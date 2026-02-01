為什麼一瘦就復胖？ 研究發現脂肪細胞「不會消失」的關鍵機制

〔編譯陳成良／綜合報導〕減肥之所以困難，是因為脂肪細胞一旦形成，通常只會「縮小」而不會消失，容易導致復胖。不過韓國科學技術院(KAIST)研究團隊在小鼠實驗中發現，透過一種特定的表觀遺傳調控機制，不僅能阻斷新脂肪細胞生成，更能使成熟脂肪細胞失去儲存油脂的功能。這項研究成果已發表於權威期刊《科學進展》(Science Advances)。

根據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，過去醫學界認為，人體內的脂肪細胞一旦形成，只會因減肥而「縮小」，不會真正消失，導致復胖率居高不下。但 KAIST 團隊的研究鎖定了兩組名為 YAP 和 TAZ 的蛋白質，發現它們在特定條件下能抑制促進脂肪生成的關鍵因子「PPARγ」，決定細胞是要繼續當個「脂肪倉庫」，還是退回原始狀態。

研究第一作者、分子生物學家林大植(Dae-Sik Lim，音譯)指出，實驗顯示，當透過人為方式調控「河馬路徑」(Hippo signaling pathway)後，YAP和 TAZ蛋白隨即變得活躍。這種變化成功讓既有的脂肪細胞發生「逆向」變化，彷彿忘了怎麼儲存油脂，退化回較早期的細胞型態。

這項發現提供了代謝機制的新證據，解釋了為何減重後脂肪細胞仍傾向保留，導致體重反彈。雖然這項研究揭示了潛在的生物學原因，但現階段體重管理仍以飲食控制與規律運動為主流作法，尚無法直接透過藥物介入此一機制。

研究團隊在論文中強調，這項機制目前僅在小鼠身上驗證，且 YAP/TAZ 路徑同時影響器官發育，若在人體內不當干預恐有嚴重副作用。民眾應理解這屬於基礎科學發現，距離轉化為安全藥物仍有很長的路要走。

