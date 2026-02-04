為什麼飛機窗戶都是圓弧狀？桃機揭原因：和飛安有關

很多人搭飛機時喜歡坐靠窗座位，以欣賞高空風景，但你知道為什麼飛機窗戶都是圓弧狀的嗎？桃園國際機場分享，其實飛機的窗戶形狀，和飛行的安全性也有關係。

桃機在臉書專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」發文，表示在1950年代時，世界上第一款噴射客機德·哈維蘭「彗星」（De Havilland Comet，D.H 106）採用的其實是方形窗戶，不過方形的「直角」是結構上最脆弱的地方，容易造成「應力集中」。當飛機在高空反覆加壓、減壓時，方形窗戶的四個角落承受了巨大的壓力，最終導致金屬疲勞與機身龜裂；後來工程師便將窗戶改為圓形或橢圓形，讓壓力可以「均勻分散」在圓弧上，飛行的安全性也因此大幅提升。

此外，也有人可能注意到窗戶下有個小洞，桃機說明，這個小洞叫做「排氣孔 （Bleed Hole）」， 飛機窗戶通常有外層、中層、內層三層，這個小洞位於中層，功能是「調節壓力」，讓機艙內的空氣壓力可以直接傳遞到最堅固的外層玻璃上，確保外層承受主要壓力。此外，它也能排出夾層中的溼氣，防止窗戶起霧結霜，讓旅客隨時都能看清窗外美景。

飛航相關的趣味小知識不少，過去桃機也曾分享，看航線圖時，螢幕上的飛行路徑總是一條「彎彎的弧線」，看起來像是在繞遠路，對此桃機解釋，這其實是一場視覺上的誤會，原因出在大家習慣看的地圖是「平的」，但地球是「圓的」，在立體的球面上，兩點之間最短的距離，其實就是那條弧線，航空界稱之為「大圓航線（Great Circle Route）」；雖然這條線在平面地圖上看起來彎彎曲曲，甚至會往高緯度繞上去，但在真實的地球儀上，確實真的是最近、最省油、也能讓旅客最快回家的直線。

不過桃機也補充，現實中的飛行路徑不會永遠完美，航線設計必須考量高空風向（順風省油）、天氣狀況、國際政治領空，以及飛機性能（如備降機場距離）等因素，所以有時飛行軌跡看起來有點曲折，其實都是為了讓大家飛得更安全、更有效率的最佳路徑。

撰稿：吳怡萱






