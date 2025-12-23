為何10天後天氣難預測？鄭明典揭「預報空窗期」：不是不準而是科學極限

「跨年天氣怎樣？」這個問題看似簡單，卻讓氣象專家陷入兩難。Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典在22日於 Yahoo TV《天氣多一點》中分析坦言，跨年距今還有多天，已超出官方7天預報範圍，正處於科學上的「預報空窗期」。他解釋，這不是預報技術不夠好，而是大氣科學面臨的客觀極限——短期預報與長期預報的原理完全不同，中間這段恰好是「兩邊都顧不到」的灰色地帶。

鄭明典揭：天氣預報7天靠初始場、1個月靠海洋，8-30天是預報能力谷底。

7天是預報極限？初始場決定一切

鄭明典說明，目前官方天氣預報只做7天，國際上部分機構已延伸到10天，但這基本上就是「初始場主導」預報的極限。

「初始場就是我們對現況的掌握，」他解釋，如果能精準掌握此刻的天氣狀況——哪裡有高壓、哪裡有槽脊線、風向風速如何——就能推算未來幾天這些系統會如何移動、演變，進而影響天氣。「現在如果是晴天，現在如果有個槽脊線，它會移動就影響到未來，這大概就是未來7天。」

但問題是，大氣是個高度混亂的系統。初始場的影響力會快速衰減，「一下子這個訊號就不見了，變得很混亂，可預報度就很低。」這就是為什麼超過7到10天後，單純依靠初始場的預報就失效了。

季節預報為何反而準？海洋記憶是關鍵

既然7天後就預報不準，為什麼氣象單位還能發布「一個月以上」的長期季節預報？

鄭明典揭開謎底：長期預報依靠的不是大氣本身，而是「邊界強迫」——主要指海洋的影響。

「海洋的慣性比較大，熱容量大，」他說明，自從科學家理解聖嬰現象、印度洋偶極振盪等現象後，發現海洋溫度變化可以被掌握，「海溫會影響大氣，等於把現況的記憶放在海洋上，海洋的記憶可以比較長。」

簡單來說，雖然大氣「記憶」只有幾天，但海洋「記憶」可以長達數月。透過觀測海溫分布，就能推測未來一段時間大氣環境的大致特徵，這就是季節預報的原理。

空窗期的尷尬：兩邊都顧不到

問題來了：既然7天內看初始場、一個月後看海洋，那中間這段「8天到30天」呢？

鄭明典展示了一張預報能力曲線圖，清楚顯示問題所在：短期預報能力高，但快速下降；長期預報能力會在一段時間後「反而增加」，因為海洋影響開始顯現；但兩者之間，存在一個「預報能力谷底」。

「中間空了一段，這段其實我們還是很需要的，」他指出，在防災、用水調節等應用上，這段時間尺度的資訊需求量很高，「但偏偏我們這段，客觀校驗下來預報能力真的比較低，甚至可以講說沒有預報能力。」

所謂「沒有預報能力」，是指電腦模式預報的準確度，跟直接用氣候平均值去猜差不多——等於白算了。

氣象預報的難題：次季節預報的挑戰

這個「預報空窗期」不是台灣獨有的問題，而是全球氣象界的共同困境。鄭明典提到，大約十幾年前，國際氣象作業單位開始串聯，共同研究這段「次季節預報」（subseasonal forecast），希望能把空窗期補起來。

「次季節」指的就是介於短期天氣預報（幾天）與季節預報（數月）之間的時間尺度。這段時間太長，初始場影響已消失；又太短，海洋強迫還未明顯——兩頭都搆不著。

目前科學界仍在努力突破這個瓶頸，但尚未有重大進展。

鄭明典解釋如何運用「長波原理」在「預報盲區」做氣象推論。

長波原理：不精準但總比沒有好

面對跨年這種「正好卡在空窗期」的預報需求，氣象專家並非完全束手無策。鄭明典介紹了一個權宜之計：「長波原理」。

他解釋，大氣運動可視為波動，有長波和短波。短波生命期短、變化快，很難預測；但長波生命期長、能量消散慢，「如果這時候有長波在，那個長波影響應該可以比較久遠。」

雖然真正影響我們日常天氣的是短波，但長波與短波之間仍有關聯。透過觀察長波的型態變化，可以推測未來天氣「比較可能」或「最不可能」是什麼情況。

「這跟電腦預報那種精準度差很多，」鄭明典坦承，「但當你真的需要的時候，這也是一種訊息。」這就是為什麼他能對10天後的跨年天氣做出「推論」而非「預報」。

雙阻塞型態：長波特徵幫助推估

以這次跨年為例，鄭明典觀察到太平洋與北大西洋同時出現阻塞高壓，形成罕見的「雙阻塞」型態。這種大尺度的長波特徵相對穩定，可以持續數週，成為推估未來天氣趨勢的依據。

他根據這個長波型態推算，本週天氣會從原本的7天週期縮短為3至4天的短波週期，並據此推論跨年期間可能出現台灣低壓、水氣偏多的天氣型態。

「這個推論本身其實也蠻好玩的，」鄭明典說，但他也誠實提醒，「如果真的那麼在乎天氣，真的就是要看最新的天氣預報。」