為什麼Lady Gaga、石原里美都愛這個包？Cafuné 2026馬年Basalt系列，時髦精搶背重點解析

Cafuné 創立於 2015 年，由香港設計師 Quenie Fan 與 Day Lau 共同創辦。首席設計師 Queenie 曾任職於 3.1 Phillip Lim、Coach 與 rag & bone，在包具與配飾設計領域累積深厚經驗。這段歷練，讓她在創立 Cafuné 時，能精準拿捏結構比例、材質選用與實用性之間的平衡，打造出既具設計感、又貼近日常的手袋作品。

以人與人的情感為設計核心

品牌名稱 Cafuné 源自葡萄牙文，意指「輕撫愛人的頭髮」，象徵親密、溫柔與情感連結。這樣的意涵，也成為品牌重新定義奢華的核心：不以浮誇取勝，而是著重於佩戴者與物件之間，隨時間累積的情感價值。從設計、選材到製作，Cafuné 堅持以高級原材料與細膩手工，創造經得起時間考驗的現代經典。

永續、經典、耐用

「現代經典、可持續性、耐用與手工藝」是 Cafuné 的設計關鍵字。除了手袋，品牌亦推出多款皮具小物，滿足現代女性在不同生活場景中的使用需求。設計靈感多源自當代女性的獨立思維與生活方式，線條簡潔卻不失溫度，讓包款自然融入日常，而非成為負擔。

建立現代女性社群

除了產品本身，Cafuné 亦積極與不同領域的女性對話，透過分享她們的成長與成功故事，鼓勵女性擁抱自身經歷，培養自信，逐步形成擁有相同價值觀的 Cafuné Women 社群。近年品牌亦不時於日本、台灣等地設立 Pop-up Store，展現其在亞洲市場持續擴大的影響力！

最新系列從大自然汲取靈感

延續一貫的低調奢華美學，Cafuné 於 2026 初春發表全新 Basalt 系列，從自然本質中汲取靈感，將大地的沉穩力量與時間淬煉後的質感，轉化為極具辨識度的設計語言。系列以火山玄武岩為靈感核心，象徵堅韌、平衡與恆久之美，為現代女性的日常造型注入內斂卻堅定的氣場！

本系列最大亮點，在於品牌獨家開發的 Basalt 五金飾件。靈感源自「玄武岩」的多面幾何結構，細膩呈現岩石天然的不規則紋理，同時柔化稜角，創造出兼具原始感與精緻度的觸感細節，完美體現 Cafuné 一貫「源於自然」的設計哲學。

各式包款應對各種情境

Basalt 馬鞍包則重新詮釋經典包型，保留貼合身形的馬鞍包特性，並以優雅弧形包蓋打造更現代、極簡的輪廓。包款採用頂級義大利小牛皮製成，結構輕盈卻不失挺度，內部隔層實用，能從容應對日常所需。

經典黑色俐落百搭，雋永耐看；摩卡棕則展現隨性而有深度的品味，為造型增添溫潤層次。可調式肩帶設計，讓斜挎與單肩自由切換，輕鬆融入不同穿搭情境。

同系列亦推出品牌首款長夾：Basalt Long Wallet。修長俐落的線條搭配標誌性 Basalt 五金，勾勒出極簡而洗鍊的視覺美感。兼具錢包與手拿包功能，內部設計實用，設有多個卡槽、拉鍊口袋與寬敞夾層，可輕鬆收納手機與現金，無論通勤或晚間聚會，日與夜皆能優雅應對！

專為極簡主義者打造的 Basalt Card Case，以輕薄小巧的設計回應現代生活節奏。卡夾蓋面皮貼呈現玄武岩形態，為純粹設計注入藝術氣息，雙卡槽配置讓名片與卡片井然有序，低調展現專業品味。

除了全新 Basalt 系列，Cafuné 亦為經典包款注入嶄新色彩。人氣 Day Tote 推出全新奶杏色，以柔和中性色調平衡俐落輪廓，為職場穿搭增添溫潤優雅。包款選用義大利高級頭層荔枝紋牛皮，柔軟卻挺括，內部空間寬敞，能輕鬆收納筆電與日常隨身物件。隨包附贈的可拆卸 C-Lock 卡夾吊飾，兼具美感與實用性，細節之處展現品牌匠心。

此外，熱賣單品 Stance Wallet 亦以 2026 年度代表色「雲舞白」再度回歸。清新純淨的白色調，象徵新一年的靜謐與希望，搭配經典 C-Lock 配件，為初春造型帶來優雅而明亮的點睛之筆。





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權,請勿轉載！】

