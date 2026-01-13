為什麼一到冬天就送急診? 長輩跌倒「慢、滑、暈、重」四大地雷：室內更致命

每到冬天，急診室不只感冒、心臟病患者變多，因為跌倒被送來的長輩，也明顯增加。不少家屬疑惑：「怎麼一到冬天就出事？」胸腔暨重症醫學科黃軒醫師說在臨床、急診、骨科與復健科，每年冬天，確實都是長輩跌倒、骨折的高峰期，原因不只是年紀，而是冬天同時啟動了多個「跌倒風險開關」。

根據台北醫學大學長期追蹤健保大數據的研究發現，台灣髖部骨折有明顯季節性，1 至 3 月（冬季）的發生率比夏季高出約 20%，尤其 75 歲以上長者，在最冷的 1 月份，骨折風險受氣候影響的比例竟高達 32%。

官方數據揭密：哪裡最容易跌？「調查」與「急診」觀點大不同

長輩在哪裡跌倒，衛生福利部國健署與臨床醫院的觀察呈現出有趣的對照，提醒家屬防範不能有死角：

國健署統計（發生次數最多）：臥室、客廳、浴室

調查顯示，高達 1/6 的長者每年曾跌倒，其中一半發生在室內。「臥室」因半夜起床如廁、剛下床重心不穩，奪下危險地點第一名。

臨床/北醫數據（傷勢最嚴重）：浴室、客廳

在急診與骨科數據中，「浴室」是重災區。因為地面濕滑且撞擊物多，一旦跌倒往往就是嚴重的「髖部骨折」，直接威脅生命。「客廳」則是長輩待最久的地方，電線與地毯常成為防不勝防的隱形地雷。

為什麼一到冬天就特別容易跌？

黃軒指出，老人家在冬天跌倒不是因為「不中用」，而是身體進入了「慢、滑、暈、重」的危險狀態：

1. 慢：肌肉變硬、反應變慢

低溫會降低神經肌肉的反應速度。天氣冷時，關節與肌肉柔軟度下降，當長輩失去平衡時，大腦想救，身體卻「來不及反應」。

2. 暈：血壓波動大

冬天交感神經活躍，血管收縮導致血壓起伏劇烈。長輩在起床、站立或如廁時，極易產生「姿勢性低血壓」，一暈，就跌。

3. 滑：看不見的「地面溜冰場」

早晚溫差會導致地面反潮。黃軒特別提醒：「絲襪或一般襪子 + 磁磚 = 溜冰場」。許多居家跌倒都發生在看起來很安全的地板。

4. 重：衣物厚重、重心改變

冬季為了保暖，常穿大外套或長睡褲。厚重的衣物會改變人體重心，長睡褲若拖地更會成為風險，保暖方式做錯，風險反而更高。

一次跌倒恐成人生終點？「髖部骨折」的連鎖效應

為什麼醫界如此看重冬天的跌倒？因為這類意外往往導致「髖部骨折」。黃軒強調，這可能是長輩「人生最後一次骨折」，因為術後臥床易引發肺炎、血栓與失能。統計顯示，髖部骨折後一年的死亡率明顯上升，生活品質更是急轉直下。

冬天防跌「五力」重點：別讓意外變命運

結合專家建議，守護家中長輩應落實以下五點：

穿： 選擇保暖但輕便的外套；褲長不過腳踝。 鞋： 穿著有後跟、防滑底的鞋子；禁止只穿襪子在磁磚走動。 亮： 臥室到廁所安裝感應燈，半夜起床絕不摸黑。 穩： 浴室、床邊加裝手把和止滑並維持乾燥。 動： 睡醒先在被窩活動四肢「熱機」，待血壓穩定再下床。

跌倒不是命運，花點時間陪長輩把家裡走一遍，很多風險就能先被看見。

文/楊依嘉

