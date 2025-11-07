為何《寶可夢》總是出雙版本？宮本茂終於解答，起因只是一句玩笑話？

任天堂近期公開了最新一季財報，同時也召開股東大會，而在其中任天堂的傳奇設計師「宮本茂」分享了一個有趣的《寶可夢》故事，那就是為什麼《寶可夢》正傳為什麼總是會一次推出「雙版本」。

沒想到正傳推出雙版本是這樣來（圖源：Pokemon / 任天堂）

這個原因就要談到寶可夢之父，GAME FREAK 的現任社長「田尻智」。宮本茂透露，在系列誕生以前，田尻智曾開玩笑的對他表示：「要超越任天堂的《瑪利歐》系列，除非要向每位顧客賣出兩份遊戲，否則就無法超越它。」

而沒想到這個玩笑後來竟然真的變成了《寶可夢 紅／綠》雙版本誕生的原因之一，這樣的設計鼓勵玩家可以互相交換寶可夢並互動，這也延續到後來正傳每個版本都採用這樣的設計，包含：《寶可夢 金／銀》、《寶可夢 紅寶石／藍寶石》、《寶可夢 鑽石／珍珠》、《寶可夢 黑／白》、《寶可夢 X／Y》、《寶可夢 太陽／月亮》、《寶可夢 劍／盾》及最新的《寶可夢 朱／紫》。

而這個答案果不其然也被網友們吐嘈：「為了賺更多的錢」、「總結來說，就是為了銷量」、「就是要騙你一次買雙版本？」、「我還以為是容量問題」、「以後會不會賣到五個版本」、「出雙版本任天堂怎樣都不虧」。