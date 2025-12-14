為何《動物方城市2》主題曲〈Zoo〉如此洗腦？夏奇拉親解密歌曲寓意！

《動物方城市2》劇照

1. 夏奇拉新曲〈Zoo〉瘋傳全球 觀眾離場還在哼「喔喔！」

2. 導演回憶初聽〈Zoo〉：第一秒就知道「就是它！」

3. 夏奇拉力讚《動物方城市2》故事寓意歷久彌新、永不過時！

【文／千尋少女】年度動畫大片《動物方城市2》票房持續飆賣，上映17天全球賣破10億美金，準備超越《星際寶貝：史迪奇》（10.3億）成為年度好萊塢票房冠軍！續集中不僅兔子茱蒂與狐狸尼克展開全新冒險，拉丁天后夏奇拉（Shakira）也回歸替人氣角色「志羚姐姐」獻聲，並獻上全新主題曲〈Zoo〉。這首節奏強勁、旋律洗腦的歌曲令人一聽就上癮，夏奇拉也在專訪時親自揭開創作幕後與歌詞寓意。

首集中，〈Try Everything〉完美呈現朱迪的樂觀與永不放棄精神，成為全球傳唱的勵志金曲。導演拜倫霍華（Byron Howard）與傑瑞布希（Jared Bush）籌備續集時便達成共識：志羚姐姐一定要再唱一首新歌！而相較於〈Try Everything〉強調的勇氣與衝勁，〈Zoo〉傳遞更溫暖、貼近本集核心的訊息。

談及創作理念，夏奇拉透露，「我們希望這首歌帶出一個普世訊息：在這個紛亂忙碌的時代，人們能停下腳步，花點時間彼此依靠，享受當下。」因此，這首歌曲不再只是激勵人心的戰歌，而是一首擁抱多元、讚頌生命的頌歌。

為打造具國際視野的主題曲，夏奇拉邀請音樂才子紅髮艾德（Ed Sheeran）以及知名製作人布萊克斯萊特金（Blake Slatkin）共同參與創作。歌曲以拉丁流行樂為基底，並融合世界各地音樂元素，營造出既熱鬧又充滿感染力的狂歡氛圍。

(Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

歌詞直白卻力量十足，像是「來吧，站起來！我們狂野不羈，沒有人能馴服得了我們，現在我們要把舞池變成一個動物園，喔喔！」這段節奏強烈、記憶度高的副歌，也成為歌曲洗腦的關鍵，讓觀眾走出戲院仍忍不住跟著哼唱。

有趣的是，〈Zoo〉是在夏奇拉世界巡迴途中錄製完成的。她笑說，雖然創作期很忙碌，但整個過程依然十分講究，從旋律、製作到歌詞每個環節都不馬虎，「我寫歌時會刻意進入「志羚姐姐」的狀態，思考這個角色想說什麼、歌曲在電影中代表什麼。」

(Photo by Luis ROBAYO / AFP via Getty Images)

導演布希回想初次聽到〈Zoo〉仍激動不已：「很多時候你聽到一首歌，心裡會想『嗯…不確定對不對』，但〈Zoo〉不是，從第一秒開始，我們就知道：『對，就是它！』」

在《動物方城市2》中，〈Zoo〉的登場場景同樣關鍵。當動物城舉辦盛大舞台表演時，志羚姐姐帶著老虎群大秀舞技，高唱這首活力四射的歌曲，讓全場動物沉浸在狂歡節奏中。然而，慶典氣氛卻被毒蛇蓋瑞突然現身打斷，引發全城混亂，也讓這段歌舞場景更令人印象深刻。

《動物方城市2》劇照

《動物方城市2》延續首集對偏見、族群共存與信念的探討，夏奇拉認為電影與歌曲精神相當契合：「這部電影與這首歌都具備永恆寓意，我希望歌曲能反映出這些不會過時的理念。」她也補充，〈Zoo〉象徵她作為文化大使的身份，希望用音樂擁抱多元，讓不同背景的生命都能共舞。

《動物方城市2》

《動物方城市2》現正熱映中

