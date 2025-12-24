為什麼香草是香水界的「黑色黃金」？12 款必買推薦！從溫暖奶甜到清冷木質、性感煙燻通通有
為什麼香草香水這幾年這麼紅？
香草是近來相當受到歡迎的香水原料，更是美食調中不可或缺的要角，關鍵在於香草擁有3個特點，包括：
高度變化性：能甜、能煙燻、能奶香、能性感。
高親和力：大部分的人對香草的味道不會過於排斥。
正向情緒連結強：香草味道很容易讓人聯想起溫暖、安心、療癒的感覺。
雖然香草以甜感聞名，但近年香氛趨勢也讓香草展現更多煙燻、木質的變化，更為耐聞且有高級感。
為什麼香草作為香水原料如此珍貴？
其實香草在香水界來說是很珍貴的原料，甚至擁有「黑色黃金」之稱，原因在於
1.生長期條件嚴苛
香水用的香草主要來自「香莢蘭(Vanilla Planifolia)」的成熟豆莢，但香莢蘭花的生長條件嚴苛，目前產地集中於馬達加斯加、留尼旺島等地，產量有限。
2.人工授粉，產量有限
香草依靠天然授粉者的比例低，商業栽培幾乎都仰賴人工授粉，而且每朵花能授粉的時間約一天而已，錯過就無法結果，且成功率有限，因此限制了產量。
3.採收後製工序複雜
香草豆莢同樣需要人工採收，後續還得經過殺青(熱水中快速川燙)、發汗、熟成、萃取等多階段處理，流程長達6~9個月，才能形成香草獨有的甜潤、煙燻與皮革般的豐富氣息。
4.天然氣味層次複雜，萃取很重要
真正的香草並非只有單一的甜味，而是同時帶有奶香、木質、煙燻、酒香與皮革感，透過不同的萃取方式就會展現不同的味道，這也是近期許多香水偏好CO₂超臨界萃取，保留香草更豐富的氣味分子。
香草香水12款推薦
從木質、煙燻、甜美到性感…在以下的香草香水裡都可以找到。
香草香水推薦1. Le Labo香草44淡香精Vanilla 44 (巴黎城市限定香水)
Vanilla 44完全顛覆傳統對香草的印象，沒有太多甜感，融合包了微妙的琥珀、乳香、焚香與木質當中，還帶著乾燥與煙燻感，是有優雅大人感的香草香水。
另外，Vanilla 44是城市限定香水，僅在巴黎限定販售。
適合：不愛甜香、偏好極簡風格的人。
香草香水推薦2. LOEWE酒韻香草淡香精Roasted Vanilla
如同低溫烘焙後的香草豆，甜度內斂，散發出淡淡奶油香氣，並以橡木增添更深邃沉穩的層次。
木質的濃烈氣息融合了干邑的溫潤，而粉紅胡椒則帶來鮮明辛香與大膽氣韻，使香草呈現截然不同的現代詮釋，隱約透出一點酒香氣息，整體穩重而有質感。
適合誰：中性、秋冬感。
香草香水推薦3. DIOR香氛世家澄金梵尼蘭Vanilla Diorama
向迪奧先生最鍾愛的同名甜點Diorama致敬。以來自馬達加斯加的「波旁香草」為核心，顛覆刻板甜味印象，釋放出略帶煙燻味的梵尼蘭氣息，與清新的柑橘果香激盪出鮮明對比，呈現出獨特的木質美食香氣。
前調甜橙和檸檬切片的氣味接續擴散，在味蕾上雀躍起舞。接著迎來蘭姆酒氣息。而荳蔻、粉紅胡椒等香料則如火花般於舌尖恣意奔放。梵尼蘭穿梭其中，帶來華麗的煙燻木質氣韻。尾韻由木質基調勾勒出溫暖終曲，滑順的可可香氣調合著沉穩的廣藿香，在綿滑檀香的包覆下，讓梵尼蘭的木質調更有個性。
當中加入的蘭姆酒使香味更飽滿，讓這款香水「像是喝了一口頂級的香草蘭姆酒」，聞起來溫暖且華麗。
適合：喜歡精緻甜香、不想太少女感的人。
香草香水推薦4. MATIERE PREMIERE香草浪潮淡香精Vanilla Powder
核心香材的「馬達加斯加香草原精」選自高品質香草豆莢，聞起來深沉、強烈、豐富且深邃，完美展現乾燥香草的自然香氣。
香草表現直接而濃郁，搭配椰子的粉質，增強香草令人著迷上癮的氣息，還有明亮的秘魯聖木、柔滑的白麝香，是「一聞就知道是香草」的類型。
適合誰：重度香草甜香愛好者。
香草香水推薦5. Diptyque杜耶爾淡香水Eau Duelle
