝蛋—節慶無瑕美肌三件組（1090元）底妝是派對季最容易出狀況的部分，浮粉、卡粉、鼻翼脫皮往往一到室內燈光就全現形。粉撲界的愛馬仕Beautyblender 推出的節慶限定組，把上妝、補妝、清潔一次整合，讓妝感...styletc ・ 1 天前
M型禿怎麼辦？北市聯醫推「美顏針」減緩掉髮
「第三期雄性禿」又被稱為「M型禿」，是許多民眾步入中年的夢魘。特徵是前額兩側的髮際線逐漸後退，男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。台北市聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，中醫可利用美顏針的治療掉髮，甚至疏通經絡、調和氣血，使臟自由時報 ・ 1 天前
2025秋冬彩妝速報：黑五折扣超殺專櫃唇膏、腮紅75折起！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
說到今年秋冬的彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁黑五優惠先把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
12月最強抗老新品！瑞妍、東森自然美、舒特膚、Nu Skin四大品牌端出「高科技抗老」決勝保養力！
東森自然美NB-1晶鑽肽彈力EX系列東森自然美全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」主打「晝夜養護」概念，利用P.A.D.光能逆時系統把彈力、亮度一次拉滿，包括玻色因、AH8六胜肽、鑽光彩虹藻三大成分同時啟動修護，針對乾紋、鬆弛、暗沉等冬季最棘手的問題，打造從前導、精華到面...styletc ・ 1 天前
皮膚科藥廠進軍抗老保養市場 邀謝欣穎分享年輕秘訣
民視新聞／綜合報導全球最大皮膚科藥廠進軍抗老保養市場，推出醫學級抗老產品，現場還特地請來戲劇女神謝欣穎站台，公開他在4K鏡頭前年輕的秘密。有70多年歷史的護膚品牌，始終以科學實證為基礎，專為敏感性皮膚研發溫和高效的保養品，這回首次進軍抗老保養市場，就推出新的秘密武器，緊緻賦活精華，和眼部精華等產品，都利用胜肽新科技，協助抗老修復，就連緊緻賦活潔膚水都採用微分子三效潔膚科技，一抹卸除彩妝防曬淨膚，同時有24小時長效保濕，讓忙碌的上班族節省不少時間！原文出處：皮膚科藥廠進軍抗老保養市場 邀謝欣穎分享年輕秘訣 更多民視新聞報導「AI仿胡漢龑賣貨」上百人受騙 吊車大王怒喊：超扯！謝欣穎單身後突發感性文 曬出「性感內著照」引網熱議澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益民視影音 ・ 9 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 4 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前