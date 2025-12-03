為什麼「恐懼」能保護自己？心理專家：你會害怕，才能妥善面對危險

膽小究竟是先天形成的，還是後天養成的呢？心理諮詢家賈寧於《你為什麼一直在害怕？》一書中探討恐懼的根源，指出多數的恐懼只是虛張聲勢，主要是我們內心的擔憂在作祟，並非真實存在的威脅。透過揭開恐懼的本質，幫助讀者戰勝心中的恐懼，成為更好的自己。以下為原書摘文：







膽小可能是天生的？



人們對某種事物心生恐懼，多半源於周遭的生活環境而來。有人說「我天生就膽小」，認為膽小的性格是遺傳自父母那裡。有人則反駁：「膽小是自己的壞毛病，不要牽拖父母親。」所以，膽小究竟是先天形成的，還是後天養成的呢？



美國埃默里大學（Emory University）曾參考巴甫洛夫（Ivan Petrovich Pavlov）研究經典條件（Classical Conditioning）反射的方法1用老鼠做過一項實驗，研究老鼠的恐懼基因是否會遺傳給下一代。

苯乙酮是一種聞起來與櫻桃味道非常相似的化學物質，科學家讓公鼠嗅吸這種氣味，然後電擊這隻老鼠，老鼠誤以為牠的疼痛感來自櫻桃的氣味，於是對櫻桃氣味產生恐懼感。後續的研究發現，這隻公鼠的後代在與父輩生活環境不同的情況下，在沒有接觸過櫻桃氣味時，也會對櫻桃氣味感到恐懼，每當聞到這種氣味就會發抖。









科學家接著又用母老鼠做了相同的實驗，發現母老鼠的後代也會對櫻桃氣味產生恐懼心理。科學家甚至發現，老鼠對櫻桃氣味的恐懼不但透過自然孕育的方式遺傳給下一代，即使是透過人工授精、交叉撫育的後代，仍然對這種氣味存有畏懼心理。



科學家又用其他刺激作為恐懼物件，驗證老鼠的後代們對某種事物的恐懼感是可以透過遺傳而來，例如對腳步聲產生恐懼的老鼠的後代，要比其他老鼠更容易對腳步聲產生恐懼心理。如果給老鼠新的恐懼刺激，仍然不能將原有的恐懼刺激消除，因為老鼠的大腦中已經保存了對某種刺激的恐懼。



基因的運行方式是動態的，並非靜止不動，我們每天的生活和情緒變化都可能對基因產生影響。因此，實驗人員認為：老鼠的DNA 序列雖然沒有改變，但DNA 的表達方式發生變化，老鼠大腦中檢測氣味的神經存儲了對櫻桃氣味的恐懼。這種對櫻桃氣味的厭惡感，透過遺傳的方式存在於細胞中，導致下一代的老鼠們亦對櫻桃氣味特別敏感。





恐懼取決於周遭環境



恐懼與基因之間有著直接的關係，這層關係已在動物身上得到證實，這一點也適用於人類身上。國外研究者發現，一些經歷過二次世界大戰的人，曾經有一段緊張不安、恐懼無助的生活，這些情緒通透過基因，傳遞到他們的子女身上。

例如有某些下一代罹患孤僻症、恐懼症等精神障礙的比例，也比其他人的後代來得高。因此，如果母親在懷孕期間能夠放鬆精神，那麼之後生出來的孩子，往往比較不容易罹患精神疾病。



上述實驗證明，恐懼與基因確實有關，那麼恐懼的程度，是否也與基因有關呢？這部分，德國科學家們給出了肯定的回答。



德國波昂大學（德語： Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn）的研究人員找來96名女士，測試她們在受到驚嚇後的反應。在實驗開始時，研究人員將電極連接在她們眼睛周圍，捕捉她們的雙眼在看到恐懼的事物後會產生何種變化？這些女士們被要求看3組圖片，第一組圖片能讓人心情舒暢，第2組圖片基本不會影響心情，而第3組圖片可能會讓人感到驚恐。



實驗結果發現，在看到令人恐懼的事物時，這些女士眨眼的次數會增加，這種行為受一種名為COMT的基因的影響。COMT基因有Val158和Met158兩種變體。研究人員還發現，如果一個人攜帶兩條Val158基因，另一個人攜帶一條Val158基因和一條Met158基因，那麼前者看到恐懼的事物後，情緒反應更為激烈。