Eau Duelle採用原始的香草豆，並沿著香料路線前行。以荳蔻等香料開場，接著將香草融合胡椒與木質，甜度被壓得很低。
整體帶有草本綠意，聞起來很清爽，是一年四季都能穿的香草香水，甚至被形容「清冷與溫暖並存，有一種知性的氣質。」
適合誰：文青、中性香愛好者。
香草香水推薦6. Trudon 45°灼金香精
45°灼金香精一口氣運用了三種香草。
香氣由佛手柑與蜂蜜揭開序幕，如金色琥珀般甜潤，在肌膚上綻放溫柔餘韻。隨後，三重馬達加斯加香草交織而成的主體漸次展現，香草原精帶來近乎動物感的馥郁氣息、CO₂萃取的香草則添上甘草般的細膩深度、天然香草醛綻放出奶香與花感交融的甜美氣息，一層層觸動感官。
香草甜度較明顯，但混合柑橘與木質後呈現出性感氛圍，是夜晚專屬的香草香水。
琥珀香草調
前調：蜂蜜香調、佛手柑。
中調：馬達加斯加香草原精、馬達加斯加 CO₂ 香草、喬木。
後調：安息香、天然香草醛。
適合：喜歡有存在感、性感取向的人。
香草香水推薦7. Byredo夜幕系列梵尼古珀奢華香精 Vanille Antique
熟悉的香草甜味被大地氣息和深邃的質感所打破。刻劃出煙燻感，並與喀什米爾木、岩薔薇和的溫暖融洽地調和在一起，層次深、留香長，形成令人陶醉的美好佳作。
前調：烏梅、小蒼蘭
中調：琥珀、喀什米爾木
後調：岩薔薇、馬達加斯加香草
適合誰：喜歡安靜卻有深度的人。
香草香水推薦8. Burberry Goddess繆斯女神淡香精
獨特的美食芳香調香水，以三款香草為主軸。
第一種為浸漬香草，提供最明亮的木質香草。緊接著使用了Firgood™萃取物，也可以被稱為「香草魚子醬」。這種創新的成份增添了一種甜美、豐富和動物性的香草氣息。最後採用較濃郁的香草原精，神秘且柔順的特質提升了這款香氛的魅力。
另外，還搭配了來自普羅旺斯的薰衣草，以及可可和薑根的大地氣息，為香草創造了香氣平衡。甜度中等，加入薰衣草後更清新、療癒，是非常高接受度的現代香草香水。
適合：香草入門、日常通勤香。
香草香水推薦9. Tom Ford縱情香草淡香精Vanilla Sex
以獨特技術萃取出印度香草蘭酊，散發著如冬日毛衣般的柔軟氛圍，茉莉及鳶尾草增添了花香，最後以苦杏仁精華、零陵香豆精油及檀香結尾，勾勒出屬於TOM FORD的香草狂歡。
整體聞起來帶奶甜味，像是融化的香草冰淇淋。
主要香調：印度香草蘭酊ORPUR™、馬達加斯加香草、澳洲檀木ORPUR™、茉莉、鳶尾草、動物香複方。
適合：軟萌感、約會香。
香草香水推薦10. Tom Ford引誘香草淡香精Vanilla Fatal
辛辣的番紅花華麗開場，接著奢華的香草脂為這款香水帶來核心魅力，融合紅木複方深沉的香氣，交織出引誘氣息。而後，深邃的咖啡香及烘焙大麥香撲鼻，再以麝香調完美的勾住心神。香草絕不僅僅是甜美的，眼前的香草大膽、極度誘惑。
主要香調：藏紅花、雞蛋花、咖啡原精、紅木複方、烘焙大麥、香草。
適合：個性感、成熟性感路線。
香草香水推薦11. Maison Tahité VANILLA²淡香精
專注於純粹的香草香氛表現。香草花、果仁糖等甜感元素的加入，營造出一種迷人的甜潤暖意，帶有些微粉質與奶油感，宛如一縷甜美記憶的懷舊香氣。
前調 : 香草花
中調 : 香草、果仁糖、粉狀香調
後調 : 香草、安息香樹脂
適合場合：週末、需要一點甜美氣息的時候。
香草香水推薦12. Laboratorio Olfattivo呢蘭詩話香水Vanagloria
由大師Dominique Ropion操刀，以生長在印度洋中心的波旁梵尼蘭為核心，採用CO₂萃取，充分展現香草美食、花香、皮革、香辛料等多種氣味的迷人之處。
搭配藏紅花與零陵香豆絕妙平衡了香氣的甜與辛，皮革的奢華與樹脂薰香則賦予了微妙的神祕感。聞起來溫柔圓潤、持香久。
前調：藏紅花精油、鳳梨香調
中調：乳香樹脂、乳香精油、零陵香豆
後調：梵尼蘭、麝香
【本文由Marie Claire美麗佳人提供,未經授權,請勿轉載!】
