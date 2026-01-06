為什麼 Chanel 2014 秋冬「購物籃」能拍出 480 萬？老佛爺超市秀神作刷新拍賣紀錄

今年 12 月，紐約佳士得舉辦的手袋拍賣專場中，一件來自 Chanel 2014 秋冬伸展台的罕見購物籃包，以 152,400 美元拍出亮眼成交價，約合新台幣 480 萬，不僅寫下個別拍品的新高，也寫下香奈兒包款從秀場走進拍賣場的世界拍賣紀錄，跟著編輯一起透過購物籃，回顧老佛爺 Karl Lagerfeld 這場巴黎大皇宮超市大秀。

把超市搬進大皇宮：Chanel 2014 秋冬「超市秀」

這只寫下香奈兒包款拍賣紀錄的購物籃包，誕生在至今仍被反覆提及的 Chanel 2014 秋冬大秀之上，當年，藝術總監 Karl Lagerfeld 大手一揮直接在巴黎大皇宮內，搭建出一座等比例的「Chanel 超市」，貨架上陳列著印有雙 C Logo 的牛奶、義大利麵、礦泉水與清潔用品，模特兒推著購物車、手提購物籃，在商品架之間穿梭，讓整場秀看起來，不只是展示最新一季的服裝、鞋包，透過模糊高級時裝與日常的分界，成為美輪美奐的生活場景。

日常，才是最高級的奢華

這場超市秀，是已故藝術總監 Karl Lagerfeld 設計哲學的完美體現，他在「超市」這個平凡、日常的場域中，以香奈兒標誌性的斜紋軟呢、運動套裝、皮革穿鍊、絎縫菱格紋打造屬於香奈兒的氛圍，除了購物籃之外，經典的CF口蓋包更是被包覆在保鮮膜冷藏盤之中，模特兒邊走邊「逛街」的採買動作，讓看似遙不可及的伸展台與真實生活節奏重合！

購物籃是秀場靈魂

在這場超市秀的背景下，這只創下拍賣紀錄的購物籃成為整場秀最具象徵性的存在，鍍銀金屬籃身，直接取材自超市購物籃設計，靈感源自 Chanel 11.12 的黑色皮穿鍊取代籃筐金屬交織的細節，標誌性的雙 C Logo 吊飾，為購物籃加上了專屬於「香奈兒才敢做」的態度。

為什麼它能成為拍賣市場的夢幻逸品？

這款購物籃能在這次的拍賣中創下紀錄，原因不只是稀有，還有它背後「無法被複製的時代背景」，包括它屬於秀款包，一般來說是 Made to order 的非量產商品，同時也是 Karl Lagerfeld 擔任香奈兒藝術總監後期的幽默創作之一。

老佛爺的超市大秀，至今依舊是所有時尚迷津津樂道的傳說級秀場，如今這款購物籃在拍賣場上寫下的新紀錄，又再一次展示了香奈兒與 Karl Lagerfeld 留給時尚圈的精彩一筆。





