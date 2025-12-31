為什麼「好老公」也會出軌？心理師揭背後真相：溫柔，並不等於忠誠
我們常以為「溫柔」就是愛的證明，但現實並非如此。有些伴侶表面上很體貼、貼心，甚至在外遇後仍繼續關心照顧你，讓人不禁困惑：為什麼會做出傷害另一半的事？《優活健康網》特摘諮商心理師蘇琮祺分享諮商經驗，以及在面對這樣的伴侶時，我們該如何保護自己、釐清責任與界線。
她坐在諮商室的沙發上，雙手緊握，眼眶泛淚，語氣平靜卻帶著一絲說不清的痛苦和困惑：「他是那種會主動幫我買飲料、還記得我要微糖微冰的人，只要我工作累了，他就會幫我處理家務，讓我可以不用擔心；他還會定期安排家庭旅遊，就算要帶孩子出門，也會想讓我住好一點的飯店，可以多睡一會兒。」
她停頓了一下，深吸了一口氣。「可是就是這樣的一個人，竟然外遇了。他從來沒對我大小聲過，也沒讓我操心過，他怎麼會做出這種事呢？我真的不知道⋯⋯我可以怎麼辦？」她的眼神裡充滿混亂與自我懷疑，不是那種被欺騙的憤怒，而是帶著不解的困惑——一種無法理解何以發生的背叛。
溫柔，並不等於忠誠
有些人真的很溫柔。他們擅長照顧他人情緒、懂得觀察細節、總是能做出貼心的舉動，這樣的人在人際中幾乎零負評，大家都會說他「人很好」。但你知道嗎？溫柔，並不等於忠誠；體貼，也不代表會負責任。
這類「超級體貼」的人，從不會在感情裡惡言相向，更不會施展冷暴力，甚至連在外遇後，還是會關心你今天吃了沒、主動幫你洗衣服，就像一切都沒有發生過一樣。所以你才會更混亂：一個這麼溫柔的人，怎麼會做出這樣的事情？
過度同理加上缺乏界線
在心理學上，「過度同理」是指一個人對他人的情緒非常敏感，卻缺乏情緒調節與界線分化的能力。這樣的人，可能從小就習慣先照顧別人、再處理自己，長大後也延續這樣的互動模式，把自己的感受放在最後。
他們並不是故意要讓人誤會，而是真的不知道怎麼說不、怎麼止步。當有人向他傾訴、對他示好，他可能出於同理、想安慰而靠近，卻沒意識到自己已經越過那條感情的線。這類人很容易進入不健康的關係泥淖，不是因為壞，更不是因為色，而是因為「不清楚自己與他人的情感界線在哪裡」。
這種沒有界線的溫柔，看起來很體貼，實際上卻很容易為親密關係帶來風險。他為你泡咖啡、接送小孩，卻也陪著別人哭、陪聊到深夜。他說他最愛的人是你，但也總是不忘回應別人的需要。你搞不懂他到底想怎樣，其實他自己可能也不知道。
最近，在大愛台播出的影集《我們六個》中，也出現了這樣一位令人矛盾的父親角色。他曾是孩子們眼中的依靠，也許曾經溫柔、負責，但卻在事業與婚姻困境中選擇了背叛，最終讓6個孩子走進育幼院。
孩子們無奈地說：「爸爸的錯，卻是我們來承擔。」甚至在小三做出了難以想像的罪行之後，這位男性還是溫柔地說著：「我要好好照顧她！」這不是單一家庭的故事，而是現實生活裡常常發生的情感困境：一個看起來不壞、甚至願意付出的人，卻讓整個家庭支離破碎。我們無法用「他有多好」來掩蓋「他真的做錯了」，也不能因為他不壞，就忽略他可能帶來的傷害。
面對這樣的伴侶該怎麼辦？
他們往往不是充滿心機地獵豔，更不是冷酷無情地外遇，而是陷入一種「兩邊都不想傷害」的掙扎裡。對你，他內疚；對外遇對象，他同情；對自己，他混亂。最後，誰都沒照顧好，卻實實在在地傷害了所有人。
他們的邏輯是：「我只是想讓大家都不要痛苦。」最終，沒有人是不痛苦的。面對這樣的伴侶，首先要明白：他的溫柔不是你的責任，他的界線不清也不是你需要幫忙釐清的功課。你不需要因為他「不是壞人」就原諒一切，也不需要因為他「很愛你」就繼續承受背叛。
一個人可以很善良，但如果無法在關係中承擔責任、設立界線，那麼他的善良反而可能成為傷害別人的利器。如果你決定給予機會，那麼他必須學會：
認清自己行為的後果，而不是停留在「我不想傷害任何人」的幻想中。
建立清楚的人際界線，學會對不合適的關係說不。
承擔起修復關係的責任，而非期待時間會沖淡一切。
如果你選擇離開，也請記住：你只是選擇保護自己，不再為一個無法承擔責任的溫柔而受傷。最重要的是，無論他有多溫柔，都不能成為背叛的藉口。
愛需要溫柔，但更需要忠誠與責任。當一個人無法在關係中設立界線、承擔責任時，他的溫柔就只是一種讓人混亂的安慰劑，看似療癒，實則有毒。一份既溫柔又負責任的愛，不會讓你懷疑自己、不會讓你在背叛中還要感謝對方體貼的對待自己。
（本文獲蘇琮祺授權轉載，原文為：他對我那麼好，為什麼還會外遇？）