即使一個人具有某種恐懼症的基因，也不能直接說明這個人一定會罹患某種恐懼症。因為人類的行為受環境影響更大，基因只可能會讓人類對某種事物產生恐懼心理，決定這種可能是否會成為現實的關鍵因素是人類後天的行為。基因不該為人們的恐懼心理負責，基因只能說明某一類人罹患某種恐懼症的可能性要比其他人大一些。



膚色、長相等基因是人們直接從父母那裡繼承而來的，恐懼的基因則不一樣，它對人的行為的影響可能很大，也可能很小，最多就是能讓人產生某種恐懼的傾向。至於人們會不會對某種事物產生恐懼，則並非全由基因決定，更多的因素來自人們的日常生活與周遭環境。





你會害怕，才能妥善面對危險



加拿大多倫多大學（University of Toronto）心理學系的專家曾以實驗說明這個論點。實驗人員讓一些大學生模仿恐懼的表情，學生們努力地挑眉毛，睜大雙眼，張大鼻孔。

透過各種儀器測量，心理學家發現，恐懼的表情在發現危險和應對危險方面有著很大的優勢。當人們睜大眼睛時，眼球轉動的速度會加快，這意味著人的視野變得更廣闊，可以看到更大範圍的事物，能夠更快速地察覺到危險的事物。



當人的眼球凸起時，更容易看清事物的細節，方便人們判斷某一事物的危險程度。此外，當鼻孔張開時，會有更多的空氣流入肺部，這可以讓人體的各個器官做好應對危險的準備。心理學家的這種發現，足以說明人們處於恐懼狀態時，能夠及時發現危險，並且迅速找到地方躲避危險，或是做出其他的反應。



另外，人們在恐懼時還有其他的一些生理反應，這些生理反應也可以幫助我們應對危險的事物。一般人產生恐懼感是因為他們感覺有危險向自己逼近，當人們處於恐懼狀態時，全身血管會收縮，這時將有更充足的血液流向心肌；恐懼時的肌肉要比平時繃得更緊，這能讓人以力量充沛的狀態對抗敵人；肺部因為平滑肌放鬆而獲得更多的氧氣，當人面對危險時，消化系統可能暫時派不上用場，它會自動關閉，以便將更多的能量輸送給有需要的運動器官。



人體的這些生理反應，都是為了將主要精力運用於處理眼前的危險上，無論是選擇逃跑還是趨前對抗，因為恐懼而來的這些生理反應，都能讓人做好充分準備。





恐懼開啟防護機制，幫助我們避開危險



有名遊客想要登上山頂，他要走一段陡峭的山路。如果這名遊客有輕微的恐懼感，他可能在行進中謹小慎微，保持高度的警惕，這能讓他平安順利地走過那段陡峭的山路。反觀若這名遊客沒有一絲一毫的恐懼，他就可能會忽略很多潛在的危險。如果有潛在的危險和意外，同時又不容易被他發現，那麼他便很有可能會受傷。



美國的心理學家曾經發現，在戰場上犧牲的，無經驗的士兵們，往往與他們輕敵有關。擁有戰鬥經驗的士兵，心中往往會有一些輕微的恐懼感，這迫使他們在戰鬥中更加小心謹愼，及時躲避危險。那些初次上戰場的士兵很容易因為不夠害怕而喪失警惕，最終喪命。恐懼讓人能對危險產生足夠的警惕性，從而會更好地避開危險。



在面對各種恐懼物件時，人們累積了豐富的知識，並且知道怎樣做出最好的防範。怕蛇的人往往更加善於發現蛇，他們願意學習甚至能夠發現應對毒蛇或處理被蛇咬傷的各種方法。如果一群結伴郊遊的人當中，有一個人是怕蛇的，那麼這個群體在野外活動中就會少了一分危險，因為這個人善於發現蛇這個潛在的危險，他會引導大家避開。即使眞有人被蛇咬傷，他也可以及時處理。



美國《時代》雜誌（Time）曾經報導，儘管美國人很害怕禽流感，但卻沒有人死於禽流感；美國人總是害怕自己會得瘋牛病，但至今罹患瘋牛病的美國人也不多。美國人害怕的事物並未對他們造成實際危害，這主要是因為人們對恐懼的事物做了萬全的預防。相較之下，那些因為看似不夠危險，讓人並不放在心上的事物，往往更容易害人喪命。



可以這麼說，人們正是因為心生恐懼，才為自己贏得了面對恐懼物件時的自我保護機制，而這個自我保護機制，幫助我們避開了危險。

（本文摘自／你為什麼一直在害怕？／時報出版）

