為代孕入法再找柯建銘 陳昭姿：回到2024年五月政院版為主

立法院社福及衛環委員會今逐條審查人工生殖法修正草案，力推代理孕母入法的民眾黨立委陳昭姿，在議事人員宣讀法條時和衛福部長石崇良交換意見。 圖：張良一 / 攝

立法院衛環委員會今（8）日排審人工生殖法修正草案，代理孕母是否入法成為爭議焦點，面對綠委堅持代孕應脫鉤，長期推動代孕的民眾黨立委陳昭姿繼上周五與前黨主席柯文哲拜會民進黨團總召柯建銘後，今上午再度去找柯建銘，她表示，最後的版本就以 2024 年五月行政院版本為主，把各黨團的期待都含括進來。

民進黨籍衛環委員會召委劉建國日前變更議程，今日安排審議「人工生殖法」修正草案，朝野修法版本共有 20 案，其中 5 案有納入代理孕母相關。柯建銘一早也到衛環委員會簽到，但被問到是否有下令希望今天能出委員會，他並未回應，直接走進會議室，待了不久後，柯建銘就離開。

陳昭姿則在衛環委員會待了一下，之後再度前往找柯建銘討論法案，會後她接受媒體訪問時指出，柯文哲上周訪問各委員、黨團包括總召，相信大家都知道，希望盡量把人工生殖法版本修到各黨團都較能接受的部分，一直在修改法案，並稱她的法案助理非常辛苦，甚至半夜都沒睡覺，改出來這一個版本。

陳昭姿說，她剛剛與柯建銘溝通，最後的版本就是以 2024 年五月行政院的版本為主。

現場媒體追問，怎麼會委員會開到一半跑來找柯建銘？陳昭姿回應，因為改法案一直到半夜，今早又重新簽，也希望能配合國民黨衛環組，昨也很慎重地開會討論、做了一些範圍確認，也決定把民進黨期待的部分含括進來，大家互相包容自己的需求群，希望法案完備，但也別擴及太廣，主軸仍參考的是 2024 年五月行政院提出的版本，只是當時提出後，被一些民進黨女性立委阻擋。

稍早，陳昭姿回到委員會後，也跟衛福部長石崇良私下討論許久。

